Turismo: los 10 mejores destinos calidad-precio de 2024 según Lonely Planet

Al final de cada temporada, y en vista a los futuros viajes, la conocida firma de guías Lonely Planet publica su selección de mejores destinos para el siguiente año. Su ‘Best in Travel’, que es como llama a esta lista de recomendaciones, toma un poco de todo dividiendo sus propuestas en cinco diferentes categorías: los mejores países, las mejores regiones, las mejores ciudades, los destinos más sostenibles y los que ofrecen una mejor relación calidad-precio. Siempre, como es habitual, justificando cada una de sus sugerencias para que los viajeros sepan en qué basarse a la hora de elegir su próximo viaje.

Tomando este ‘Best in Travel 2024’ como guion nos detenemos en conocer esos diez destinos en los que podemos sacarle más partido a nuestro dinero, lugares de interesante relación calidad-precio en los que no es necesario dejarse todos los ahorros para disfrutar a lo grande de la naturaleza, las ciudades, las regiones o incluso los medios de transporte. Así que tomá nota, porque quizá destinos como el Medio Oeste de EEUU, Polonia, Nicaragua, los ‘limes’ del Danubio, Normandía, Egipto, Icaria, Argelia, los lagos de Nueva Zelanda o algunos trenes nocturnos de Europa pueden estar entre tus próximos planes.

El Medio Oeste, EEUU

Se dice, injustamente, que el Medio Oeste de EEUU es un gran maizal que separa las costas del país norteamericano. Pero en realidad es una gran franja en la que ciudades como Chicago, Milwaukee y Detroit se llenaron de creatividad, diversidad e incluso gastronomía como una alternativa más accesible a la vida de las costas estadounidenses. Artistas, diseñadores y chefs lo saben y se puso en marcha un interesante movimiento cultural.

Un buen ejemplo de ello son esos viejos almacenes convertidos en estudios de arte, esas fábricas vacías empleadas ahora como hoteles ecológicos y esos edificios abandonados transformados en restaurantes con estrella Michelin. Además, tampoco se pueden pasar por alto los grandes museos del Medio Oeste, como el Art Institute of Chicago y el Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland, su legado cervecero o la posibilidad de descubrir la cocina somalí en Columbus o los mercados callejeros en Minneapolis.

Polonia

Polonia destaca como uno de los países más asequibles de Europa, uno de esos destinos en los que se nos ofrece mucho por muy poco. Está plagada de dinámicas e históricas ciudades en las que la gastronomía siempre se cuida con esmero, cuenta con 17 enclaves declarados Patrimonio Mundial y con 23 parques nacionales de alto valor natural, por lo que nos propone un gran número de experiencias de calidad y siempre al alcance de todos los presupuestos.

En 2024, además, Varsovia inaugurará un nuevo recinto que albergará el Museo de Arte Moderno y el Teatro TR Warszawa. Mientras que quienes prefieran el aire libre podrán disfrutar de la amplia y rica campiña polaca. Podemos descubrir antiguas iglesias de madera en los Cárpatos a través de la ruta Icon Trail, al igual que se pueden surcar los lagos de Masuria en kayak o recorrer en bici el Parque Nacional de Białowieża, donde es posible encontrar al bisonte europeo.

Nicaragua

En una Centroamérica en la que Costa Rica supo acaparar el turismo internacional más pudiente, la vecina Nicaragua no tiene nada que envidiar y sí mucho que ofrecer a viajeros de todo tipo y presupuestos. Nicaragua tiene surf, sol, pueblos coloniales, selvas tropicales, enormes lagos, islas perdidas y mucho más. Hay que tener en cuenta que el 8 de abril de 2024 habrá un eclipse total de sol en gran parte de Centroamérica y Norteamérica, y puede que no haya lugar mejor para disfrutar de él que alguno de los volcanes nicaragüenses.

