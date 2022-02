“No hablen de cómo vota cada uno”. El suplicio oficial para frenar la guerra fría en el FdT por el acuerdo con el Fondo

Máximo Kirchner anticipó, vía carta, su voto negativo al acuerdo con el FMI pero no quiere que otros diputados hagan lo mismo. El miércoles, luego que Itai Hagman, proyecte que serían 30 las abstenciones en el FdT de la Cámara baja, el ex jefe del bloque le pidió que no haga números ni exponga, en público, una discusión que quema en el oficialismo y que está ahí, flotando, sin instancia ni elementos.

Martín Guzmán, casi cristinista en su secretismo, procesa en silencio la letra chica del entendimiento con el Fondo y, según deslizan cautos en Economía, es probable que ese texto esté listo antes de que termine febrero para, como esperan en el Congreso, el proyecto ingrese para su tratamiento la primera semana del mes próximo. Una hoja de ruta sin precisiones, atada a innumerables vaivenes, y cruzada por un pánico general: evitar que se agudice la guerra fría en el FdT en torno al acuerdo con el Fondo.

"No hablen de cómo vota cada uno", es el suplicio que circula en el oficialismo. En Casa Rosada y en el Congreso le escapan a la matemática de la votación para que ese trámite no se convierta, a su modo, en una interna frentodista. A la administración de daños, se dedicó desde que asumió como presidente de bloque, Germán Martínez. Los diputados que charlaron con él o lo vieron coinciden en que el santafesino habló y preguntó todo menos de cómo votarían cuando se trate el acuerdo con el FMI.

Tenemos que ponerle un corte a esto que vienen a endeudarnos. No para no pagar, sino para ver quién tiene que pagar esta deuda. Quiero que se discuta ¿de dónde van a sacar los dólares para pagar la deuda? Esto es lo que hay que discutir y analizar en serio Cristina Kirchner

Hagman, en una entrevista con el diario Ámbito Financiero, le puso número a la rebeldía frentodista y fijó en 30 la cantidad de diputados que se abstendrían. Pudo ser, en algún punto, un error porque cuantificó la disidencia pero significó, en paralelo, un movimiento táctico para meter en la discusión otras cuestiones. Una, que Máximo exploró antes, sugiere que un sector del FdT -como ocurre, en otras leyes- pueda pedir negociar temas adicionales para definir su voto sobre el FMI. A simple vista, quizá como una simplificación, se habla de Salario Universal.

Pero el asunto más de fondo, que sigue una orientación que ha marcado Cristina Kirchner, se refiere a la investigación de la deuda. Ahí hay una terminal común: Hagman preside la bicameral de la deuda y empuja una pesquisa sobre el destino que tuvo el endeudamiento, la cuestión de la fuga y/o la asistencia, confirmada por Mauricio Macri, a los bancos.

El maximismo abraza, casi como axioma, una frase de la vice que dijo allá por septiembre del 2019, entre la PASO y la general, durante su gira literaria de campaña. "Tenemos que ponerle un corte a esto que vienen a endeudarnos. No para no pagar, sino para ver quién tiene que pagar esta deuda. Quiero que se discuta. Qué, ¿vamos a decirles a los jubilados o los trabajadores, a los cartoneros de Grabois? ¿De dónde van a sacar los dólares para pagar la deuda? Esto es lo que hay que discutir y analizar en serio", lanzó Cristina.

Paz interna

Luego del tsunami que generó su al bloque, cuyos efectos todavía no terminaron de medirse, Máximo Kirchner hizo un movimiento que puede leerse como defensivo o como tiempista. Le pidió a Hagman, un diputado al que en 2020 le cedió el cierre del discurso donde se analizó el acuerdo con los acreedores privados, que no haga números. De fondo, lo que Máximo no quiere es que la votación se convierta en una cruzada interna, casi una batalla frentodista, donde se pulsee sobre los votos.

"Cuando renunció, Máximo sabía que su posición era minoritaria porque la mayoría iba a acompañar el proyecto. Nunca se hizo la ilusión de ser la mayoría con su posición en el bloque. Y no está en una actitud de sumar votos. No por ahora al menos", apuntó, con ese intrigante agregado final, un dirigente que repasó la hoja de ruta legislativa del expediente FMI.

En una mirada no estridente, siempre sometida al vaivén de los días y las tensiones, Kirchner transmite que su renuncia fue un gesto orientado a que se genere un debate interno y externo sobre la aprobación del acuerdo con el FMI -que cree que es malo y que terminará mal- pero no para obstruirlo. Es un matiz que dice mucho y tiene como argumento adicional que el diputado renunció luego de que se anunciara el acuerdo y no antes, aunque se da por hecho que sabía con 48 horas de antelación, lo que se firmaría.

Todo ese movimiento sugiere que Máximo acepta su condición de minoría, de cuota parte más chica dentro del FdT y que, además, evitará -promete, dicen- hacer escalar la guerra fría en la búsqueda de más votos que se opongan o se abstengan. ¿Puede, como jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora, votar apenas escoltado por un puñado de 15 diputados? ¿Hay margen para que Máximo, aun con su carta hipercrítica, acompañe?

Parece haber dos certezas. Una: Máximo, de mínima, se abstrendrá. Dos: si Máximo lo hace, habrá un puñado de legisladores que lo hará a su lado. Hagman dijo 30, pueden ser 25 o 35, y es por ahí donde aparecen la cuestión táctica referida a una negociación intra FdT. Para eso hay que explorar el silencio que hasta ahora mantuvo Juan Grabois y que se puede explicar por un motivo: la expectativa que el tratamiento del acuerdo con el FMI dispare una discusión dentro del FdT, puntualmente, en torno al Salario Universal.

Una forma de decir que aunque se acuerda con el FMI, se hace un despliegue adicional en materia de políticas sociales.

Oposiciones

La paradoja, más allá del número de abstenciones del FdT, puede ser que Juntos por el Cambio se encamina a votar masivamente a favor del acuerdo. La rebeldía que expresó Patricia Bullrich, que puede explicarse por su lógica de estar siempre en contra de algo que "beneficie al Gobierno", parece haberse licuado y el mega bloque opositor le aportaría más de 100 votos al entendimiento con el FMI.

Sergio Massa dijo, frente a un elenco de dirigentes rurales, que no duda que el proyecto será aprobado. Puso, en su cuenta, casi la totalidad de JxC y a la gran mayoría del FdT, tal como expuso Alberto Fernández en una conferencia de prensa desde Barbados donde aceptó que el apoyo del oficialismo sería mayoritario pero no unánime.

PI