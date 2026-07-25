Actividades imperdibles para disfrutar las vacaciones en la Ciudad

En la plaza de la Floralis se celebra la juventud y en la Usina del Arte montaron una sala de escape para chicos; los espacios verdes concentran la celebración de las vacaciones con juegos, talleres, comida, magia y música.

🪁 Las plazas, a puro juego y magia

El viernes las plazas porteñas se llenan de diversión con muchas propuestas para chicos: talleres de clown, búsquedas del tesoro, patio gastronómico y un escenario con magia, música y teatro. Se hará de 14.30 a 17.30 en Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Av. Brasil), y en las plazas Ciudad de Banff (Roma 760, Versalles) y Echeverría (Bauness 2758, Villa Urquiza).

🕹️ Música y gaming en la Floralis

Llega la edición invernal de Ciudad Joven BA, el festival que combina música, entretenimiento, cultura urbana y experiencias para compartir con amigos y familia. Será este sábado, de 14 a 23, en el Parque Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301). Durante toda la jornada habrá puestos para comer algo rico, un espacio de gaming y shows en vivo.

🎪 ¡Al rescate del circo!

Algo misterioso ocurrió en el Gran Circo: en esta sala de escape inmersiva, chicos a partir de 8 años deberán descubrir pistas, resolver desafíos y tomar decisiones creativas que ayudarán a darle vida al espectáculo antes de que el tiempo se agote. Se hace varias veces por día, de martes a domingos, en la Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca). Las entradas se pueden reservar en usinadelarte.ar

🎡 Vuelve la diversión al Parque de la Ciudad

El Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) será la sede sur del invierno: incluye juegos de habilidad y destreza, circuitos para trepar, escalar, deslizarse y superar obstáculos, además de peloteros y un laberinto vertical para recorrer con distintos niveles. Abrirá este viernes y hasta el 2 de agosto, de 10 a 18. Cierra los lunes.

🎸 El tributo de los Beatles para chicos

Este sábado a las 16 se presentará Nube 9, la banda que rinde tributo a The Beatles acercándoles el universo del grupo de Liverpool a los chicos. El espectáculo es interactivo y reúne las canciones más divertidas y contagiosas de John, Paul, George y Ringo, como “Yellow Submarine”, “Ob-la-di Ob-la-da” y “Penny Lane”. El show será en el Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

🚲 ¡A dejar las rueditas!

Los chicos tendrán una gran oportunidad para aprender a andar en bicicleta sin rueditas los fines de semana de las vacaciones de invierno: el 25 y 26 de julio, de 13 a 17, los instructores de la Ciudad irán al Parque de los Niños (Av. Cantilo y Av. Gral. Paz) con las mejores técnicas para lanzarse solos.

💈 El barbero que no para de cantar

La Usina del Arte (Caffarena 1) recibe al extraordinario Barbero de Sevilla, una propuesta adaptada para que los chicos descubran los disparatados enredos de Fígaro, el gran personaje de Beaumarchais, que Rossini le dio fama internacional con sus melodías pegadizas. Se presenta el domingo a las 17. La reserva de localidades está disponible en usinadelarte.ar

📚 Cuentos para los más peques

Hasta el 2 de agosto, en la Feria del Libro Infantil habrá más de 70 stands editoriales, talleres, música, teatro y más actividades para compartir con los chicos. Se hará en el Centro de Convenciones de la Ciudad (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón). Abre todos los días, de 14 a 20.

🧑‍🍳 La cocina de Mundo Arlequín

Dos cocineros tan creativos como desopilantes abren las puertas de su cocina mágica para preparar una receta única: música, títeres, humor y una banda en vivo que lo condimentan todo. El dúo se presenta este domingo a las 16 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entradas se sacan en la plataforma Entradas BA.

🐮 El último finde de la Rural

La Expo Rural sigue hasta el domingo con desfiles de campeones, pista de tractores, cocina show, espacio de campo para chicos y familias, gastronomía y food trucks. La Ciudad tendrá su stand en el que estarán presentes startups, emprendimientos y proyectos tecnológicos que ofrecen soluciones al campo argentino. Abre de 9 a 20 en el predio de La Rural (Av. Sarmiento 2704).

🎻 Stravinsky para todos

Un violín, un libro que predice el futuro, un pacto diabólico: la fábula faustiana de Historia del Soldado de Igor Stravinsky se presenta con puesta en escena de máscaras y títeres en una versión única a cargo del Ensamble Arthaus. Habrá funciones del jueves al domingo a las 18 en la capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

🌿 A conectar con la naturaleza

Con propuestas inmersivas y visitas guiadas para toda la familia, el Ecoparque (Av. Las Heras y Av. Sarmiento, en Palermo) permanece abierto durante las vacaciones todos los días, de 11 a 18. La entrada es gratuita para los porteños, menores de 12, mayores de 65 y personas con discapacidad.

🥁 Una peña de toda la familia

En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) Churumbé se presenta con su show músico-teatral interactivo de folklore para cantar, bailar y descubrir la música de nuestra tierra desde una mirada actual y divertida. Será este domingo a las 12. Las localidades están disponibles en EntradasBA.

🚇 Un viaje a la historia bajo tierra

El Museo del Subte (Del Barco Centenera 777) celebrará los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía con recorridos para chicos y el Taller Polvorín, exhibiciones de coches históricos, un patio gastronómico y paseos en tranvía por el barrio de Caballito. Se hará el sábado 25, de 14 a 19, y el domingo 26, de 15 a 19.