Detienen con armas a "Charly": estaba prófugo y es señalado como quien le suministraba drogas y alcohol a Maradona

Carlos Orlando Ibáñez, el allegado a Rocío Oliva mencionado en la causa por la muerte de Diego Maradona como quien unos meses antes de su muerte le suministraba alcohol, marihuana y pastillas al exfutbolista fallecido, y quien tenían un pedido de captura de la justicia de Morón, fue detenido en la localidad bonaerense de Boulogne en un auto donde encontraron un arma con la numeración limada y handies, informaron este viernes fuentes judiciales.

Ibañez fue apresado en las últimas horas por personal de la comisaría 3ra de San Isidro al acudir a un llamado al 911 para identificar a cuatro sospechosos que estaban arriba de un Peugeot 307 en el cruce de las calles Junín y Azopardo de la localidad de Boulogne, partido de San Isidro.

¿Quién era "Charly" para Maradona?

"Charly" es la pareja de una prima de Rocío Oliva, la última relación amorosa de Diego Armando Maradona. Tiene 39 años, nació en Moreno y es uno de los apuntados en la investigación por el fallecimiento del Diez, ya que manejaba la medicación en la casa de Tigre, donde se llevaba a cabo la supuesta internación domiciliaria.

"El único trabajo registrado de Charly fue como empleado de limpieza en una empresa privada hasta el 2016. Y en 2018 se convirtió en uno de los hombres más cercanos al exfutbolista después de que el 10 se operara de la rodilla. Si bien cobraba un sueldo por parte del abogado Matías Morla, su verdadera lealtad era con Rocío. Lo calificaban como el único y último vínculo que unía a la ex pareja", detallaba meses atrás el periodista Mauro Szeta en un informe que preparó para Telefe Noticias.

Carlos se instaló con Diego en la casa de Brandsen cuando se decretó la cuarentena, el 20 de marzo de 2020: pasaba día y noche con él como su asistente personal, a tal punto que era uno de los pocos que podía ingresar a su habitación, mientras afuera estaba la custodia controlando los ingresos y egresos al domicilio. En cuanto a sus tareas específicas, Ibáñez hacía y deshacía todo lo que Diego le pedía, incluso le ponía a Rocío al teléfono, según publicó TyC Sports.

"El problema es que a Charly no lo controla nadie. Le da las pastillas dos veces. Diego le pide cuatro rosas y se las da. Quieren que el chabón se mame porque duerme tres, cuatro horas y estos locos descansan", fue lo que le advirtió el kinesiólogo Nicolás Taffarel al doctor Leopoldo Luque. Del otro lado del teléfono, la respuesta era la siguiente: "No boludo...¡Qué locura! ¿Cómo le podemos cortar eso? No se puede, como que no tiene solución. Estoy con él porque lo quiero, pero ni siquiera me favorece como médico. La imagen que da...está todo el día borracho".

"Al día de hoy, Charly no está imputado en la investigación judicial, a pesar de que muchos lo mencionan y alertan como el enemigo principal. Hay menciones específicas que dicen que hasta el propio Maradona advierte que le roban desde un auricular hasta un bolso y lo tienen que parar a Charly por indicación de Verónica Ojeda. De todas maneras, los fiscales están evaluando la posibilidad de cambiar la caratula a homicidio con dolo eventual, que va desde ocho a 25 años de prisión, y le apuntarán a todo el entorno, no solo a los médicos y enfermeros", sentenció Szeta.

Charly está acusado por robo agravado por arma de fuego, pero nunca se presentó ante la Justicia. Ese antecedente lo transformó en sospechoso de un golpe comando que se llevó a cabo en el mismo Country que vivía Maradona. Para los investigadores, él pudo haber sido el entregador de un empresario gastronómico, vecino de Diego.

