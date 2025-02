El peronismo se une en respaldo a Kicillof y acusa a Milei de intentar un “golpe institucional”

El pedido de renuncia de Javier Milei a Axel Kicillof y la posibilidad de una internvención a la provincia de Buenos Aires lograron que el peronismo se unifique en respaldo del gobernador y acuse al Presidente de intentar destituirlo con un “golpe institucional”.

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista calificó como “gravísima e insólita” la amenaza de intervención y denunció un “golpe institucional” contra el gobernador. En un comunicado, el PJ señaló que el Presidente “quien en su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador @Kicillofok”.

“Lo llamamos a reflexionar, salvo que quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas con fines electoralistas”, sostuvo en un comunicado el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, el mayor rival interno dentro del partido que tiene Kicillof. “En un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador de la provincia de Buenos Aires @Kicillofok a renunciar a su cargo para intervenir la provincia. ¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”, agrega el comunidado.

El PJ bonaerense puso el acento sobre uno de los puntos que viene insistiendo el gobernador, el recortes de fondos en la provincia por parte de la Nación: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad”.

Se espera que hoy a la tarde el gobernador de una conferencia de prensa para responder a Milei. Allí fueron convocados varios intendentes quienes tambien emitieron un comunicado en respuesta al ataque del Presidente.

Cristina Fernández de Kirchner por ahora sólo se limitó a retwittear el comunicado del PJ..

El grupo de doce intendentes exigió mayor cooperación entre la Nación y la provincia. “Señor Presidente, en vez de pensar en Golpes institucionales, que nada tienen que ver con la vida democrática que elije nuestro pueblo y que no solucionan los problemas que pueden atravesarles, es que le pedimos: acepte la invitación del señor Gobernador de nuestra Provincia a trabajar en asuntos como la Seguridad, Salud e Infraestructura”, dice el texto firmado por los intendentes Francisco Echarren (Castelli); Juan Pablo García (Dolores); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); Sebastián Walker (Pila); Juan De Jesús (La Costa); Javier Gastón (Chascomús); Carlos Rocha (General Guido); Sebastián lannantuony (General Alvarado); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Héctor Olivera (Tordillo) y Alberto Gelené (Las Flores).

El jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, afirmó que las acusaciones del Presidente representan una “problama antifederal” que involucra también a todos los gobernadores. “Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias. Es una proclama anti federal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención. Espero que –más allá del signo político– todos los gobernadores se den cuenta”, señala Martínez en su cuenta de X.

Este viernes por la mañana, Javier Mieli se refirió hoy a los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof. A través de un mensaje en las redes sociales, el mandatario calificó como un “baño de sangre” la situación en el conurbano bonaerense. Además, propuso que la Nación intervenga el distrito para aplicar una política de “tolerancia cero”, alineada con las estrategias de seguridad implementadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el economista Gary Becker.

En la provincia sostienen que los homicidios bajaron en la provincia durante la gestion de Kicillof. Así lo informó el jueves en distintos reportajes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en diálogo con La Nación+ se refirió al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sancionado en 2020: “Si el Gobierno nacional nos hubiera pagado el año pasado los $700 mil millones, ¿cuántos patrulleros se compran con eso? Diez mil patrulleros. Ese dinero el Gobierno no lo envió a la provincia, que es un fondo creado por ley para financiar la política de seguridad de la provincia. Entonces si no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza...”.

Pero el comunicado en respaldo del PJ bonaerense no fue la única señal de Máximo Kirchner. El titular del partido habló tambien en Futurock, y allí dijo: “El gobernador mostró la voluntad de dialogar y la respuesta que da el presidente es berreta, mediocre. Es una irresponsabilidad muy grande del presidente sugerir una intervención. Y me parece igual de grave llamar asesino al gobernador de la provincia. Me parece de un mal gusto y de una irresponsabilidad enorme”.

Cecilia Moreau, vicejefa de UxP en la Cámara baja, publicó en X: “ladra, tiene 4 patas y mueve la cola: es un fascista autoritario. En campaña no pudo responder si cree que la democracia es el mejor sistema, es el primer mandatario que designa 2 miembros de la Corte por decreto, gobierna denostando al Congreso y extorsionando a las provincias desfinanciándolas, hace unos días se encuentra involucrado en un delito por estafa multimillonaria… AHORA QUIERE INTERVENIR UNA PROVINCIA”.

La diputada de UxP Victoria Tolosa Paz también cuestionó al Gobierno por ese recorte de fondos y acusó a Milei de “destituyénte”. “LA SANGRE ES SUYA, MILEI”, comienza el posteo que hizo en cuenta de X. Y agrega: “Presidente: ¿Qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750 mil millones del Fondo para la Seguridad que USTED le sacó a los bonaerenses? Esa suma equivale a 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras. Ya lo conocimos como ESTAFADOR; ahora resulta que también es DESTITUYENTE”.

La reacción de la oposicion

Pero la gravedad de las acusaciones de Milei contra Axel Kicillof provocó reacciones más allá del peronismo. “El gobierno todo el tiempo dice 'nosotros trabajamos con Maxi Pullaro', la pregunta es ¿En qué se diferencia un santafesino qué estaba sufriendo la inseguridad de un bonaerense que estaba sufriendo la inseguridad? ¿Por qué el gobierno nacional dice en un caso que colabora y en otro caso le dice al gobernador que se vaya? y otra vez el Presidente ignora la constitución”, dijo el presidente de la UCR Martín Lousteau en declaraciones a El Destape. “Gravísimo” respondió sin dudar el senador radical al ser consultado sobre la magnitud de la amenaza de una intervención.

“Señor presidente @JMilei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”, pidió el otro senador radical Maximiliano Abad, representante de la provincia de Buenos Aires.

“No tribuneé, largue el teléfono, ya debería saber que no todo se arregla ni se promociona posteando. Si quiere que la gente de la Provincia deje de sufrir, coordine en serio, labure en serio y camine el conurbano, que apenas conoce las esquinas a las que fue a hacer campaña”, le reprochó la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer.