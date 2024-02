Patricia Bullrich y Cristian Ritondo enfrían el acuerdo PRO-LLA

Mientras continúa en compás de espera la reunión entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri para definir un posible acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, tanto la titular del partido –y ministra de Seguridad–, Patricia Bullrich, como el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, salieron a enfriar la posibilidad de una alianza.

Mientras el expresidente intenta lograr una negociación con Milei, Bullrich y Ritondo se despegan. “Es re fácil el acuerdo porque nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Javier Milei”, dijo la ministra esta mañana en declaraciones a Radio La Red. Además, agregó: “No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios, pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo `esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío`”.

“La Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio”, dijo Bullrich y aseguró: “Hoy el PRO está en el cambio, los militantes, los legisladores, habrá una ínfima minoría que no está, la gente lo apoya y es cuestión de concretarlo, no es tan difícil”.

Por su parte, el presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, dijo hoy que no cree que haya una fusión de su partido con La Libertad Avanza y destacó que esa fuerza política “tiene una identidad partidaria propia de más de 20 años y una construcción política a lo largo y ancho del país”.

En declaraciones radiales, Ritondo destacó: “Tenemos una mirada de acompañamiento y responsabilidad ante este Gobierno”, al defender al postura que tuvo esa bancada de acompañar en general y en particular el proyecto de ley Bases, cuya sanción se frustró.

“Con la Libertad Avanza compartimos muchas cuestiones y la visión de un cambio para la Argentina. Nosotros no podemos pedir el voto por el cambio en campaña, y después votar en contra del cambio en el Congreso” destacó.

Ritondo también señaló que en el Pro habrá un debate interno sobre cuál será la estrategia que desarrollará esa fuerza política en los próximos meses.

En ese sentido, el legislador macrista señaló: “En el PRO vamos a tener nuestro debate interno, y todos los dirigentes del partido son importantes en la toma de decisiones”.

“Estamos en la puerta de una normalización partidaria a nivel nacional. Es un proceso, no es algo que se define de hoy para mañana, pero sí tenemos la decisión de acompañar todo lo que tenga que ver con el cambio”, señaló.

MM

Con información de agencias.