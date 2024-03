Renunció Juan Parodi, el director de la TV Pública

Juan Parodi, el director de la TV Pública, dejará su cargo el próximo 27 de marzo. Aunque asumió hace menos de dos meses, el 5 de febrero, y esta mañana mantuvo una reunión con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, junto al titular de Radio Nacional, Héctor Cavallero para hablar de temas periodísticos se conoció en las últimas horas que dará un paso al costado en su rol.

La razón del apartamiento de Parodi tendría que ver con que se cumple el ciclo para el que se incorporó, con el mero objetivo de hacer una auditoría interna y una reorganización.

El productor volverá a trabajar en su empresa, The Magic Eye, en tanto no se sabe qué pasará con la cúpula del canal estatal que ahora tiene a Leonardo Cole, como gerente artístico; y a los ex productores ejecutivos de LN+ Fabián Gijón y Rafael Dibello, como gerentes de noticias y de producción, respectivamente.

Parodi tiene 53 años. Se desempeñó como director de programación del canal América entre 2005 y 2007, fue productor de Telefe y jefe de distribución en Torneos, entre otros roles importantes en los medios.

MM