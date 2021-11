Comenzó la audiencia final y se espera el veredicto en el juicio al “hombre gato”

El fiscal de la provincia de Mendoza, Fernando Guzzo, solicitó este miércoles al jurado popular que dicte un veredicto de culpabilidad para el israelí Gilad Pereg tras considerarse que cometió un "asesinato despiadado" con "plena consciencia de la criminalidad de sus actos" que involucra a su tía y su madre, quienes fueron halladas enterradas en los fondos de su casa de la localidad de Guaymallén en enero de 2019.

Mendoza: desalojaron de la sala de audiencias al "hombre gato", acusado de asesinar a su madre y a su tía, porque no dejaba de "maullar"

La audiencia comenzó pasadas las 8:30, donde finalmente se conocerá si el ingeniero electrónico Gil Pereg puede ser encontrado culpable por los crímenes de Pyrhia Saroussy y Lily Pereg, o es considerado inimputable por creerse un gato.

"Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología" pero "no es inimputable", manifestó el fiscal en su alegato de clausura ante el jurado, que hoy dará a conocer su veredicto.

Este martes, Pereg declaró ante el jurado y reafirmó la versión que sostuvo desde que los cuerpos de las víctimas. “Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé donde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno”, señaló ayer el acusado conocido cómo “hombre gato”, por actuar como tal desde el descubrimiento de los crímenes.

El israelí Gil Pereg, conocido como el "hombre gato", tuvo que ser desalojado la semana pasada de la sala de audiencias porque no paró de "maullar" desde que se dio inicio al juicio por jurados al que es sometido por el crimen de su madre y de su tía, de la misma nacionalidad, cometidos en enero de 2019 en la ciudad de Mendoza.

"¿Señor Gil Pereg, este es su nombre?", fue la primera pregunta que le formuló la jueza técnica Laura Guajardo, a lo que el acusado respondió con un "maullido". Tras una advertencia de la magistrada para que se comporte con decoro, el hombre continuó a "maullando" de manera incesante, por lo que fue retirado de la sala.

Sobre Pereg pesan dos imputaciones: homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de su madre, Pyrhia Saroussy; y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en relación a su tía, Lily Pereg. El hombre de 40 años puede ser condenado con pena de hasta prisión perpetua.

Fernando Guzzo y Claudia Ríos representan a la fiscalía de Homicidios, la querella está representada por Claudia Vélez y la defensa técnica se mantiene a cargo de los abogados Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta.Pereg es un paciente psiquiátrico. Desde mayo de 2020 pasa sus días como detenido en El Sauce, hospital donde se le diagnosticó “un cuadro psicopático de base, trastorno delirante y alto riesgo de suicidio”, según informa el Diario Los Andes.

Una instancia que se presta a la polémica es si el acusado del doble asesinato de las mujeres israelíes decide declarar o bien se abstiene. Por lo pronto, desde la defensa indican que Pereg no desea declarar. Pero su derecho a hablar estará abierto durante todo el debate, tal como lo establece la ley.

También declarará en calidad de perito de la defensa Mariano Castex, un reconocido psiquiatra y profesor de Filosofía, catedrático e investigador que ha participado como perito de parte en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman y en el recordado crimen de Marcos Schenone a manos de empresario gastronómico Horacio Conzi.

Otro punto destacado en el debate será la relación entre Pereg y los míticos personajes que viven en su frondosa imaginación: el señor Balthus, un gato de 500 años que se le aparece en algunos momentos y los temibles Ghoulies, unos monstruitos que caminan como “las criaturas de dos patas” (los hombres) y viven en los agujeros de los baños”.

Además está la directa identificación de Pereg con los gatos: “Yo soy un gato. Soy un gato verdadero, pero gato convertido, en cambio mis hijos son gatos que nacieron como gatos”, llegó a decir durante una entrevista con Castex.

AB