Nicaragua es un país de contrastes y lo mismo viajamos al pasado al pasear por las calles adoquinadas de Granada que nos sumergimos en la naturaleza más salvaje en alguna de las 78 reservas naturales que encontramos en el país. Nunca hay que perderse Ometepe, con sus volcanes gemelos, y ni mucho menos las Islas del Maíz, un auténtico paraíso de palmeras y playas. Si queremos surf, los pueblos del Pacífico se encargan de poner las olas y todo siempre en un ambiente acogedor y de precios accesibles.

'Limes' del Danubio, Bulgaria

Bulgaria es mucho más que Sofía y gracias a esta selección de destinos de interesante relación calidad-precio de Lonely Planet es posible que descubras sitios nuevos, como los ‘limes’ del Danubio. Se trata de una red de poblaciones situada en la antigua linde del Imperio Romano que es candidata a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2024. Los limes romanos de Alemania, Austria y Eslovaquia ya fueron reconocidos en 2021, y este próximo año los búlgaros pueden ser incluidos junto a los croatas, los rumanos y los serbios en tan ínclita agrupación.

Las estructuras datan del I milenio d.C. y el tramo de Bulgaria quizá sea el más espectacular. El recorrido comienza en los alrededores de la antigua ciudad romana de Ratiaria, cerca de la actual Vidin, y se extiende hacia el este hasta llegar a Silistra, la que antiguamente fue la poderosa fortaleza de Durostorum. A nuestro paso iremos viendo cómo la ribera del Danubio se llena de ruinas, algunas intactas y otras restauradas, para poco a poco ir trasladándonos hasta una ferviente época de esplendor romano.

Normandía, Francia

París recibirá los Juegos Olímpicos de 2024, con todo el ajetreo que conlleva, pero a poco más de una hora en tren tenemos una de las regiones más bonitas y evocadoras de toda Francia. Prados, granjas y manzanos dan forma a la Normandía más rural, perfecta para bajar el ritmo y disfrutar de lo auténtico entre sidras de elaboración artesanal y camembert normando.

Pero hay otra Normandía y es que, en 2024, con el fin de celebrar 150 años de impresionismo, la región albergará de marzo a septiembre el Festival Impresionista de Normandía. Un gran evento con el que poder sumergirnos en uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XIX y comprender cómo fue capaz de transformar la manera de inmortalizar la realidad sobre un lienzo. Para que no falte de nada, el programa del festival incluye funciones de teatro al aire libre, exposiciones y talleres de arte, cafés-danza, paseos por el bosque, espectáculos de luz y sonido, observación de estrellas y picnics al más puro estilo Renoir.

Egipto

Egipto siempre debería aparecer en todas las listas de destinos recomendados, pero esta vez Lonely Planet quiso destacarlo como un lugar de excelente relación calidad-precio gracias a todo lo que es capaz de ofrecer, independientemente de cómo sea el bolsillo de los viajeros que lo visitan. Aquí la historia sigue viva y nuevos hallazgos de momias cubiertas en oro y ciudades olvidadas siguen copando titulares. Ahora, y tras su inauguración en 2023, es el momento perfecto para visitar el Gran Museo Egipcio.

En Egipto nos esperan las enigmáticas tumbas de Luxor, el eterno cauce del Nilo y las majestuosas pirámides de Giza, y en pocos sitios podremos ver el pasado tan cerca de nosotros. Egipto atraviesa una larga etapa de problemas económicos que continúan devaluando su moneda y empobreciendo el país, para lo que Lonely Planet recomienda “centrar el gasto en el país, en excursiones con guías locales y alojándose en pensiones y hoteles pequeños”. Pues, aunque esto supone un mayor ahorro para los viajeros extranjeros, no hay que olvidar que un tercio del país vive en la pobreza.

Icaria, Grecia

Seguro que sin pensarlo mucho te sale alguna que otra isla griega famosa por su turismo. Santorini y Mykonos siempre son las más deseadas. Pero hay otras mucho menos conocidas, como Icaria, que seduce igualmente a los viajeros con su mar aguamarina, su terreno agreste, su espíritu independiente, su cultura y sus festivales 'panigyria' que llegan a parecer fiestas 'rave' que duran toda la noche.

