Mientras sube la presión por el “caso Adorni”, Milei prepara viajes por España, la cumbre del Mercosur y los festejos de la independencia de EE.UU.

El presidente Javier Milei reactiva su agenda internacional y partirá rumbo a España, donde desplegará un viaje de tres días por la capital, Madrid.

El jefe de Estado saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27 del mismo mes.

Allí participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.

Con esta nueva participación se concreta la sexta visita del mandatario a España: en los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

El viaje de Milei se dará el mismo día en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra envuelto en escándalos relacionados con su patrimonio y sus dichos públicos.

El resto de la agenda

De vuelta a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para arribar a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Es la primera bajo vigencia del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).

Por último, el presidente partirá rumbo a los Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con su par, Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos estados.

Además, según confirmó la periodista Liliana Franco en Ámbito este lunes, el mandatario argentino participará del evento anual (al cual ya fue invitado en 2024) que se realizará en Sun Valley Camp junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, donde brindará una charla en el exclusivo “campamento” de multimillonarios y líderes, al que acuden invitados los personajes más poderosos del mundo, Sam Altman (presidente de OpenAI); Jeff Bezos (Amazon); el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, entre otros.

Desde 1980, el banco boutique neoyorkino Allen & Co organiza un fin de semana en Sun Valley, una ciudad con 1783 habitantes ubicada en el estado de Idaho (al noroeste de Estados Unidos). Generalmente, esta localidad es distinguida por sus paisajes naturales pero, también, por el hecho de que una vez al año se reúnen los CEOs más poderosos con invitados especiales de alta influencia.

Con información de agencias.