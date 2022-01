Avances en la vacunación en bebés y menores de tres años: cuándo comenzaría y qué riesgos hay

La vacunación en niños sigue avanzando, aunque a ritmo lento. Algo que genera preocupación entre las autoridades, por lo que incentivan a madres y padres que vacunen a sus niños mayores de 3 años. Pero, ¿qué pasa con los bebés recién nacidos y menores de 3 años, el único grupo etario que no tiene vacuna ante Covid-19 aprobada a nivel mundial?

El médico pediatra especialista en vacunas Gonzalo Pérez Marc (MN: 110.813) aseguró en diálogo con elDiarioAR que "la vacunación en menores de 3 años no existe en Argentina y creo que en ninguna parte del mundo. Los estudios clínicos para evaluar la seguridad y correlacionar la eficacia con lo que se hizo en adultos van a estar arrancando ahora, en el primer trimestre del 2022. De hecho, hay altas probabilidades que yo haga un par de esos estudios de las vacunas para mayores de seis meses hasta 3 años en Argentina. Siempre la investigación clínica se hace en forma escalonada, primero se agarran voluntarios y voluntarias de mayores de 18 años sanos, y se va avanzando hacia arriba en las edades hasta no tener límites mayor a 85. Después de esto, se baja a adolescentes, a púberes, a niños, a lactantes y embarazadas. Por eso estamos llegando ahora a los estudios clínicos de los menores de 3 años".

En bebés hay una ventaja, ya que las mujeres vacunadas contra el coronavirus transmiten anticuerpos a los bebés amamantados, ofreciéndoles inmunidad pasiva contra la enfermedad, según descubrió la Universidad de Massachusetts Amherst. La investigación, publicada en la revista Obstetrics & Gynecology, es la primera en medir la respuesta inmune a la vacuna de ARNm de Covid-19 tanto en la leche materna como en las heces de los bebés amamantados por una madre inmunizada.

El autor principal del estudio, Vignesh Narayanaswamy, sostuvo que la investigación es "la primera en detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en muestras de heces de bebés de madres vacunadas", y subrayó su importancia ya que "las mujeres quieren saber si sus bebés tienen estos anticuerpos, y nuestro estudio muestra que los anticuerpos se transfieren a través de la leche materna". También agregó que "proporcionar esta evidencia convincente es una motivación para que las mujeres continúen amamantando después de recibir la vacuna" informó a la prensa. En este sentido, el científico añadió que los anticuerpos se detectaron en los bebés desde un mes y medio hasta los 23 meses.

En este sentido, Gonzalo Pérez Marc, contó que "se pasan los anticuerpos tanto por la lactancia como por vía transplacentaria. Hay algunos estudios chicos que muestran que los niños tienen anticuerpos, heredados de las mamás, desde hasta más o menos los seis meses de edad. Pero todavía hay que avanzar en esa investigación. Probablemente como otros anticuerpos con enfermedades virales, infecciosas, respiratorias, se transmitan las defensas por vía de la lactancia y por vía transplacentaria, o sea que los chicos que no toman la teta también tienen protección prestada por las mamás. Por eso es importante vacunar a las embarazadas, porque las embarazadas no solo se protegen a ellas y al bebé que tienen en el útero, sino que además tienen esa ventaja de que le transmiten a los bebés estos anticuerpos. En general duran más o menos hasta los seis meses de edad, que sería la edad en donde ya empezaría la vacunación, si se hacen los estudios entre 6 meses y 3 años de edad. Así quedaría cubierto el total de la población".

Los especialistas esperan con ansiedad los estudios que se harán en Argentina este semestre: "Las vacunas son aprobadas tanto por las agencias regulatorias internacionales, por ejemplo la FDA, como por la ANMAT, la agencia regulatoria argentina". Aún no se sabe que vacuna podría aplicarse en ese grupo etario.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo una reunión virtual la semana pasada con miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para analizar la vacunación Covid-19 y de calendario en niños, niñas y adolescentes y definir estrategias conjuntas y focalizadas por provincia para seguir avanzando en la vacunación y en la salud integral de esa población.

"Tenemos que avanzar antes del inicio escolar con todos los controles de los niños y niñas, y la puesta al día de las vacunas del calendario además de la vacuna contra el Covid-19, en función de la edad que tenga iniciar y completar los esquemas de vacunación”, aseguró.

El subsecretario de estrategias sanitarias, Juan Manuel Castelli, informó el avance de la vacunación COVID-19 en menores de 18 años y destacó que ya está vacunada con una dosis el 66,7% de la población de 3 a 11 años y el 83,8% de la población de entre 12 a 17 años. Mientras que, con el esquema inicial completo hay un 43,3% de las personas entre 3 y 11 años, y un 64,7% de las personas entre 12 y 17 años.

