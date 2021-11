No fui a votar: cómo justificar la inasistencia y cuánto se paga la multa

El voto, tanto en las elecciones primarias como en las generales, es un derecho así como también una obligación. Es por eso que, quienes estaban registrados en el padrón -los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto- y no se acercaron al establecimiento correspondiente para votar, deben presentar justificativos de ausencia o, por el contrario, pagar la multa correspondiente.

Quienes no hayan ido a votar deberán consultar si figuran en el Registro de Infractores. Quienes figuren en el listado de infractores, tienen 60 días, desde el día de la votación, para justificar la inasistencia.

Para notificar sobre la inasistencia, los infractores deberán acercarse a la comisaría más cercana, para probar que se estaba a más de 500 kilómetros del lugar de votación o que cuentan con un certificado médico que los habilita a no votar.

En este año tan especial, el coronavirus también se convirtió en un motivo por el cual se puede faltar sin pagar una multa, ya sea por contacto estrecho o por estar afectado por la enfermedad. También se debe presentar certificado médico una vez levantado el aislamiento correspondiente.

Por el contrario, quienes no puedan justificar la causa de la infracción, deberán pagar una multa de $100 por las elecciones legislativas del 14 de noviembre. De no pagarlas, figurarán como infractores, lo que les limitará la posibilidad de realizar trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

