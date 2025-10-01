eldiario.es
En conferencia de prensa

Triple femicidio: Bullrich le pidió al gobierno bonaerense que aplique la Ley Antimafias

  • La ministra afirmó además que “es difícil” que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio “vengan juntos” tras sus detenciones en Perú.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa Captura de pantalla

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió este miércoles al gobierno de la provincia de Buenos Aires que aplique la Ley Antimafias tras las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio, acusados por el triple femicidio de Florencio Varela.

La ministra afirmó además que “es difícil” que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio “vengan juntos” tras sus detenciones en Perú.

La candidata a senadora nacional señaló que en el caso de Ozorio es “más fácil” a raíz de que las autoridades peruanas tramitarán su deportación inmediata: “Es probable que llegue él primero”.

Bullrich sostuvo que Ozorio “no tenía plata” cuando se concretó su detención en Perú y expresó que la banda narcocriminal “es una organización bastante primaria”.

La ministra afirmó que los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron cometidos de manera “brutal”. “Fueron asesinadas de manera brutal”, señaló durante una conferencia de prensa brindada en San Isidro.

Con información de la agencia NA

