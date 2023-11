Referentes de Derechos Humanos advierten que Villarruel quiere “borrar la historia” con sus dichos sobre la ESMA

Referentes de derechos humanos y políticos advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, busca “borrar la historia” por sus recientes dichos sobre la ESMA. Este lunes, en una entrevista para el canal Todo Noticias, la compañera de fórmula de Javier Milei había expresado su voluntad de convertir el ex centro clandestino de detención en un espacio de “disfrute” para todos los argentinos.

“Villarruel quiere borrar la historia, pero no va a poder porque para eso estamos los organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino. La exEsma es una imagen mundial de lo que fue el horror de la Argentina”, sostuvo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con radio FutuRöck. En este marco, también trató a la candidata vicepresidencial de “desquiciada” por haber propuesto que se revisaran las indemnizaciones a víctimas de terrorismo de Estado que, según expresó durante la entrevista, en realidad “murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó”.

Villarruel también había pedido que las 17 hectáreas que componen el predio de la ESMA se utilizaran como un espacio verde abierto a todo el público. “Habría que tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”, dijo al periodista Diego Sehinkman.

Sobre este punto volvió el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien subrayó la confusión de la candidata de La Libertad Avanza dado que el actual Museo Sitio ESMA ─declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO─ es “un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todos los argentinos y visitantes de otros países”.

“Hay un concepto erróneo en lo que dice la candidata a vicepresidenta porque este predio está abierto a todos los argentinos y argentinas que al visitarlo pueden disfrutar de la entereza que tuvo nuestra sociedad para saber, juzgar, condenar y promover las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y visibilizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad”, explicó el funcionario a Télam.

En tanto, los trabajadores de la cartera de Derechos Humanos expresaron su rechazo a los dichos de Villarruel, a los cuales enmarcaron en una narrativa negacionista de “los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica”. “Sólo a través del compromiso con la verdad y la justicia podremos construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos”, señalaron en un comunicado.

De igual modo, el coordinador del equipo de Investigación y Archivo del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la exESMA, subrayó la relevancia del predio en el que “no sólo se hace memoria, sino que se promueven derechos y se educan derechos”, para “prevenir la violencia institucional”.

Por su lado, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, indicó que la exESMA “es un orgullo y parte central de las políticas de derechos humanos de la Argentina, que son reconocidas como un ejemplo en todo el mundo”. En la misma línea, Pietragalla destacó que “memoria, verdad y justicia” es una política de Estado que trasciende la ideología de un determinado espacio.

“No es un partido político el que reconoce que en Argentina hubo delitos de lesa humanidad sino que es el Estado en sus tres poderes. El Poder Legislativo, con leyes para profundizar la agenda en materia de derechos humanos; el Poder Judicial, a partir de sus fallos por delitos de lesa humanidad y también el Poder Ejecutivo a partir de fomentar políticas públicas con las heridas del pasado, pero también con las problemáticas del presente”, argumentó el funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Las declaraciones de Villarruel también fueron repudiadas por la ex diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, quien la calificó como “perversa”, “mentirosa” y “cínica”. Según expresó la ex legisladora vía X (ex Twitter), la propuesta de la compañera de fórmula de Javier Milei “es parte de su estrategia prodictadura en defensa de genocidas”.

Elsa Lombardo, sobreviviente de los centros clandestinos “Banco” y “Olimpo” que recorre los subtes contando su historia, coincidió con Vallejos y se preguntó si la propuesta de Villarruel es “hacerle un monumento” al ex presidente de facto y represor Jorge Rafael Videla. “El lenguaje de ella, por más que lo quiera edulcorar, es de cerrar espacios. Van a venir a avasallar todo. Lo que me sacó de casa y de la comodidad de la militancia anónima y me llevó al subte no fue tanto Milei, fue ella. Esos mensajes cuasi demoníacos, malignos, es algo espantoso esta mujer. Villarruel habla de respeto encubriendo otras ideas mucho más tremendas que es borrar la Memoria, la Verdad y la Justicia”, indicó por Radio Nacional.

ACM con información de agencias.