Con la mira en 2023, Massa armó un asado para seis economistas

Con la transmisión en silencio del partido entre Boca y Defensa y Justicia de fondo, Sergio Massa reunió el martes a la noche a sus economistas de confianza para plantear un diagnóstico propio sobre la coyuntura y comenzar a trazar ideas a futuro para dotar de cierto volumen su potencial candidatura presidencial.

Con un menú centrado en varios cortes de carnes y ensaladas, Massa dialogó animadamente con Martín Redrado, ex presidente del Banco Central; Marco Lavagna, director de Indec; Miguel Peirano, ex ministro de Economía; Diego Bossio, ex titular de la Anses y socio de Equilibra junto a Martín Rapetti –también en el asado–, y Lisandro Cleri, subdirector de Operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad en Anses, según supo elDiarioAR de fuentes ligadas al titular de la Cámara de Diputados.

El grupo se conoce de hace tiempo y en el encuentro destacaron el proyecto de alivio fiscal en Ganancias para los trabajadores. Allá por 2013 ya todos habían trabajado detrás de esa propuesta, con el por entonces flamante jefe del Frente Renovador a la cabeza.

También ponderaron algunas de las leyes de desarrollo productivo que comenzaron a avanzar hace relativamente poco en el Congreso, pese a que se venían impulsando desde el año pasado e incluso habían sido incorporadas en el temario de las fracasadas sesiones extraordinarias de febrero pasado. Así repasaron las iniciativas como las de hidrocarburos, cannabis medicinal, agroindustria, blanqueo, construcción y nanotecnología, que Massa está convencido que permitirán generar “exportación de trabajo argentino”.

“No fue contra nadie”, aseguraron a este medio desde el massismo, aunque por lo bajo el tigrense es crítico de la gestión de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. En eso se diferencia de los cuestionamientos a viva voz que lanzan Cristina Kirchner y sus acólitos; de hecho, tiene diálogo diario con el presidente Alberto Fernández y es probable que se reúnan pronto en Olivos, una vez que el mandatario regrese al país tras su gira por Europa.

En algunos despachos oficiales Massa suena como posible reemplazo de Guzmán, aunque con una diferencia: sería en calidad de un “superministro” y abarcando distintas áreas económicas. Ya la vicepresidenta y Andrés Larroque identificaron días atrás los tres fusibles que habría que cambiar: además del ministro de Economía, también tendrían que salir del gobierno Matías Kulfas de Producción y Claudio Moroni de Trabajo.

¿Podrían ser tres sub-áreas de un “superministerio”? La pregunta flota en el universo massista, aunque el tigrense les aseguró a sus íntimos que su única condición de mudarse de la Cámara de Diputados es que se lo pidan tanto el Presidente como Cristina Kirchner. Asegura que para “acomodar el carro” se necesita poder político, algo que Guzmán no tendría por su expertise más técnico.

Cómodo aún en el Congreso y tratando de ser equidistante de la interna en el oficialismo, Massa aprovecha las cenas informales para planificar sus próximas jugadas. Desde las 21 del martes a las 2 del miércoles, compartió cinco horas en su casa de Tigre con los economistas de su círculo más cercano. En la sobremesa, y cuando ya el partido de Boca-Defensa había terminado en victoria boquense, aprovechó para felicitar por teléfono a Juan Román Riquelme.