Cómo no, Icaria está llena de mitología. Se dice que aquí nació Dionisos, dios del vino, y también que le debe su nombre a Ícaro, quien se estrelló en ellas al volar demasiado cerca del sol con sus alas pegadas con cera. Pero lo que sí está claro es que aquí, además de la fiesta del verano, siempre se puede gozar de una exquisita serenidad que, sea casualidad o no, se traduce en una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Quizá nadar en la playa Seychelles, de piedrecitas pulidas, aguas de color esmeralda y rocas gigantes, es justo lo que necesitás en 2024.

Argelia

¿Alguna vez te habías planteado que Argelia podría ser uno de tus destinos 2024? Pues Lonely Planet sí, y sobre todo si quieres descubrir un país lleno de aventuras sin necesidad de gastarte grandes cantidades de dinero. Aquí vamos a encontrar ciudades llenas de historia, como las del valle del M’Zab, yacimientos romanos bien conservados y viajes en tren auténticos y nada turísticos.

Pero sin duda el gran protagonista de Argelia es el gran desierto del Sáhara, qué si no. Aquí surcaremos mares de arena rodeados de catedrales rocosas y cañones erosionados. Tenemos un total de 1610km de desierto a nuestra disposición, aunque conviene no perderse Tassili n’Ajjer, cuna de la cultura nómada tuareg, y donde se esconde una de las grandes colecciones de arte rupestre del mundo. Hay quien piensa que, paisajísticamente, Argelia no tiene rival en África.

Lagos del Sur y Otago Central, Nueva Zelanda

Quizá Nueva Zelanda no nos venga a la mente como un país especialmente económico, ya solo llegar hasta allí supone un importante desembolso, pero sí es cierto que hay muchas formas de descubrirla y que siempre, por muy alto que nos parezca el presupuesto, el país ubicado en nuestras antípodas jamás defrauda. Lonely Planet destaca la creciente afición por el ciclismo neozelandés y nos propone descubrir los Lagos del Sur y Otago Central a golpe de pedal.

La pandemia hizo que se abrieran nuevas rutas ciclistas y que surgieran numerosos planes con vistas al futuro. La Queenstown Trails Network cuenta ya con más de 130 km de rutas ciclistas, Wanaka ofrece bonitas rutas lacustres y Otago Central vio cómo se han revitalizado pueblos antes adormilados, como Clyde. Donde antes el senderismo y las excursiones a pie unían los enclaves más populares de los lagos del sur, ahora la bicicleta puede convertirse en la mejor aliada para disfrutar de una de las naturalezas más impactantes del mundo.

Trenes nocturnos, Europa

Lonely Planet termina su lista de destinos de buena relación calidad-precio con un plan totalmente diferente: los trenes nocturnos. Tras décadas en el olvido, y muchas veces sustituidos por la alta velocidad y las aerolíneas de bajo coste, los trenes nocturnos europeos están volviendo a estar de moda gracias a los viajeros que quieren mantener a raya las emisiones de CO2 emitidas en sus viajes, porque un buen traqueteo nocturno sobre las vías siempre merece más la pena que llegar pronto a un destino.

El tren está demostrando ser el medio de transporte motorizado más sostenible y los pasajeros ven sus viajes con otros ojos. La línea Nightjet de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) ofrece rutas por Centroeuropa y otras empresas privadas se han sumado a la iniciativa ofreciendo largos y tranquilos trayectos nocturnos. Sin ir más lejos, European Sleeper conectará Ámsterdam con Barcelona en un futuro cercano. Aunque si buscamos experiencias más exclusivas, siempre está bien saber que la francesa Midnight Trains planea ofrecer el tradicional concepto de coche-cama con vagones diseñados como hoteles de lujo.