Si bien el funcionario aclaró que los porcentajes en esta población son inferiores a los de la población total país, esto se debe a que la vacunación en niñas, niños y adolescentes comenzó después. Asimismo, planteó que hay algunas provincias que tienen más dificultades para avanzar con la vacunación en esa población, y explicó que el número de dosis aplicadas bajó cuando terminaron las clases. Por eso, manifestó la importancia de trabajar junto a la SAP en análisis específicos por provincia.

La ministra de Salud adelantó que en los próximos meses podría haber novedades con respecto a la vacunación contra el coronavirus en menores de 3 años, la única franja etaria que todavía no está incluida en la campaña anti covid. “En la actualidad no hay vacunas disponibles para menores de 3 años. Estamos teniendo reuniones y se calcula que este semestre va a haber novedades", dijo la funcionaria.

Bebés que contraen Covid-19

Los chicos cuando nacen tienen las defensas bajas, y de hecho muchas de esas defensas las heredan de las mamás. "Por eso también es tan importante la lactancia materna. Y permitir que haya un buen pasaje transplacentario de defensas, el clampeo (pinzamiento) tardío del cordón y todas esas cosas que se hacen para que los chicos, previo al parto, durante el parto y post parto con la lactancia, puedan seguir recibiendo defensas por parte de las mamás", indicó el pediatra.

En general en pediatría lo que se ha visto que el covid es leve, que no genera cuadros muy graves, "pero como en todas otras enfermedades virales que nosotros conocemos, puede generar el síndrome de inflamación multisistémica, que es un síndrome de descontrol del sistema inmunológico a partir de tener un contacto con una infección viral. Ése es el cuadro más grave que hemos visto en pediatría. Es raro pero donde hay muchos casos de infectados uno los empieza a ver en mayor cantidad. De todos modos, en principio, no tiene la gravedad que tienen los cuadros en mayores de ochenta años, por ejemplo".

"Hay que poner un asterisco en todos esos chicos que pueden ser prematuros, que puedan tener patologías del nacimiento, o que puedan tener alguna inmunodeficiencia que uno todavía no conoce porque son muy chiquitos y no tuvieron contacto con gérmenes. En ese caso es muy importante que a todos los chicos menores de 6 años uno los proteja de una manera muy particular, no solo contra el covid sino contra todas las enfermedades", dijo el especialista que coordinó junto al doctor Fernando Polak, el ensayo de la vacuna Pfizer-Biontech contra el covid en 2020. Al año siguiente fue parte del nuevo ensayo que evaluó la tercera dosis en el país.

Diez bebés internados por Covid en Santa Fe

Los casos de internaciones pediátricas por Covid-19 continúan incrementándose en la ciudad de Santa Fe, a modo de ejemplo, situación que se acentúa en gran parte del país. En el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia ya son más de diez los niños internados en distintas áreas. La mayoría de los niños que atraviesan esta situación en el efector son menores de tres años, se trata de aquellos que todavía no cuentan con una vacuna que los proteja del coronavirus.

El director del Alassia, Osvaldo González Carrillo, informaba que algunos de los niños de cinco años internados con coronavirus en el nosocomio eran con comorbilidades y ninguna dosis de Sinopharm, la vacuna autorizada por Anmat para esa edad. Carrillo indicó que la cifra de menores internados a causa del covid se elevó a diez, y siete de ellos no están vacunados contra el covid por ser menores de tres años. "La vacuna es sumamente aconsejable, los efectos son mucho menores en pacientes vacunados y eso ya está comprobado", remarcó el director del Alassia.

La vacuna Pfizer pediátrica

Los laboratorios Pfizer/BioNTech informaron que la dosis de su vacuna contra el Covid-19 para niños (3 microgramos) no produjo una respuesta inmune potente en niños de 2 a 5 años de edad. En cambio, en el caso de los niños de 6 meses a 2 años la respuesta inmunitaria fue similar a la que ese inoculante otorga a las personas de 16 a 25 años.

Según ensayos clínicos en curso, las empresas probaron 3 microgramos de la vacuna, es decir una décima parte de la dosis para adultos, en niños de 6 meses a menos de 5 años de edad. Después de dos dosis, los niños de entre 6 meses y 2 años produjeron una respuesta inmunitaria comparable a la de las personas de 16 a 25 años, dijeron las compañías de biotecnología. Pero los niños de entre 2 y 5 años no lo hicieron.

