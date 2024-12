El Senado ya sesiona para debatir la situación del senador Kueider, quien quedó más cerca de la expulsión

El Senado comenzó a debatir el futuro de Edgardo Kueider, luego de haber sido detenido en Paraguay cuando llevaba más de US$200.000 y cientos de miles de pesos argentinos y guaraníes en su auto sin declarar.Los senadores deberán decidir hoy si expulsan o suspenden al senador quien se encuentra con arresto domiciliario en Asunción.

Hasta ayer no había acuerdo entre los bloques para definir el futuro de Kueider. Sin embargo, según supo elDiarioAR, la situación del peronista devenido en libertario podría complicarse. Es que en una reunión de bloque del radicalismo se impuso la idea votar por la expulsión, tal como reclama el kirchnerismo que así ganaría una banca porque la suplente es una dirigente de La Cámpora.

En cambio, el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliado de fuerzas provinciales buscan solo suspenderlo hasta el 1 de marzo de 2025 –cuando comienzan las sesiones ordinarias–.

Todavía no está clara la situación del PRO. Sin embargo, la senadora Guadalupe Tagliaferri ya adelantó que iría por la expulsión.

“El kirchnerismo aparece ahora como un paladín de la moral, de las buenas conductas. Parece que las cosas no están cambiando tanto en la Argentina, porque la corrupción se va condenando dependiendo cómo vota la persona. Es como esas personas que critican la violencia física de las mujeres dependiendo de quién sea el golpeador o qué vote”, dijo.

Hoy la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió la detención y el desafuero del senador nacional por Entre Ríos. Según contaron desde el radicalismo, la decisión de la magistrada influirá en el voto final del bloque.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel abrió a las 11:20 la sesión especial para debatir la situación del senador de Unidad Federal. La sesión está cruzada por la polémica y continúa con los números muy finos respecto de alcanzar los dos tercios necesarios para resolver el destino de Kueider.

El escándalo generado por este legislador consiguió que el Senado volviera a reunirse a dos meses y medio de la última sesión. El quórum se alcanzó a las 11.22, hora en la cual se inició lo que se anticipa será un acalorado debate en el que confrontarán Unión por la Patria, partidario de expulsar al senador Kueider, con la mayoría del resto de las bancadas, que quiere suspenderlo.

Mientras el kirchnerismo quiere directamente echar del cuerpo al senador entrerriano, la postura que acordaron el oficialismo y bloques dialoguistas es ir por la suspensión hasta el 1 de marzo, a la espera del avance de la causa judicial.

La tercera cuestión a debatir fue colada a última hora de este miércoles, cuando La Libertad Avanza logró incluir en el temario un proyecto de Bartolomé Abdala para suspender a Oscar Parrilli, procesado por la causa del Memorándum con Irán. Precisamente en los últimos días la Corte Suprema dispuso que Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio por el mismo.

Para proceder al debate de cada uno de los tres proyectos hace falta que los senadores consigan los dos tercios para habilitarlo, tras lo cual, aquellos que lo consigan, podrán intentar aprobar eventualmente la expulsión o suspensión del senador, lo cual también necesitará una mayoría de dos tercios de los votos.

En el inicio del debate, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, pidió la palabra para fundamentar el pedido de expulsión impulsado desde su bancada, a partir de las informaciones provenientes de Paraguay que dan cuenta de la detención del senador Edgardo Kueider, “capturado en in fraganti delito”, reclamando la exclusión por inhabilidad moral del senador“.

Arrancó el debate de los proyectos puestos en discusión la mendocina de UP Anabel Fernández Sagasti quien pidió la exclusión del senador entrerriano. “El mismo presidente Milei está diciendo que es un problema de los kirchneristas. Bueno acá venimos a pedir la exclusión del senador”, dijo y planteó: “Salvo que se hayan convertido en la peor de las castas decir algo y hacer otra cosa. O peor aún que se sepa o el miedo a que se sepa cómo se consiguieron los votos para la Ley Bases o el miedo a que si no lo protegen y encubren, como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch”.

Fernández Sagasti hizo hincapié en la aprobación de la Ley Bases y en el no debate del Presupuesto, por segundo año consecutivo. “Lo del senador Kueider no es casualidad, es parte de lo que venimos viviendo y no hemos podido frenar en el Congreso. El papelón del senador es internacional, el presidente con lo que dijo hace un año vive en Narnia. Kueider desde la Ley Bases pasó seis veces al Paraguay”, sostuvo, y agregó: “La firma del senador Kueider les dio el dictamen de la Ley Bases y había hecho por escrito 40 observaciones, pero a pesar de eso firmó el despacho. Sabíamos que se compran senadores como se compran artefactos en la góndola de un supermercado, lo vimos. Vimos embajadas, rotondas, promesa de obras, pero en el caso de Kueider hubo hasta un decreto presidencial sacado el mismo día que empezaba el debate de la Ley Bases en el Senado”, denunció.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lamentó “lo que ha hecho” Edgardo Kueider porque “avergüenza a este Senado”, pero dejó en claro su postura respecto al tema: “Que se respete el reglamento y el debido proceso”. Recordó un caso de la provincia de San Luis y reiteró que la Cámara alta “tiene que estar a la altura de las circunstancias sea expulsión o suspensión”.

Luego de la extensa intervención del bloque kirchnerista, el puntano expresó: “Me encanta que purifiquemos este Senado, pero sigamos con la orden del día siguiente”, en relación al pedido de suspensión del senador K, Oscar Parrilli. Y siguió: “Honestamente, cuando nos plantean la expulsión, nosotros intentamos persuadirlos para encontrar un punto en común”. Asimismo, se refirió al tratamiento de estos proyectos en pleno diciembre y cargó: “Es sumamente penoso lo que nosotros, como senadores, tengamos que debatir esto cuando deberíamos estar en (sesiones) extraordinarias debatiendo el presupuesto”. Para cerrar, catalogó el hecho de “corrupción” y agregó que “es vergonzoso, tristísimo, poco feliz e indigno”.

De postura anunciada en la previa de la sesión especial, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) apuntó contra el interbloque opositor y cargó: “No les voy a creer hoy su lucha por la corrupción”. Asimismo, siguió: “A los K no les creo y no les creo a Cristina (Kirchner), ni a Máximo Kirchner, ni a (Oscar) Parrilli”.

En relación a la sanción para con el senador entrerriano, aclaró que “nos indigna y la gente espera que lo echemos patadas”, incluso aseveró que “a Kueider lo sacaremos a patadas si es necesario”. Pese a que no adelantó su voto explícitamente, reiteró: “Me da asco lo que hizo Kueider. En Argentina hay pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Urge depurar esta Cámara porque el pueblo necesita creer en las instituciones”, cerró.

Noticia en desarrollo

Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario