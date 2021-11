Censuran en Tucumán la obra de teatro "La puta mejor embalsamada", que recrea el derrotero del cadáver de Eva Perón

Anoche debía presentarse en el “Teatro Municipal Rosita Avila” de San Miguel de Tucumán, la obra “La puta mejor embalsamada”, de la compañía cordobesa Cortocircuito, que trata sobre el derrotero del cadáver de Eva Perón. Pero ayer, cuatro horas antes de que los integrantes de la compañía teatral emprendieran su viaje al norte para participar de la 36ª Edición de la Fiesta Provincial de Teatro de Tucumán, el delegado de esa provincia ante el Instituto Nacional de Teatro (INT), Roberto Toledo le comunicó a la directora Julieta Daga que “por problemas de logística, la obra no va a poder presentarse en Tucumán”.

La actriz y directora cordobesa le contó a elDiarioAR: “Roberto Toledo sólo fue el mensajero, él había visto la obra en La Pampa y le había encantado, por eso nos invitó a Tucumán a participar de esta Fiesta Provincial. Nos comunicó que hubo problemas de logística entre la Municipalidad y la Provincia y que por eso no podíamos viajar. Ya teníamos dos funciones completamente vendidas; cuando le pedí que me adelantara más detalles, se disculpó y me dijo que no me podía decir nada más que se debía a problemas de logística y que la obra iba a ser reprogramada. Roberto estaba afligido por la novedad, a él le había gustado la obra. Después nos enteramos que hubo un comunicado de concejalas del Partido Justicialista que estaban molestas porque en el título aparecía la palabra “puta” y por eso no querían que presentemos “La puta mejor embalsamada” en la Fiesta Provincial de Teatro”.

La censura

En un comunicado que comenzó a circular en las redes sociales, en medios alternativos y hasta en el diario La Gaceta, la Red de Concejalas Peronistas de la Provincia de Tucumán expresa su "rechazo y enérgico repudio" por "la presentación de la obra teatral titulada “La puta mejor embalsamada”, una obra en clave de género bufón, que hace referencia a la muerte de nuestra querida Eva Duarte, cuyo cadáver fue sometido a 14 años de secuestro y vejaciones". Incluso, un medio le cambió el nombre a la obra y la rebautizó “La mejor prostituta embalsamada”.

El comunicado firmado por la concejala de Las Talitas, Melina Morghenstein –adhirieron otras integrantes de la Red de Concejalas- apunta que “la inclusión de la obra en cuestión en la cartelera de la 36ª edición del Festival de Teatro 2021 demuestra el desprecio, por parte de las organizadoras y autoras de la obra, a la cultura histórica feminista y los valores ideológicos del movimiento peronista . Por eso, es necesario enfatizar que, como mujeres militantes, tenemos un profundo respeto por la figura de ‘Evita’, nuestra abanderada de los humildes, quien a través de sus múltiples acciones logró establecerse para siempre en el corazón de los pueblos y la historia de la Nación”.

Las Talitas es una ciudad tucumana de unos 50 mil habitantes ubicada en el departamento Tafí Viejo; aunque forma parte del Gran San Miguel, porque está pegada a la Capital, de la que sólo la separa una avenida. La concejala Melina Morghenstein está alineada con el jefe de Gabinete de la Nación y ex gobernador tucumano Juan Manzur. La promotora de este comunicado contra la puesta en escena en Tucumán de “La puta mejor embalsamada”, milita en el colectivo Observatorio de la Vida que en 2018 y 2020 participó de la campaña Salvemos las dos vidas, contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El comunicado de las concejalas del PJ tucumano también reclama a la compañía cordobesa Cortocircuito que revise “el contenido del título de la citada pieza, que a través del uso de una palabra naturaliza en la conciencia colectiva el uso de eufemismos que resultan violentos y ofensivos para las mujeres, por lo que el uso cuidadoso de un lenguaje que no agrava la figura de ninguna mujer, supera el odio y promueve la paz ”.

El centenario de Evita

“La puta mejor embalsamada”, se expondrá hoy en dos funciones en la ciudad de Salta, donde se realiza la Fiesta Provincial de Teatro; y el próximo viernes 26 se presenta nuevamente en Córdoba en el marco del “Festival 100 Horas de Teatro”, en el que participan compañías independientes.

La obra retrata lo sucedido con los restos de Eva Perón: “Cuando Evita muere es embalsamada, pero además es secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en despachos de coroneles de alto rango, sometida a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desaparecida 14 años enterrada en un cementerio en Italia. Trasladada a España para ser sometida a esoterías desconocidas y finalmente regresada a su tierra hasta hoy. Los Bufones te lo cuentan”.

