Paoltroni, senador de LLA, cuestionó la figura del femicidio y pidió llamarlo homicidio

El senador por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, cuestionó en declaraciones radiales la existencia de la figura penal del femicidio y se preguntó por qué no existe lo que llamó “masculinicidio”.

Todo empezó cuando el senador ratificó una idea que compartió en el Congreso hace algunos días, cuando afirmó que el presidente Javier Milei “le hizo el amor a la población y la despertó”.

“Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de La Bella Durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los dejó a todos durmiendo pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos”, dijo el 11 de abril en la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Sus palabras fueron interpretadas como un alegoría de una violación.

En las declaraciones de hoy en el programa Gente de Bien, de Radio Metro, insistió: “El príncipe nos hizo el amor. No diferencié género, no personifiqué y hablé de un acto de amor. ¿Cuál es el problema? El príncipe nos hizo el amor y nos despertó a todos”.

Legisladores que desconocen la existencia de leyes.



Ley 26.791: “Se impondrá reclusión o prisión perpetua a quien matare: Su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. Con ensañamiento, alevosía, veneno u cualquier otro procedimiento insidioso”.#GenteDeBien 📻 pic.twitter.com/QjZBhvb1PT — Flor Alkorta 💚 ♉ 🐂 (@FloraAlkorta) May 3, 2024

Dijo que compararlo con una violación era “muy rebuscado”. “Es la alegoría de que nos durmieron 20 años. Si tenés la cabeza muy rebuscada y querés hablar de un acto de violación, esa es de la manera que nos durmieron. Las diferencias izquierda-derecha, hombre-mujer”. Y ahí fue que añadió: “Si es un femicidio es un horror, pero un 'masculinicidio no existe'. Ese debate vacío donde nos durmieron veinte años. El masculinicidio no existe. ¿Para vos está bien? Entonces hablemos de homicidio”.

Las conductoras del programa le remarcaron que la figura del femicidio existe en el Código Penal. “Pero no tiene mayor pena por ser femicidio. ¿Hay una pena mayor por femicidio que por masculinicidio?”, preguntó el senador. Le aclararon que sí y dijo: “Son las divisiones que generaron estos 20 años. La gente se pasó debatiendo esto, hablar con la E, estas cosas. ¿Cómo me voy a arrepentir de hablar de un acto de amor?”.

Poco después, en Radio Con Vos, le preguntaron por sus declaraciones y ratificó su postura: “Yo creo que todos los homicidios son malos, sin distinción de género. Son un horror”. Cuando el conductor le argumentó que no se mata a un hombre por día como sí ocurre con las mujeres, sostuvo: “No entremos en la cantidad. ¿Si es mucho es malo, si es poco no? No quiero entrar en ese debate. Está mal el homicidio. El homicidio es un horror. Ahora si es masculinicidio o femicidio, ya está”.

"Todos los homicidios son malos independiente del género. Lo de Nahir Galarza es masculinicidio",



Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) en #LIM con @Sietecase. https://t.co/ir1zyUqbZx pic.twitter.com/uuExp0Vb3J — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) May 3, 2024

Y siguió: “La chica Galarza que mató al novio (en referencia al homicidio cometido por Nahir Galarza) es masculinicidio. Es un homicidio. ¿Por qué tenés que meter el género a la cuestión del homicidio? Entonces el masculinicidio es lo mismo. No es un error de concepto. Es lo que yo pienso. Yo no hago diferencia entre un hombre y una mujer. Para mí es un homicidio”.

CRM