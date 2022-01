Francia reduce a siete los días de aislamiento para los vacunados que den positivo de Covid

Las autoridades francesas redujeron de diez a siete los días de aislamiento para las personas vacunadas que den positivo de Covid-19, según explicó el ministro de Salud de Francia, Olivier Verán, en Journal du Dimanche.

Desde este lunes 3 de enero, por tanto, la norma será que el aislamiento sea de siete días para los contagiados que tengan la pauta completa de la vacuna, con independencia de la variante. "Este aislamiento podría levantarse después de cinco días en caso de que tengan una prueba de antígenos o PCR negativa", informó Verán.

Para las personas no vacunadas, el aislamiento será de diez días. Se podría reducir a siete en los mismos términos, es decir, con una prueba negativa. En el caso de los contactos, solo tendrán que hacer cuarentena los no vacunados o que no tengan la pauta completa, mientras el resto podrá continuar haciendo vida normal con la condición de realizarse pruebas periódicamente.

El titular de la cartera de Salud francesa notificó este sábado que el país se ha convertido en el sexto país del mundo que ha registrado más de 10 millones de infecciones por Covid-19 desde el estallido de la pandemia.

La pauta completa incluirá la dosis de refuerzo

La pauta completa en Francia se fija actualmente en las dos dosis iniciales, pero a partir del 15 de enero incluirá también la dosis de refuerzo. Además, a partir del 15 de febrero la dosis de recordatorio se podrá hacer cuatro meses después de la segunda vacuna, y no entre cinco y siete meses después, como se había decidido a finales de noviembre.

Esto supone que para obtener el pasaporte de vacuna, que será obligatorio desde mediados de enero para acceder a museos, restaurantes, gimnasios, trenes y numerosos lugares públicos, será imprescindible recibir la tercera dosis antes del 15 de febrero.

"Es el objetivo más ambicioso de la historia de la vacuna en nuestro país: tenemos que llegar en cinco semanas a poner al menos 25 millones de inyecciones", añadió Véran.

Los contagios diarios han crecido exponencialmente en las últimas semanas. Este sábado, el país registró más de 219.000 casos tras alcanzar un récord de 232.000 días antes. En 24 horas fallecieron 110 personas por Covid mientras en hospitales había 18.811 pacientes ingresados, 96 más que el día anterior.

La tasa de incidencia acumulada en siete días se encuentra en 1.332 positivos por cada 100.000 habitantes, que llega hasta los 2.563 en París, y la tasa de ocupación en hospitales es del 70,4 %.