Perczyk dijo que los viajes de egresados gratis son "parte de la política educativa"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo hoy que el anuncio de viajes de egresados gratis que formuló el viernes el gobernador bonaerense Axel Kicillof es "una estrategia política válida" y forma parte de la "política educativa" que lleva adelante el Gobierno nacional.

Kicillof anunció viajes de egresados gratis para 220.000 jóvenes bonaerenses

"El verbo no es regalar, sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando, Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela", dijo hoy el titular de la cartera educativa en declaraciones a CNN radio.

El viernes, Kicillof anunció un programa para que los jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados gratis.

Desde Villa Gesell, al presentar un programa de reactivación del sector turístico en la pospandemia, el gobernador bonaerense dijo que se trata de un beneficio para 220.000 chicos a través de paquetes por hasta 30.000 pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses.

"Me parece que es una estrategia política válida. Jurisdicciones con otro color político financian campamentos y también viajes. Esta no es una novedad en la Argentina. El gobernador tomó la decisión de anunciarlo. Es parte de la política educativa", dijo hoy el ministro de Educación al defender la medida.

"La discusión es en qué se invierte y cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos para ellos", indicó el funcionario nacional y agregó: "Hay una posibilidad de tener una experiencia educativa de finalización de un ciclo".

Desvinculación por la pandemia

Por otro lado, Perczyk afirmó que "una consecuencia muy terrible y dolorosa" de la pandemia "son los chicos y chicas que se desvincularon de la escuela o tuvieron una vinculación intermitente";

"Hay una gran cantidad de chicos que los estamos yendo a buscar y están volviendo", sostuvo Perczyk, en referencia al programa "Volvé a la Escuela" que, en acuerdo con las jurisdicciones, servirá para "buscar a los chicos que se fueron de las aulas durante la pandemia por coronavirus",

"Hay un primer estudio que marca que un millón de chicos que se han ido o se han desvinculado de manera intermitente", dijo el ministro y destacó que "las escuelas han hecho un esfuerzo enorme para acompañar a los chicos, los han buscado, los han abrazado".

“Tenemos que trabajar para la presencialidad plena y para eso hay que mejorar las escuelas y prepararlas bien, además de recuperar los aprendizajes y garantizar que los alumnos aprendan. Lo que es prioritario hay que aprenderlo. Y para eso es necesario enseñar más y mejor”, apuntó.

CB con información de Télam