Villarruel no convocó la sesión pedida por el kirchnerismo para derogar el DNU

La Vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, decidió no convocar a la sesión especial que pidió la semana pasada Unión por la Patria para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía. “Eso no quiere decir que no convoque en breve, es una potestad de la presidencia hacerlo y cuando lo haga será en tiempo y forma”, explicaron desde su entorno.

Villarruel se reunió hoy con senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) para dialogar sobre la posibilidad de que la semana próxima se debata la Ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y que está tratando la Cámara de Diputados.

Según informaron fuentes del bloque radical, la reunión permitió coordinar futuros temas de la agenda parlamentaria de la Cámara Alta, entre los que destacan también el tratamiento del proyecto de Ley de Boleta Única de Papel. Dicho proyecto cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados desde 2022.

Durante la reunión, la UCR se mostró abierta a “contribuir en la agenda legislativa con ideas y propuestas que lleven alivio a los argentinos”.

Participaron del encuentro los legisladores Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Víctor Zimmermann (Chaco), Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Maximiliano Abad (provincia de Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca), Daniel Kroneberger (La Pampa), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza).

ACM con información de agencias.