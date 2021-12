Vizzotti anunció nuevas pautas para los aislamientos y habló de “tercera ola” frente a la variante ómicron

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió este miércoles con sus pares de todas las provincias para definir nuevas medidas en torno a los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus, el avance del plan de vacunación, la autorización de la venta de autotest en farmacias y la recomendación para considerar positivos a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio. Además, hizo un repaso al cumplirse un año del inicio de la campaña de vacunación anticovid en el país.

La titular de la cartera de Salud anunció que la recomendación del COFESA "es dividir los aislamientos de acuerdo a si tienen el esquema completo de vacunación, incompleto o sin vacuna. De ahora en más, es así:

Contacto estrecho, asintomático y con esquema completo, el aislamiento es de cinco días y los otros cinco días restantes con cuidados extremos.

Contacto estrecho asintomático, sin vacunación, deberán aislarse 10 días o siete días con PCR.

Casos confirmados, con aislamiento de siete días para quienes tienen el esquema de vacunación completo y maximizar los cuidados durante tres días luego de dejar el encierro; y 10 días para quienes lo tienen incompleto".

"Estamos en una situación diferente a las olas anteriores y tenemos que transmitir las recomendaciones del caso, que son vacunarnos, cuidarnos, sostener las medidas de aislamiento cuando tenemos dudas o síntomas y aislarnos según corresponda", detalló. Y agregó: "Recibimos más de 101 millones de vacunas. Hemos avanzado muchísimo en la vacunación, el 83% de la población tiene iniciado el esquema. Aplicamos más de 75 millones de vacunas. Retrasamos tanto la llegada de Delta y el número de casos que hemos evitado una ola, entrando ahora en la tercera ola, es un logro de todo el país. Sabíamos de la emergencia de una nueva variante con ómicron, mucho más transmisible pero con letalidad menor. Vemos que las vacunas están salvando vidas, ya que ese aumento de contagios no se traduce en una suba en la ocupación de camas de terapia intensiva ni en el número de fallecidos", explicó la Ministra.

Además, Vizzotti aseguró que el país tiene "en stock 9.800.000 dosis para las jurisdicciones que lo requieran y en 2022 llegarán más de 30 millones de dosis".

Autotest

Con respecto a la posibilidad de habilitar los autotesteos, Vizzotti dijo que la Argentina "está capacitada para adecuarse a cualquier sistema. Estamos trabajando con las jurisdicciones, en el consenso de uso, el rol del ANMAT para evaluar la documentación de los tres laboratorios que iniciaron el proceso en nuestra entidad regulatoria y, una vez que eso se defina, cada jurisdicción verá cómo se implementa el autotest. El rol que pueden tener estos test es poder generar los autodiagnósticos para que la gente evite generar en sus lugares de trabajo o actividad un brote. Argentina está capacitada para utilizar los autotest", definió.

"Hay que definir la forma de notificación de casos confirmados y negativos por autotest, que tienen un rol clave para analizar la curva de positividad. Estamos trabajando con todas las jurisdicciones en este tema", recalcó.

El encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se realizó desde las 10 por videoconferencia para definir nuevas estrategias sobre la situación epidemiológica a partir de la suba "exponencial" de casos de contagios -según ella misma lo definió- por la circulación de las variantes Delta y Ómicron.

En el mismo sentido, más tarde, Vizzotti sostuvo en declaraciones a Radio 10 que el Gobierno y los ministros de Salud de todas las provincias "hemos tomado estas medidas después de analizar la evidencia científica y habiendo visto lo que estaban haciendo otros países. La idea es estar muy dinámicos, atentos, tomar decisiones oportunas y monitorearlas, y seguir con la vacunación".

Según la funcionaria, "la expectativa es que ahora tengamos una tensión con el número de casos y que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, y que en las próximas 4 a 8 semanas podamos tener un panorama de ver la convivencia con un virus muchísimo más leve y que no impacte en las actividades. Que pase a ser una endemia es el principio del fin. Cuando analizamos fríamente la situación vemos que el virus está perdiendo letalidad, que tenemos muchos vacunados y también que hay vacunas para todo el año que viene", concluyó.

