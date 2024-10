Una ministra y youtubers de Milei: la protección del poder a los provocadores libertarios

La noche del 13 de junio pasado, un día después de la feroz represión policial ante la protesta en el Congreso por la votación de la ley Bases, un grupo de libertarios se reunieron en el Obelisco para manifestarse a favor del Gobierno. No llegaban a cien, pero entre los promotores había figuras conocidas para el mundo virtual del oficialismo, como Fran Fijap, el Herrero Liberal y Mate con Mote. Solo ellos tres suman casi 2 millones de seguidores en YouTube en sus propias cuentas. El acto se coronó con una videollamada que uno de los youtubers hizo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Voy a seguir sacando la mugre”, dijo la funcionaria por el altavoz a sus seguidores y rápidamente fue noticia porque estaba rompiendo un silencio de varias semanas en medio del escándalo por la comida para los comedores retenida en galpones oficiales. Un detalle que no trascendió en su momento es que el que quien sostenía el megáfono por el cual se propalaba la voz de la ministra era Tomás Fernando Nierenberger, alias Varela, el libertario que tiró gas pimienta en la Universidad de Quilmes (UNQ) contra una asamblea estudiantil el lunes pasado, como reveló elDiarioAR este miércoles.

La mañana del 10 de octubre pasado, Javier Milei visitó la casa de empanadas sobre la avenida Callao donde se refugió el influencer Fran Fijap cuando un día antes había sido golpeado y perseguido por manifestantes que apoyaban el reclamo contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Fue una visita sorpresa y generó mucho repudio entre los transeúntes de la zona. Por eso, el domingo pasado varios mileístas hicieron una especie de acto de desagravio frente al local de comida. Vitorearon ahí mismo al youtuber. Allí estuvo Varela. Y también la Juventud de La Libertad Avanza de Quilmes, que encabezaron la avanzada del lunes a la UNQ, que responden a la concejal quilmeña Estefanía Albasetti, que forma parte del armado político del secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo.

La cercanía que consiguen tener Varela y los referentes de la juventud de Quilmes con miembros del Gobierno revelan cómo los provocadores oficialistas actúan al amparo de la Casa Rosada. El habitual discurso violento del mandatario sobre su “batalla cultural” también denota un aliento a estas acciones. Pettovello y Fijap tienen relación directa con Milei. La ministra es amiga íntima y el youtuber suele encontrarse con el Presidente tanto en su despacho de Balcarce 50 como en Olivos.

¿Cómo llegó Varela a Pettovello?

Varela subió a su cuenta de YouTube @un4decopas su participación en el acto libertario en el Obelisco. También hay registros de esa noche en otras cuentas o canales mileístas, como el medio virtual @AnimaDigital-yt, donde participan los que organizaron el evento @MateconMote y @herreroliberal.

“VIDEOLLAMADA DE PETTOVELLO cruda, y caminata por Corrientes de noche, esquivando zombis y travestis”, es el título del video de Varela. Como en otras ocasiones, él filmó todos sus movimientos desde un celular que se pegó en su pecho, al estilo de las famosas cámaras GoPro. El libertario no llegó en soledad al Obelisco, sino que el registro lo muestra conversando con más personas en su caminata. Al igual que los escraches que hizo frente al ex Inadi y la ex agencia Télam –que también publico elDiarioAR– esa noche de junio llevó un megáfono y la bandera de Gadsden.

En el video se los escucha hablar a los simpatizantes del Gobierno de “una gran sorpresa prometida”, que minutos después se revelaría que era la videollamada con Pettovello. En un momento Varela cuenta que lo pararon agentes de la Policía porteña para pedirle sus datos y consultarle cómo iba a ser el acto libertario. Hay risas entre varios porque relata que les dijo: “No vamos a entrar a ninguna oficina del Estado para recuperar los impuestos que se llevaron los K”.

