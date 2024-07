Santiago Peña, presidente de Paraguay: Peña: “Los problemas y desafíos del Mercosur se resuelven con más Mercosur”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó este lunes que los procesos de integración y unidad del Mercosur deben estar por encima de las diferencias. “Quiero dejar muy en claro esto: Los problemas y desafíos que puede tener el Mercosur no se resuelven fuera del mismo, los problemas y desafíos del Mercosur se resuelven con más Mercosur”, dijo el mandatario, que es anfitrión de la cumbre de jefes de Estado del mecanismo económico que también acoge a Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

En un discurso conciliador, Peña destacó que la integración “es el único mecanismo para el desarrollo” de la zona, por lo que instó a que las diferencias políticas e ideológicas no afecten su unidad.

“Podemos tener miradas políticas o ideológicas distintas, esto es perfectamente normal y no debe asustarnos, pero lo que nunca podemos aceptar es que ella nos separe en nuestra tarea de integrarnos cada vez sobre cimientos más sólidos”.

En ese sentido, aseguró que estrechar esos lazos es el camino para “tener un lugar un mundo cada vez más volátil y convulsionado”. Y recalcó que en el bloque debe prevalecer el “norte” de la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos“.

Por otro lado, el jefe de Estado paraguayo destacó que otras de las prioridades del Mercosur debe ser “ampliar los horizontes comerciales” y proyectar al bloque hacia regiones emergentes como el sudeste asiático o con Emiratos Árabes Unidos y Japón.

Peña respalda negociación en bloque del Mercosur con China, pero no renunciará a Taiwán

Peña aseguró que respalda la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China, siempre y cuando sea en bloque y no se sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán.

“Creemos que esto tiene que ser una negociación a nivel de bloque, no a nivel de países”, declaró Peña a periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el bloque que conforman Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia busque un acuerdo con el gigante asiático. “Nosotros no estamos cerrados a la negociación como bloque, pero obviamente no estamos dispuestos a renunciar a nuestra relación de más de 66 años con la República de China, Taiwán”, añadió el mandatario, a su arribo al edificio del Puerto de Asunción, que alberga en esta jornada la 64 cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Paraguay es el único país de Suramérica que tiene lazos oficiales con Taiwán y uno de los 12 Estados que mantiene su apoyo diplomático a la Administración de Taipéi.

Uruguay, que asumirá a partir de este lunes la presidencia rotatoria de Mercosur, comenzó el año pasado conversaciones con China sobre la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), pese a que este mecanismo no permite que sus miembros negocien por fuera del bloque.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, ha manifestado el interés de que el Mercosur debe ser “más flexible” y “abrirse al mundo” para encontrar nuevos socios comerciales. Por su parte, Brasil no se opone a un acercamiento con el Gobierno de Pekín, pero ha aclarado que deberían ser en bloque.

Milei, ausente en la cumbre

Los presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) comenzaron este lunes en Asunción su reunión semestral, con el debut del país andino como miembro del bloque y la participación de Panamá en calidad de invitado especial. A la cumbre número 64 de jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados asisten los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y de Bolivia, Luis Arce, además de Peña. En cambio, no está el argentino Javier Milei, quien desestimó su participación y, en cambio, fue a Camboriú a un encuentro extraoficial a reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro y ver el partido de fútbol Uruguay-Brasil.

Consultado por periodistas, Peña le bajó el tono a la polémica, aunque admitió que no pudo conseguir que asistiera su homólogo argentino. “Tenemos que ser respetuosos de cada país, pero el proceso de integración no se detiene”, declaró el gobernante En ese sentido, indicó que su relación tanto con el presidente Milei como con Lula “es muy buena” y anticipó que seguirá “buscando la construcción de puentes entre los países de Sudamérica”.

La cita en la capital paraguaya se ha convertido en el debut de Bolivia como miembro del bloque, después de que Arce sancionó la semana pasada el protocolo de adhesión al mecanismo, aunque aún tiene por delante hasta cuatro años para adaptar su legislación a la del Mercosur.

Además, Asunción se convirtió en el primer destino internacional del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, tras su investidura, el pasado 1 de julio. El nuevo gobernante aprovechó su estadía en suelo paraguayo para entrevistarse con su anfitrión y con su homólogo brasileño.

El mandatario paraguayo expresó su anhelo que la primera participación de Panamá en un cita de Mercosur “sea un hito” y que ese país “pueda ser un decisivo actor en la tan ansiada integración entre Mercosur y Centroamérica”.

Mercosur, mecanismo que nació tras la firma, el 26 de marzo de 1991, del Tratado de Asunción, fue conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se incorporaron posteriormente Venezuela, que desde 2017 fue suspendida “en todos los derechos y obligaciones” debido a la “ruptura del orden democrático” en ese país, y Bolivia.

JJD, con información de EFE