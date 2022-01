La preocupación por la salud, los precios variados y la cercanía, tres razones del auge de las dietéticas en pandemia

Con tan solo caminar por las calles de Buenos Aires, salta a la vista. Uno de los comercios que más creció son las llamadas “dietéticas”. La pandemia dejó cantidad de negocios cerrados, pero todo lo contrario pasó con estos lugares que venden semillas, frutos secos, leche de almendra, tofu, y tantos otros productos considerados “sanos” o “naturales” por quienes los consumen. Incluso en algunos lugares de la Ciudad, compiten varios de ellos en la misma manzana, hasta en la misma cuadra.

El último estudio nacional de la empresa de consultoría e investigación Voices!, “Los argentinos y las dietéticas 2021”, al que accedió elDiarioAR, confirma que creció significativamente la compra en dietéticas: en comparación al 2019 de 31% a 41%. Y que el 44% de los personas que no compran en estos negocios estarían dispuestos a comprar en dietéticas en los próximos 12 meses. El dato da una pista porque aumenta significativamente en relación a 2019, cuando el solo 24% de los no clientes señalaba lo mismo. Un tercio de los clientes se incorporaron a este canal de venta de productos alimenticios en los últimos dos años. También se incrementó la frecuencia de compra: 4 de cada 10 compradores declaran comprar en dietéticas al menos una vez cada 15 días.

La investigación realizada por Voices! revela que hay tres razones principales que justifican el crecimiento de las dietéticas en lo que va del 2019 al 2021. La primer razón está ligada al “Eje Salud”, cobra más relevancia el deseo de mejorar la salud y llevar una alimentación saludable, o de mejorar los problemas de salud. Luego le sigue el “Eje Productos”, que consiste en que la amplia mayoría de los clientes de dietéticas (9/10) visitan las dietéticas porque tienen productos que no encuentran en otros lugares. Sin embargo, “el 54% de los compradores señala que le gustaría encontrar en dietéticas productos que hoy no encuentra, lo que aumenta en cuanto a la medición anterior (46% en 2019)”, cita el mencionado informe. Pero se observa un alerta: en 2021 se incrementa la predisposición a comprar productos de dietéticas en supermercados. Y también aumentó la idea de que las dietéticas son caras según lo que ofrecen. Por último, está el “Eje social”, que es la relación de los compradores con el vendedor, la experiencia de compra, el apoyo a pequeños productores

En barrios como Recoleta, Palermo o San Telmo, se pueden encontrar tres dietéticas en la misma manzana. Según los datos obtenidos del informe de Voice!, “el 75% de los compradores declara que, en general, compra en dietéticas de barrio. En segundo lugar, bastante por detrás, se encuentran las grandes cadenas de dietéticas (40%) y en tercer y cuarto lugar emprendimientos o productores que venden online.

Además, la encuesta realizada por Voice!, reveló que los frutos secos y frutas disecadas son los productos más solicitados, el 75% de los clientes los compran. Le siguen las semillas, los cereales en grano, las legumbres y los cereales en copos.

“El estudio se hizo a nivel nacional y tiene dos partes. Una parte donde lo que buscamos entender es la incidencia, es decir la cantidad de gente que asiste a dietéticas. Esta fue una muestra de 1800 casos, representativa a nivel nacional que hicimos en junio de 2021”, informó a elDiarioAR Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices!. Y explicó que después hicieron un zoom entre compradores de dietéticas donde pudieron tener detalles más precisos acerca de la compra en estos comercios a nivel nacional.

Tanto la directora ejecutiva, como el equipo de investigación, consideran que el auge de las dietéticas es algo que se da en forma transversal, es decir que es una tendencia general pero obviamente se da en algunos segmentos de forma más marcada. Está es la razón principal por la que hay distinta cantidad de dietéticas en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Cilley además explicó a elDiarioAR que no todas las dietéticas son iguales. “Para empezar no todas se llaman de la misma manera, hay algunas que se llaman dietéticas, almacén naturista, algunas que se especializan en algún tipo de productos por ejemplo productos veganos, algunas que son cadenas o no son cadenas. Es decir hay una amplia variedad”. Aunque señaló que desde el primer estudio que realizaron detectaron que la gente las llama “dietéticas”. Ése es el nombre que se elige la mayoría, por más que algunos locales quieran modernizar el término, almacén naturista, almacén natural o ese tipo de nombres.