Alrededor del minuto 18 del video es que aparece en escena el youtuber Herrero para pedirle a Varela usar su megáfono para amplificar la llamada con Pettovello. No parecían conocerse de antemano, aunque la afinidad es ineludible. Y de hecho los mediáticos influencers se paran al lado de Varela para hacer algún tipo de arenga a los convocados al acto. Varela rechazó hablar con elDiarioAR. Y Herrero no respondió a los mensajes dejados en sus redes sociales.

Finalmente la videollamada con Pettovello la hace Herrero desde su celular. Se ubica al lado de Varela para usar otra vez su megáfono. Hay un momento de zozobra porque no consiguen amplificar la voz de la funcionaria. En ese intercambio con los militantes oficialistas Pettovello defiende a Milei como su “amigo” y dice sobre su gestión contra las organizaciones sociales peronistas y de izquierda: “No me iba dando cuenta de los cayos que iba tocando. Me he ganado muchos enemigos pero yo soy uno de ustedes, soy una ciudadana común que he metido los pies en el barro y no los voy a sacar”. La funcionaria llega a un punto de cierta emoción por el apoyo de los suyos y dice que no quiere “llorar”.

En la misma escena aparecen Fran Fijap y Mate con Mote, todos rodeando a Herrero y Varela. Al terminar el acto, se los escucha a los youtubers elogiar a Varela por su participación: “Se puso el país al hombro. Nos trajo el megáfono, cartelitos”; “un capo”. Él les responde: “Estoy atento a las próximas invitaciones”.

Los jóvenes quilmeños

Varela fue el epicentro de los incidentes en la UNQ porque fue quien lanzó el gas pimienta, pero no llegó al lugar solo. Aunque su procedencia es de Florencio Varela, acompañaba al grupo de la juventud libertaria quilmeña. Los coordinadores son Marcos Urquiza y Federico Rodríguez, que encabezaron la movida en la universidad, aunque no aparecen en los registros de alumnos, según supo este medio de fuentes de la casa de altos estudios. Varela tampoco es estudiante, aunque su foto apareció en la tapa de Clarín del martes junto al título “Agredieron a estudiantes libertarios en una universidad K”.

Los referentes libertarios encabezan una foto que el grupo se tomó dentro del predio de la UNQ, antes de la agresión en la asamblea estudiantil. Ahí se ve a no más de 20 personas, pero solamente cuatro fueron fehacientemente identificados como estudiantes, a partir de análisis del padrón universitario que se hizo en las últimas horas. elDiarioAR buscó a los coordinadores libertarios, pero Urquiza rechazó hablar tras un contacto por Instagram y Rodríguez nunca respondió a la solicitud. La edil Albasetti justificó estar en una reunión.

Pero en un un descargo en sus redes sociales la concejal afirmó que vio a Varela “por primera vez” la misma noche del lunes, aparentemente en un hospital al que habrían ido los libertarios tras los incidentes, y que no pertenece a su mismo grupo político. “No voy a justificar bajo ningún punto de vista que uno de los chicos haya llevado gas pimienta”, subrayó.

No está claro cómo se conocen Varela y los jóvenes quilmeños. Pero todos fueron a la casa de empanadas de la avenida Callao el domingo. Hay un video de la agrupación publicado en sus redes que está filmado por Héctor Garcete Vazquez, uno de los cuatro estudiantes de la UNQ que fue a la asamblea del lunes. Es estudiante en la facultad de Economía y tras incidentes dio su testimonio en LN+ donde negó haber generado una provocación en la asamblea y denunció que él fue el agredido.

En ese acto de desagravio en el local de empanadas es vitoreado Fran Fijap y en un momento aparecen los youtubers Herrero y Mate con Mote. También celebran a Iván Matías Cheang, quien defendió al influencer libertario en la secuencia de su agresión y dijo ser un “voluntario” de la policía en los protocolos antipiquetes. Comparte con Varela dos datos: ambos usaron gas pimienta para disuadir a sus rivales y ambos quisieron ser policías pero no pudieron. Cheang fue expulsado de la carrera y Varela no pasó el ingreso.

El acto del domingo terminó con Cheang y Fijap hablando al grupo de mileístas desde el megáfono de Varela, como en la videollamada con Pettovello.

