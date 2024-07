Caso Loan: los detalles de la declaración de la tía Laudelina

María Victoria Caillava fue una de las personas más señaladas por Laudelina Peña tras la desaparición de Loan, de 5 años, el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes. Así se desprende de la declaración de la mujer que se conoció hoy, 33 días después del hecho, luego de que se levantara el secreto de sumario que recaía sobre el caso. Ahora, los siete detenidos aguardan que la jueza Cristina Pozzer Penzo autorice la audiencia virtual para dar a conocer las imputaciones. Este martes Laudelina volvió a declarar. Luego lo harán los otros detenidos.

En su primera declaración, que fue tomada el 29 de junio, Laudelina contó su versión de lo ocurrido el día de la desaparición del niño. Dijo que había plantado el botín de su sobrino en el lugar donde fue posteriormente hallado y que lo había hecho “a requerimiento de María Victoria Caillava, luego de que supuestamente la imputada y su marido, Carlos Pérez, hubiesen embestido al menor de edad en la curva de acceso a la vivienda de Catalina Peña, ubicada en el Paraje Algarrobal, mientras se retiraban a bordo de su camioneta blanca marca Ford modelo Ranger, dominio AD595EH, alrededor de las 14.30 horas del día de la desaparición”, según consta en el acta judicial.

La pista falsa del botín

Según Peña, el pedido de Caillava surgió porque ella habría advertido el accidente que relató —una de las hipótesis prácticamente descartada por los investigadores—. Además, “le habría ordenado que no contara nada, amenazándola de muerte tanto a ella como a su familia y, con posterioridad, la habría citado en la escuela abandonada 830, ubicada a 400 metros aproximadamente de la vivienda de Catalina, para hacerle entrega del botín izquierdo que Loan llevaba puesto ese día, a fin de que lo colocara en un lugar 'donde lo iban a encontrar después'”. Algunos testigos que declararon dijeron haber visto a Laudelina en inmediaciones de ese punto.

Ella dijo no recordar de qué lado era el botín qué plantó, pero sí que era color verde agua con negro. También contó que mientras lo ponía en el campo Caillava le habría dicho que “el comisario (Walter Maciel) ya sabía”, que fuera y lo guardara “en un lugar lejos” donde lo encontrarían “después”. Según la mujer, Caillava no le indicó un lugar específico del monte, sólo “que lo dejara lejos” y repitió que hizo todo eso porque estaba amenazada.

“Me dijo que era una señora funcionaria y su marido un funcionario, que tenían mucho poder y que le obedeciera, que haga caso a lo que ella me dice, que haga lo que ella quería, que me quedara callada, que no hiciera nada (sic)”, declaró.

El 14 de junio se desplegó una intensa búsqueda de Loan. Laudelina se sumó infiltrada y desde el lugar donde había dejado el botín mandó una foto para que pudiera ser ubicado. La imagen habría sido reenviada por Caillava al comisario. “De ahí dejamos para que investiguen y a la tarde vuelvo con mi hija al lugar, a eso de las tres, tres y algo de la tarde del día viernes. Ahí cuando llegamos estaba el comisario con su amigo y yo le pregunté si tenía alguna pista, algo, me dijo que sí, que tenía la huella, que estaba ahí la zapatilla, donde estaba plantada la zapatilla lo buscamos, se quedó el comisario con la zapatilla ahí, dijo que iba a avisar a los peritos y nosotros fuimos. Se quedó en el lugar con su amigo. El comisario es Walter Maciel, el otro hombre era de apellido Méndez, el que estaba con él en el lugar”, relató Laudelina, que para la Justicia es “de especial interés para la investigación” ya que “las pruebas recabadas la colocarían cerca de la presunta escena criminal, quizá no como la dueña del hecho, pero sí como posible parte de los protagonistas y en el que tendría un rol activo”.

Por otra parte, en una entrevista testimonial la sargento Cándida Yamila Alegre, el 22 de junio, dijo que aquel viernes 14 “le llaman al jefe, segundo del PRIAR de la zona, que andaba de civil con camisa blanca y chaleco de policía; a él le avisan, le manda un WhatsApp el comisario Maciel avisando que encontró una zapatilla. En un audio y lo llamó. Entonces nos vamos a donde encontraron la zapatilla, en el camino ya llegando a donde se encontraron las huellas, nos paró una señora, que hasta el momento no sabía quién era. Esta señora nos manifiesta: ‘allá está la zapatilla que yo encontré (…). Cuando entramos al campo, a mitad de camino, entre el acceso y donde estaba la zapatilla, nos para esta señora y nos dice eso, ‘vayan allá, que allá yo encontré la zapatilla’. Esta señora ya se venía del lugar, estaba con una mujer más (…) Es la señora tía del nene. Laudelina”.

Los llamados después de la desaparición de Loan

Según la investigación, Laudelina Peña y María Victoria Caillava mantuvieron dos comunicaciones telefónicas. Ambas de Caillava a Peña. La primera, a las 15.35 del 13 de junio; la segunda, a las 16.21. En el acta declaratoria se sugiere que en esos contactos se “habría solicitado a Laudelina Peña que concurriese a la escuela abandonada 830, ubicada en el Paraje Algarrobal, a 400 metros aproximadamente de la casa de Catalina Peña”.

Para los investigadores, “de las pruebas recabadas hasta el momento, no habría evidencia alguna de que (Laudelina) se hubiera encontrado amenazada”. Para esto se consideran varios elementos, el primero es un mensaje que envío la hija de Laudelina a Caillava seis días después de la desaparición de Loan. “Hola tía Vicky me dijo mi mamá que te pase las fotos”, decía el texto junto a imágenes del almuerzo en la finca de la abuela Catalina.

Imputación

Laudelina Peña fue imputada provisoriamente por haber participado en la desaparición de su sobrino y la posible participación en la sustracción, retención u ocultamiento del menor.

