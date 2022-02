Una maestra ucraniana desde Kiev: “Decían que la guerra era algo del pasado, pero cuando me levanté esta mañana estábamos en el horror de vivirla”

Hace algunas horas que Viktoriia Bondarenko se despertó en un país en guerra. Maestra, de 24 años, nació en Kiev y trabaja de profesora de inglés en dos universidades nacionales de las afueras de la capital de Ucrania, que en estos momentos está rodeada por tropas rusas. Allí vive, en un departamento junto a una amiga. Ella prefirió quedarse en su casa por el momento, pero -le cuenta a elDiarioAR- que está atenta al sonido de la alarma que le indicará que debe correr hacia la escuela de la esquina de su casa, hoy transformada en refugio.

¿Cómo te enteraste de lo que estaba sucediendo?

Me desperté a las 7 de mañana, horario en el que me suelo levantar, me estaba preparando para dar mis clases online y de repente una amiga que vive conmigo viene a la cocina y me dice : “Dude, the war has started”. Entonces empacamos algunas de nuestras cosas y los documentos. Ella se fue, porque su familia vive en el centro, mi familia vive al lado de mi casa, entonces me quedé acá en las afueras de Kiev. Hace un rato fui con ellos al supermercado para comprar comida y había mucha gente. Hicimos una hora de cola para comprar las provisiones básicas y nos volvimos rápido. Intentamos sacar dinero y todos los cajeros están cerrados, aunque el presidente informó que los bancos están funcionando bien. Estoy sola en mi departamento y mis papás están en el suyo. No sabemos qué es más seguro en este momento. Si llega a haber una alarma en Kiev, el único lugar al que podemos ir es un refugio; en cada cuadra hay uno ya sea en un kindergarden o una escuela. Por el momento, permanezco en mi casa esperando cualquier alarma.

¿Cómo haces para estar informada sobre lo que pasa?

Estoy usando Telegram. Y también leo noticias oficiales, que van subiendo cada 5 minutos y te van contando cada ataque que hay, cada novedad. Lo que aconsejan es que nos quedemos tranquilos, que permanezcamos en nuestras casas. También escucho los discursos del presidente en la televisión, que son a cada hora. Mis papás tienen una televisión en la que se puede ver los canales de otros países, en todos están hablando de Ucrania, menos en los canales de Rusia que están hablando de cualquier otra cosa. Entonces yo me pregunto: ¿Realmente la gente en Rusia no sabe lo que está pasando? Esta fue la primera pregunta que les hice a mis amigos rusos: qué estaban escuchando de las noticias que pasaban acá y me dijeron que el gobierno dijo que cualquier noticia que sea usada o publicada por algún medio que no sea del sitio oficial, iba a ser considerado ilegal. Están privados de información, eso me parece muy trágico para mí en este momento. Lo que sé es que no están atacando a las personas civiles, pero atacaron todo el territorio de Ucrania. Es militares contra militares. Hace un rato vi dos aviones militares volando arriba de nosotros, no sé que aviones son esos, pero sé que estamos intentando que Rusia no invada. En las noticias aparece que incluso si llegan a atacar Kiev, su objetivo son personas gubernamentales, ellos son quienes están en peligro por el momento.

¿Tenés miedo?

Si digo que no tengo miedo parecería que estoy mintiendo, pero la verdad es que no tengo miedo. Lo que me pasa a mí es que no puedo siquiera pensar en el horror de la guerra, no me entra en la cabeza la guerra, estoy muy alejada del pensamiento de lo que es una guerra, en mí y en mi vida la guerra es algo que no existe. Pienso que son militares contra militares, no quiero generar más pánico hasta que las cosas se pongan realmente mal. Si se ponen muy peligrosas, ahí sí me voy a asustar. Pero por el momento no tenemos que tener miedo, esta es la mejor forma de encarar lo que estamos viviendo.

¿Tenés pensado ir a algún refugio?

Por el momento no, nos dijeron que nos podíamos quedar en nuestras casas y estar cerca de nuestros allegados por si necesitábamos ayuda. En cambio las personas que están en el centro de Kiev sí fueron al refugio. Pero nosotros estamos un poco más alejados y decidimos quedarnos en casa. Del gobierno comunicaron que si llegaban a hacer sonar una alarma nos teníamos que ir al refugio más próximo, que en nuestro caso es una escuela que tenemos en la esquina. Y ya avisaron desde el gobierno que cada escuela o jardín de infantes va a funcionar como tal.

En los últimos días, ¿temías que llegarían a esta situación?

Desde hace unos días que las personas están hablando de esto, yo empecé a escuchar mucha información sobre lo que se vendría. Pero cada vez que alguien decía que todo iba a empeorar o que podía pasar algo muy grave, siempre había otro que le decía que no iba a ser así, que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada. Decían que la guerra era algo del pasado, pero cuando me levanté esta mañana estábamos en el horror de vivirla. La guerra es un hecho, les mandé un mensaje a mis alumnos preguntándoles si estaban bien y suspendimos todo hasta no sé cuándo.

