Con referentes del peronismo, la UCR y la Coalición Cívica, el socialismo busca abrir un nuevo diálogo político

Este sábado el Partido Socialista celebrará su 130º aniversario con un encuentro que reunirá a dirigentes políticos, intelectuales y periodistas de distintos espacios para debatir propuestas y construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

La jornada “Ideas para una Argentina con futuro: Diálogo y compromiso público” se desarrollará desde las 17.15 en el Salón Brasil del Hotel Intersur San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires, y estará dividida en dos paneles.

El primero, “Aporte del ideario socialista a la construcción de la Nación Argentina”, contará con la participación de la filósofa Diana Maffía, el jurista e historiador Carlos Miguel Herrera, el periodista Carlos Pagni y la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. La moderación estará a cargo del periodista Jaime Rosemberg.

A las 18.45 comenzará el segundo panel, “Diálogo político para construir una alternativa al gobierno de Milei”, del que participarán el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, la diputada nacional Mariela Coletta (UCR), el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) y el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro.

Según los organizadores, el encuentro busca abrir un espacio de intercambio entre dirigentes de distintas tradiciones políticas para debatir ideas y propuestas sobre los principales desafíos económicos, sociales e institucionales que enfrenta la Argentina.

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