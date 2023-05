Una jornada de paro rotativo afecta a todas las líneas de Subte y el Premetro

Un nuevo paro de Subtes en forma rotativa afectaba este martes a las seis líneas, por que todos los ramales y el Premetro vieron reducidos sus horarios a raíz del reclamo de los metrodelegados por la apertura de la mesa paritaria.

Paro de subtes: cuáles son las líneas que interrumpirán su servicio el martes 23 de mayo

La primer línea bajo la medida de fuerza fue la H, cuyo servicio no funcionó desde las 5:30 hasta las 9, mientras que el paro siguió en la B entre las 9 y las 12, seguida por la C de 12 a 15, la E y el Premetro no funcionaron entre las 15 y las 18. La línea A acatará la medida de 18 a 21 y la D no tendrá servicio de 21 a 24.

El paro fue anunciado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) que señaló: “Las y los trabajadores del subte venimos reclamando la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener dos francos y disminuir nuestra exposición al material cancerígeno asbesto. Además, reclamamos la apertura de la mesa de discusión salarial porque nuestra paritaria está vencida desde febrero”.

En un comunicado, los metrodelegados expresaron que las medidas se toman debido a la “negativa” de la empresa concesionaria Emova, la firma estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Subsecretaría de Trabajo porteña de “abrir la mesa para discutir condiciones laborales y salariales”.

Esta última protesta significa la continuidad de una serie de medidas que vienen llevándose a cabo en los últimos meses. “Emova responde a los reclamos mintiendo a los usuarios al afirmar que el subte es un lugar seguro. Mientras a los trabajadores les descuenta ilegalmente días trabajados y aplica sanciones ilegítimas e ilegales con el objetivo de acallar el reclamo”, denunciaron.

LC con información de agencias