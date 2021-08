La importancia de que se vacunen todos: posibles mutaciones y disminución del efecto de la inmunización

39.191.748 de personas fueron vacunadas contra el coronavirus en Argentina hasta este lunes, de las cuales 27.218.267 recibieron una dosis y 11.973.481 las dos. Todos los mayores de 18 años pueden acceder a la vacuna en el país y los adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas podrán anotarse para recibir la Moderna, ya que es la única aprobada para ese rango etario.

Pfizer, la primera vacuna del mundo contra el coronavirus en conseguir la “aprobación total”

Saber más

A diferencia de otras partes del mundo donde los movimientos antivacuna se escuchan con más fuerza, en Argentina existe solo un porcentaje mínimo de la población que todavía se muestra reticente a la inoculación. Al respecto, Ricardo Tejeiro, infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, aseguró que en el país existe una importante cultura de vacunación debido al calendario obligatorio. “Gracias a eso somos un país libre de sarampión, sin polio, en cambio en Europa hay 40 a 60 mil casos de sarampión al año, Brasil acaba de declarar un caso también. Tenemos una cultura a la vacuna, la población ya está bastante educada”, reveló en diálogo con El DiarioAR.

“Las consultas que nos hacen no son oponiéndose a la vacuna, sino queriendo afianzar la decisión con el apoyo del médico. No vemos que haya un rechazo en nuestro país a la vacuna como en otras partes del mundo”, detalló.

Algunos de los argumentos que tienen aquellos que aún no se acercaron a vacunarse es el poco tiempo de experimentación que tuvieron las vacunas antes de su aprobación, debido a la emergencia sanitaria mundial. “Yo no me quiero vacunar porque no me da miedo agarrarme Covid, ni morirme de Covid, considero que con o sin vacuna va a pasar cuando tenga que pasar y a quien le tenga que pasar. No confío en la vacuna, nadie te da la seguridad de que si te agarrás Covid te va a pasar algo o no. Obvio que el porcentaje es mínimo pero nunca estás exento, por eso no me interesa vacunarme”, aseguró Paz, secretaria privada de 32 años.

Sobre este punto, la infectóloga y profesora de la UCALP Silvia Ayala fue muy tajante y contó que es lo que le dice a la gente que le teme a la vacuna. “Yo estoy vacunada con dos dosis. Eso es importante, todos los infectólogos estamos vacunados con dos dosis. Una cosa es lo que nos puede pasar estando vacunados y otra es la que pasa al no estar vacunados. El no estar vacunados es el mundo real, el mundo de la pandemia que lo empezamos a cambiar con la vacuna”, sentenció.

¿Usted tuvo sarampión? No, ¿y por qué no tuvo? Porque su mamá lo vacunó Silvia Ayala — Médica infectóloga y profesora de la Universidad Católica de La Plata (UCALP)

Además, resaltó la importancia de que todos estén inoculados para evitar la formación de mutaciones más peligrosas: “Al no vacunarse, el virus circula más y cuanto más circula cambia y tiene mutaciones y esto puede hacer que las vacunas dejen de funcionar. Ya pasó con Delta, las mejores vacunas que son las de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, la protección que brindan bajó de un 95% al 88%”.

“La única forma de disminuir la circulación viral en la primera etapa, que sería el control de esta fase aguda de la pandemia, es con la vacunación más el mantenimiento de las medidas de protección personal. Necesitamos las dos cosas con la variante Manaos y Delta”, destacó.

Por último, Ayala le habló directamente a los jóvenes con un contundente argumento: “¿Usted tuvo sarampión? No, ¿y por qué no tuvo? Porque su mamá lo vacunó. ¿Usted conoció la poliomielitis? ¿Sabe que desde el 84 no hay más en Argentina? Porque se vacunaron millones de personas. La única forma de quebrar la fase aguda de la pandemia es con la vacunación. No nos queda otra”.

SC