Los números y el análisis de Salud

El último informe del Ministerio de Salud indicó que, en las últimas 24 horas, murieron otras 20 personas por Covid-19 y que se reportaron 33.902 nuevos casos, con lo que suman 117.085 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.514.207 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "se analizan en forma permanente" los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus, confirmó que está en estudio la autorización para la venta de autotest en las farmacias y ratificó la recomendación para considerar positivos a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio.

En declaraciones a las radios 10 y Urbana Play, Vizzotti sostuvo que "ante la cantidad de casos leves, el testeo no es la herramienta única para confirmar (un caso de Covid), se lo puede confirmar por clínica siempre y cuando sea contacto estrecho y de un caso confirmado y tenga alguna sintomatología", pero remarcó que esta decisión se adoptará desde las áreas de epidemiología de cada provincia y recordó que ya se implementó durante el año pasado.

Este lunes, Vizzotti había propuesto un "cambio de paradigma" para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerado caso positivo "sin necesidad de hacer el test".

"La herramienta que ya se está utilizando en Córdoba concretamente es la confirmación por clínica, nosotros lo hicimos en un momento de la ola anterior", agregó la funcionaria en esa oportunidad.

Y añadió que cuando el número de casos es alto, "la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma, aunque estés vacunado, se te considera caso sin necesidad de hacer el test".

Las declaraciones de la titular de Salud se conocieron durante una jornada en que el Ministerio reportó 33.902 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 20.263 del lunes, es decir un alza del 67%.

Largas colas para testeos

En este contexto, filas de más de cuatro cuadras con una espera de casi tres horas se registraron este martes frente a los centros de testeos de la ciudad de Buenos Aires, en medio de una nueva ola de la enfermedad.

Decenas de personas esperaban su turno desde temprano tanto en las Unidades Febriles de Urgencias (UFUs), que realizan pruebas de antígenos a quienes tienen algún síntoma de Covid-19, como en los centros de testeo a donde acuden de manera preventiva quienes no tienen sintomatología pero fueron contacto estrecho de algún caso confirmado de la enfermedad.

A su vez, el Gobierno bonaerense difundió el listado de los puntos de testeos ante sospecha de padecer coronavirus instalados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un aumento de contagios en todo el país, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en un sólo centro de hisopado, según explicaron desde la cartera de Salud provincial.

"Para enfrentar esta nuevo brote de Covid-19 se aumentarán los lugares de testeos, y está programado abrir un nuevo centro en la Escuela de Gobierno, en las calles 4 y 51 de La Plata, y otro para menores en el hospital subzonal Elina de la Serna, en las calles 8 entre 41 y 42", adelantó a Télam el Director de la Región Sanitaria XI, Claudio Cardoso.

Además, en paralelo a la apertura de centros de testeos y su difusión, el Gobierno bonaerense convocó a la población a completar el esquema de vacunación para enfrentar este nuevo brote que incluye la cepa Ómicron.

Según reveló la cartera sanitaria, en la provincia aún quedan más de dos millones de personas que no concurrieron a recibir la segunda dosis de la vacuna para estar protegidos contra el virus.

En la actualidad, 14.757.634 bonaerenses recibieron la primera dosis en el marco de la campaña VacunatePBA, es decir el 87,47% de la población bonaerense, de los cuales 12.647.914 se aplicaron la segunda, esto es el 74,97%.

Así, hay un 12,5% de esa población que no se inmunizó con la segunda dosis contra el virus, aclararon.

No obstante, Vizzotti también resaltó que, por el avance de la vacunación, "la situación es diferente no solo en la Argentina sino en el mundo: con un número muy exponencial de casos que tensa y mucho todo el sistema de atención primaria y los testeos, pero que no se está traduciendo en internaciones y muertes".

"En comparación con otras olas, el número que tenemos ahora es de menos de 1.000 personas en terapia intensiva y la cantidad de fallecidos se mantiene muy estable y baja, con lo cual el mensaje más importante que tenemos que dar es muy rápido con la campaña de vacunación y fortalecer los cuidados y estar muy atento con las recomendaciones porque va a ser muy dinámico", remarcó.

Además, Vizzotti destacó que ya que en Argentina casi el 72% de las personas se encuentran vacunadas con dos dosis, "entonces vamos a tener gente vacunada en terapia intensiva, pero el riesgo de entrar a Terapia intensiva de una persona que no está vacunada es muchísimo más alta".

