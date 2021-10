Los alumnos porteños tendrán 12 días más de clase en 2022, pero docentes creen que es imposible recuperar lo perdido en pandemia

El Gobierno porteño anunció días atrás el nuevo cronograma del Ciclo Lectivo 2022 ue contará con más días de clases para recuperar lo perdido en pandemia. A las 182 jornadas establecidas en el calendario obligatorio se le sumarán 12 más para llegar al total de 192 días de clases. Por este motivo, los alumnos los docentes volverán a las escuelas el 7 de febrero y el 21 de febrero.

La Ciudad anunció el nuevo calendario escolar: jornada extendida, clases los sábados y escuela de verano e invierno

A esa medida, se le sumaron otras como el programa Aprovechar Cada Hora Libre, la Jornada Extendida, clases los sábados y Escuela de Verano e Invierno. También, los docentes de gestión estatal y privada tendrán una capacitación obligatoria antes del inicio de clases.

¿De qué se trata?

-Inicio anticipado de clases el 21 de febrero. Losos docentes regresarán a la escuela el lunes 7 de febrero y los chicos comenzarán el Ciclo Lectivo el lunes 21.

-Capacitación obligatoria para 24 mil docentes de gestión estatal y privada. Los docentes asistirán a jornadas de formación que serán masivas, presenciales y obligatorias. Por primera vez se sumarán aquellos que dictan clases en las escuelas privadas.

-Aprovechar Cada Hora Libre. Se capacitará a 2600 preceptores para que las horas libres tengan un uso más eficiente y sean una nueva instancia de aprendizaje.

-Jornada extendida. Los alumnos de 6° y 7° grado de nivel primario de todas las escuelas de gestión estatal de jornada simple van a contar con una Jornada Extendida obligatoria. Esto significa que 21.500 alumnos van a sumar el equivalente a 90 días de clase al año.

-Clases los sábados. Los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE) se implementaron en 2020 para reforzar los contenidos de los alumnos de primaria y secundaria por medio de clases extra los días sábado. En 2022, la asistencia será obligatoria para todos los estudiantes de 1º año de secundaria que se encuentren en Promoción Acompañada.

-Escuela de Verano e Invierno. Tienen el propósito de intensificar la enseñanza de los contenidos priorizados durante los recesos escolares para aquellos alumnos que lo necesiten.

¿Qué opinan los docentes y familias sobre el nuevo calendario escolar en CABA?

Luego de más de un año y medio donde la modalidad educativa se fue modificando día a día según los casos de coronavirus y el tire y afloje político, los docentes, padres y niños recibieron la noticia de que el año que viene tendrán 12 días más de clases. Sin embargo, todavía no se habló sobre qué ocurrirá en esos días, ni sobre la situación salarial de los docentes.

A principio de año, las clases volvieron en todo el país con una modalidad mixta que alternaba entre la virtualidad y la presencialidad por burbujas. Pero en mayo, el Gobierno nacional decretó un aislamiento estricto por 9 días y anunció que al finalizarse las clases volverían totalmente de manera virtual. Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba fueron las únicas que no hicieron caso al DNU y decidieron continuar con el régimen mixto. Esto generó confusión para muchos, ya que fue comunicado horas antes del regreso a clases. Desde el 1 de septiembre, con el avance de la vacunación y la disminución de casos, se decidió la vuelta a la “presencialidad plena” en las aulas, y desde entonces los alumnos acuden a las escuelas todos los días.

“A principio de año teníamos una jornada parcial, después pasó a ser una jornada completa de un día para el otro post vacaciones. Este año fue realmente muy agotador por cómo se fue manejando todo y cómo las escuelas, los docentes, los niños y las familias quedaron en el medio. Fue muy complejo a la hora de organizarnos, vamos acomodándonos pero también se nota el cansancio a esta altura del año en los chicos y en nosotros”, opinó en diálogo con El DiarioAR Milagros, docente de primaria en una escuela de educación especial en la Ciudad.

Y reflexionó: “La nueva normativa de extender el calendario escolar viniendo de un año muy difícil para toda la comunidad educativa no se explica bien, no se entiende cuál es el fin. Como docentes todavía no tenemos informado qué vamos a hacer en esas capacitaciones”.

Por su parte, Nancy, docente de secundaria en un colegio privado en CABA, aseguró que “en doce días no se recupera lo que pasó en pandemia porque no alcanza”. “Va más allá de los temas. Hay muchos chicos a los que les afectó mucho, y es algo que se recupere en días. No es un contenido que faltó dar”, manifestó y detalló: “Me parece más un circo para decir 'estamos ocupándonos de la educación y agregamos días' y cuando nos quejemos los docentes vamos a quedar como vagos que no queremos ir. Cuando en realidad siempre vamos antes para capacitarnos, no es algo nuevo. No sabemos de qué se tratará esta capacitación en particular, pero siempre las tenemos antes de arrancar”.

Además, se refirió a un tema que afecta a muchos padres. Mientras que el turismo comienza a repuntar gracias a las nuevas medidas por la disminución de casos, muchas familias elegirán el mes de febrero para poder vacacionar, ya que es más barato que en enero. “Para nosotros sería volver una semana antes, pero para los chicos son hasta 2 o 3 semanas antes. Creo que más que recuperar va a generar fastidio en los chicos y en algunos padres también, que tal vez se quieran ir de vacaciones en febrero porque para algunos es el único momento que pueden y no lo van a poder hacer”.

Durante este tiempo, las familias también tuvieron que ir adaptándose cada día a las nuevas “reglas” y el año que pasó no fue para nada fácil para ellos, ni logística ni emocionalmente.

“Quedamos agotados y dudo que en 12 días se pueda recuperar lo que la pandemia le robó a los chicos. Desde la sociabilización con sus compañeros y maestros, a la adaptación con una rutina normal”, aseguró Gabriel, padre de dos adolescentes de 14 y 16 años.

Fabiana, madre de una nena de 8 años, cree que la medida “no es necesaria”. “Lo que se perdió no se va a recuperar. Es cansar a los chicos antes de mitad de año y cuando un chico se cansa no aprende”, sentenció.

¿Qué ocurrirá en el resto del país?

Si bien el Gobierno de la Ciudad ya definió su plan de acción para el próximo año lectivo, a nivel nacional se están barajando medidas similares que aún no fueron confirmadas. Según anunció el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación se analizará el calendario escolar de 2022 para coordinar un esquema que establezca "más días, más horas, y priorizar temas y recuperar tiempos" tras la pandemia.

