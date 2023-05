Terremoto político en el PJ tucumano tras la suspensión de las elecciones que ordenó la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones provinciales en Tucumán, previstas para este domingo 14, provocó un escenario inédito de incertidumbre y desconcierto. La medida, con las firmas de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, señaló de manera taxativa: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vice de la Provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo”. Durante el día, la duda en la dirigencia oficialista y opositora se centró sobre si el efecto suspensivo era sólo para los cargos de gobernador y vice o abarcaba a todos los cargos en juego. Es decir, también legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

Esto se despejó al final de la agitada jornada. A las 22.15, en medio de una ola de rumores, la Junta Electoral Provincial (JEP) comunicó la oficialización de la suspensión de las elecciones para todos los cargos. La medida lleva las firmas de sus tres miembros: Daniel Leiva, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, quienes deliberaron en oficinas de la Corte Suprema de Justicia local. Se aclaró desde el órgano de control que la medida no genera ningún tipo de perjuicio en los pasos que ya se han dado del cronograma electoral. Se deslizó que no se puede aún fijar una nueva fecha para ir a las urnas, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, que es la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur, el actual mandatario provincial.

La cautelar del máximo tribunal hizo lugar a un pedido que había presentado el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio (JxC), en el que cuestionó la candidatura de Manzur como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador. Entre las razones, Alfaro recordó que el también exjefe de Gabinete viene de ser vicegobernador durante varios períodos consecutivos y luego dos más como mandatario provincial -ocho años en la Casa de Gobierno-. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia local se expidió a favor de un recurso presentado por Manzur para que se aclare si podía ser candidato a vice, lo que finalmente decidió el oficialismo tucumano.

Tras el terremoto político que despertó de la siesta a los tucumanos, Manzur y Jaldo se reunieron con sus asesores legales, ministros y legisladores de confianza en la Legislatura tucumana. Ese encuentro se extendió desde las 18.00 hasta las 22.30, pero no se emitió ningún comunicado, lo que era esperado por la militancia y la dirigencia. Lo único que hubo durante el día fue una instrucción expresa de no hacer olas hasta que la situación se aclare. Jaldo fue el único que dio breves declaraciones a los medios que esperan en la sede del Poder Legislativo. “Vamos a acatar y a respetar el fallo de la Corte de la Nación. Somos muy respetuosos de la Justicia, no sólo cuando sus decisiones nos favorecen, también cuando son en contra nuestra. De la misma manera, nos vamos a allanar a las decisiones que adopte la Junta Electoral Provincial”, señaló el actual vicegobernador. Igual, para cerrar se reservó una frase con destino opositor: “Que sepan que en la fecha que sea la elección, el PJ y Jaldo les van a ganar. Se pueden sacar los pañales por unos días”.

Tras consultar, una fuente indicó a elDiarioAR que se pusieron sobre la mesa opciones para hacer frente, con todo el peronismo alineado, a este nuevo escenario. Una de ellas tiene como base acompañar a Manzur en todo el proceso legal que se avecina, hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo sobre si puede ser candidato o no. La segunda opción se propone acelerar los tiempos judiciales para que se vote cuanto antes y se evite alargar los tiempos que podrían acercar las elecciones provinciales a las nacionales, algo que no está en los planes de la Casa de Gobierno. Para ello, el Frente de Todos (FdT) debería reemplazar a Manzur por otro candidato o candidata y que sea de estrecha confianza del actual gobernador para no afectar el equilibrio que sostiene al binomio, tras el sisma en el peronismo tucumano del 2021. Se barajan varios nombres, entre ellos, el de la diputada nacional Rossana Chahla o el legislador provincial Sergio Mansilla.

Este medio dialogó con el candidato a gobernador de JxC, Roberto Sánchez, quien advirtió que se analiza exigir que se vote este domingo 14. “El fallo es clarísimo, hay que cumplirlo, todos los candidatos con los que hablé coinciden con esto”, expresó. El también diputado nacional informó que este miércoles visitará Tucumán el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que el fin de semana logró una victoria rotunda en su provincia. Al mediodía habrá una conferencia de prensa en la que el candidato a ocupar un lugar en la fórmula nacional de JxC estará acompañado por Sánchez y Alfaro.

DC