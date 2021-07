El Presidente promulgó la ley de promoción al empleo para personas trans: “Quisiera ganarle a Cristina y que este Gobierno sea más progresista que el de ella”

El presidente Alberto Fernández firmó este miércoles el decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, y dijo que se trata de un "momento único para la vida de muchas personas", al tiempo que aseguró que su Gobierno está “decidido a que se termine cualquier tipo de discriminación en Argentina”.

Cupo Laboral Travesti Trans: este miércoles se promulga la ley

"Si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible hacerlo, porque las minorías no tienen esa fuerza para pedir la igualdad", remarcó el mandatario en el acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario, acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Asimismo, el Presidente confesó haber tenido "una gran maestra en estos temas: Vilma Ibarra. Me acuerdo que estábamos enfrentando una campaña donde Vilma era candidata y lo hacía con el tema de matrimonio igualitario. Como jefe de campaña le pregunté si teníamos que hablar sobre el tema, y me contestó que las minorías tienen derechos si las mayorías les dan los derechos. A mí, me definió todo”, reflexionó.

Además, Fernández reveló haber celebrado “el primer gobierno de Cristina, que fue el más progresista a la hora de ampliar derechos”, y reconoció ser “consciente de todo lo que falta avanzar, y quisiera ganarle a Cristina y que este Gobierno sea más progresista que el de ella”.

Para el mandatario, desde que asumió la Presidencia en 2019, “nos pusimos una agenda de ampliación de derechos. A lo largo de la campaña repetía que la mejor Argentina es la que da derechos. Hay quienes creen que dar derechos es un problema, creen que es mejor un país con derechos para algunos. Y no se dan cuenta de que con esas lógicas están activando la cultura del descarte por cuestiones culturales, morales, éticas y están generando descarte en la sociedad. Y una sociedad que descarta a su gente es una horrible sociedad”, concluyó.

La ley

La ley contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.

"La normativa, votada en el Congreso, convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional", se indica en un comunicado oficial.

La misma lleva el nombre de "Diana Sacayán-Lohana Berkins" en conmemoración de sus impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos.

El pasado 24 de junio, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

"Celebro la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Bandera transgénero", expresó el Presidente desde su cuenta de Twitter, tras la sanción.

Añadió que "este logro es la continuación de los avances hechos con el decreto 721/2020 del Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional".

"Es el resultado de la lucha de un colectivo históricamente vulnerado. Era hora de que el Estado escuchara y atendiera su reclamo. Hoy somos un país más justo e igualitario que reconoce y celebra su diversidad", reafirmó Fernández.

