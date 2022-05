Terminó sin acuerdo ni cara a cara la audiencia entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich

Primero llegó Patricia Bullrich. Instantes después, Alberto Fernández. Ambos arribaron antes de las 12 del mediodía al juzgado civil 21, ubicado en Talcahuano 490. La audiencia de mediación fue convocada por el juez Luis Sáenz, a raíz de la denuncia realizada por el Presidente contra Bullrich. ¿Motivos? La jefa del PRO aseguró en televisión que el Gobierno había intentado obtener un retorno a cambio de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio estadounidense Pfizer.

Fernández y la exministra de Seguridad, sin embargo, no llegaron a cruzarse cara a cara. “Fue una parodia, el Presidente se escondió. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que quería decirle”, se quejó Bullrich.

¡Una vergüenza! El presidente se escondió. No se animó a mirarme a los ojos. Mandó una patota y se encerró en un cuartito.



Ratifico mi opinión respecto al conocimiento de Fernández sobre la dilación del contrato de Pfizer, que trajo muertes evitables.



Nunca me desmintió. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 17 de mayo de 2022

La demanda del Presidente exige que la jefa del PRO se retracte de sus dichos. En la audiencia Bullrich hizo lo contrario. “¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, planteó La Piba.

El año pasado, Bullrich había sido más explícita en su denuncia sobre el supuesto pedido de coimas. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, aseguró en el canal LN+.

El presidente, ex ministro de Salud Ginés González García y el laboratorio Pfizer la desmintieron. Fernández avanzó con una denuncia. Y González García, también. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, retrucó entonces el ex ministro de Salud.

“Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19″, sostuvo el laboratorio a través de un comunicado. También lo hizo el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, en junio del año pasado, cuando expuso en el Congreso Nacional.

Ahora Bullrich matizó el tenor de su denuncia. “La opinión que yo di al respecto es que el presidente de la Nación debía saber que no se firmó un contrato fundamental para los argentinos. Él debía saberlo”, sostuvo este martes frente al palacio de Justicia.

Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, confirmó ante elDiarioAr que no hubo careo. Y lo justificó: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

“Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia”, agregó Dalbón, quien acompañó a Fernández en su excursión a los tribunales.

El año pasado, ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.

La Policía montó un operativo especial de seguridad con vallas. La audiencia coincidió con la manifestación de un grupo de “mujeres republicanas”, que todos los martes protesta frente a los Tribunales. Las mujeres aplaudieron a Bullrich cuando entraba al palacio. A pocos metros, otro grupito mostraba una bandera con la leyenda “Alberto es unidad”.