El autor del guión, el historiador David Metral describe el calvario de Evita: “Desnuda pareces una virgen con toda la muerte al aire”; y agrega: “Del arte y del pueblo sí, para los libertadores paja”; en una crítica a la Revolución Libertadora, el golpe de Estado que derrocó al viudo de Eva, el general Juan Perón, el 16 de septiembre de 1955. El autor escribió su obra, utilizando entre otros escritos “Esa mujer” el famoso cuento de Rodolfo Walsh y “Santa Evita”, la novela de Tomás Eloy Martínez.

“Hace un tiempo, yo le pido a mi papá, David Metral, que me escriba un unipersonal, que fuera el cadáver de Eva hablando, él la escribió y finalmente yo no la puse en escena. En 2019, para el centenario del nacimiento de Eva, cambio ese unipersonal por una nueva versión escénica presentada por cinco bufones. Estos bufones encarnan los cinco, en primera persona a Eva, los cinco bufones son cinco Evas, representados por “el pueblo argentino”, “los grasitas”, “los obreros”, “los marginales”, todos aquellos a los que representaba Eva; entonces puse en boca del pueblo en primera persona a Eva. Los bufones son esa parte de la sociedad que no está incluida en las políticas hegemónicas, por la oligarquía y sí las tuvo en cuenta Eva Duarte y el peronismo de izquierda”, explicó Julieta Daga.

“La puta mejor embalsamada” fue estrenada el 17 de octubre de 2019, fecha icónica para el peronismo, en una provincia gobernada por el peronista Juan Schiaretti. “Tuvimos cuatro funciones en 2019 y nos sorprendió la pandemia por el Covid-19 cuando estábamos planificando 2020. Este año, la presentamos en los meses de abril, mayo y junio; y en septiembre, octubre y noviembre. Fuimos con la obra a La Pampa, donde la vieron los amigos de Tucumán y Salta y nos pidieron llevarla allí, además, la presentamos en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, en el predio de la ex ESMA”, dijo la directora.

Julieta Daga explicó además, que “la obra se llama “Con toda la muerte al aire” y yo hice la versión escénica “La puta mejor embalsamada” y en vez de ser una sola Eva, son cinco bufones que representan a Eva. Eso es lo que molestó a estas mujeres, la palabra “puta”; que está puesta para incomodar, para debatir, para indagar; como incomodaba Eva a las clases dominantes, a la oligarquía, a los contreras”.

Daga se lamentó que “estas mujeres que se dicen peronistas y feministas no permitieran a la gente de Tucumán que viera la obra y sacara sus propias conclusiones. Se horrorizaron por un título sin permitirse conocer el hecho artístico. No entendieron el sentido de la palabra “puta”, lo que significa el uso que le daban los gorilas y el uso que le daba la propia Eva. “La puta mejor embalsamada” está hecha desde el profundo amor y respeto que tenemos por Eva, la abordamos desde todos los feminismos y todos los peronismos, que son varios; la palabra “puta” y la obra en sí están para abrir el debate de ideas, porque si el teatro no sirve para remover cuestiones estancas ¿para qué está?”.

Esta 36ª edición de la Fiesta Provincial de Teatro de Tucumán fue dedicada a la activista del teatro independiente Teresita Guardia, quién les solicitó a los organizadores que permitan el estreno de esta obra en memoria de Eva Perón y se solidarizó con los integrantes del colectivo cordobés.

Tucumán, la conservadora

La provincia de Tucumán sufrió una violenta represión durante los últimos años del gobierno de Isabel Perón, a manos del general Antonio Domingo Bussi a cargo del Operativo Independencia contra la guerrilla. Durante la dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976, el general Bussi encarnó la represión ilegal en la provincia norteña, siendo condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Ya en democracia, Bussi llegó de nuevo a la gobernación en 1995, de la mano de su partido Fuerza Republicana, que reivindicaba la mano dura. Hoy el partido derechista es conducido por el hijo del represor, Ricardo Bussi, actual legislador provincial.

Mercedes Sosa, la cantora nacida en Tucumán se había negado a actuar en su provincia mientras gobernara Bussi. Regresó el domingo 26 de diciembre de 1999 en el estadio del club San Martín, cuando el genocida ya había dejado el poder. En una entrevista concedida a Página/12, Mercedes declaró: “Cumplo mi promesa: se fue Bussi y yo vuelvo a cantar en Tucumán”. Y explicó: “La verdad que se hace muy difícil explicar en Europa, e incluso en Buenos Aires, cómo es que un pueblo puede elegir a un tirano como su representante. Nunca dije que no volvería a Tucumán, porque a mí nadie me puede quitar el derecho de venir a ver el paisaje de la tierra en que nací y me crié. Pero las decisiones son mías, me hago cargo. Y así como decidí hace muchos años no cantar más en Chile mientras gobernara Pinochet, yo decidí en su momento no volver a cantar más aquí mientras gobernase Bussi”.

En el peronismo tucumano, los hombres fuertes fueron los ex gobernadores José Alperovich y Juan Manzur, que representan a los sectores más conservadores de la sociedad tucumana.

