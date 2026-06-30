Los aceiteros cerraron la paritaria: el salario inicial llegará a $2,7 millones desde septiembre

Los trabajadores del complejo oleaginoso alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que llevará el salario básico de la categoría inicial a $2.719.040 a partir del 1° de septiembre. La negociación fue encabezada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, junto con las cámaras empresarias del sector.

El convenio fue firmado con representantes de CIARA, CIAVEC y CARBIO, en un contexto de conflicto gremial que durante las últimas semanas incluyó paros y medidas de fuerza en los principales puertos exportadores del país.

Cómo queda la escala salarial

El acuerdo establece una actualización en dos etapas para la categoría inicial, correspondiente al escalafón de peón. Desde el 1° de julio, el salario básico pasará de $2.344.000 a $2.578.400, mientras que desde el 1° de septiembre se ubicará en $2.719.040.

Además, las partes acordaron el pago de una suma retroactiva por los meses de mayo y junio de 2026, que será abonada junto con los salarios de junio.

Se trata de uno de los salarios básicos más altos entre los convenios colectivos de la actividad privada, en una negociación que se desarrolló en un escenario marcado por la desaceleración de la inflación, pero también por la continuidad de las discusiones salariales para recomponer el poder adquisitivo.

La posición de los sindicatos

Tras la firma del acuerdo, las organizaciones sindicales defendieron el criterio utilizado para reclamar la actualización salarial. En un comunicado conjunto señalaron que el convenio se sustenta en el concepto de Salario Mínimo, Vital y Móvil, previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según plantearon, el objetivo es que el salario permita cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora, entre ellas alimentación, vivienda, educación, salud, transporte, vestimenta, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Los gremios también rechazaron los cuestionamientos de las empresas sobre el costo del incremento. Afirmaron que el aumento representa “apenas el 0,1% de la facturación anual” de las principales agroexportadoras y terminales portuarias, por lo que consideraron que puede ser absorbido sin afectar la rentabilidad del sector.

Un acuerdo tras semanas de conflicto

La negociación se cerró después de varias semanas de tensión entre sindicatos y empresas. El punto de mayor conflicto se produjo el 27 de mayo, cuando una huelga nacional aceitera afectó la operatoria de los puertos del cordón agroexportador del Gran Rosario, por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos y derivados.

En el comunicado difundido tras la firma del acuerdo, los sindicatos también cuestionaron el contexto político y las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. Sostuvieron que las modificaciones propuestas implican un retroceso en derechos laborales y advirtieron sobre posibles limitaciones al ejercicio del derecho de huelga.

Con el nuevo convenio, el sector dejó sin efecto las medidas de fuerza y quedó encauzada la negociación salarial para el próximo trimestre.

Con información de NA