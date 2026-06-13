Día del Escritor: ¿Por qué se celebra el 13 de junio en Argentina?

Cada 13 de junio, Argentina celebra el Día del Escritor, una jornada dedicada a reconocer la labor de quienes, a través de las palabras, contribuyen al desarrollo de la cultura y preservan la memoria colectiva. La efeméride coincide con el nacimiento de Leopoldo Lugones, uno de los autores más influyentes de la literatura argentina y una figura clave del modernismo hispanoamericano.

La conmemoración fue impulsada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), institución fundada en 1928 por el propio Lugones junto a otros referentes de las letras nacionales. Desde entonces, la fecha busca destacar la importancia de la creación literaria y rendir homenaje a quienes dedican su vida a la escritura en sus distintas formas y géneros.

Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en la provincia de Córdoba y dejó una extensa obra que incluye poesía, cuentos, ensayos y novelas. Títulos como Las montañas del oro, Lunario sentimental y La guerra gaucha forman parte del patrimonio literario argentino y continúan siendo objeto de estudio y admiración. Su influencia alcanzó a generaciones posteriores de escritores y consolidó un estilo propio dentro de la literatura en español.

El Día del Escritor también representa una oportunidad para reflexionar sobre el valor de los libros y la lectura en la sociedad. La literatura permite transmitir conocimientos, despertar emociones y fomentar el pensamiento crítico, además de constituir una herramienta fundamental para preservar las historias y las tradiciones de cada comunidad.

En Argentina, la fecha suele ser acompañada por actividades culturales, presentaciones de libros, encuentros literarios y homenajes organizados por bibliotecas, escuelas y asociaciones vinculadas al mundo de las letras. Estas iniciativas buscan acercar la lectura a nuevos públicos y reconocer el trabajo de autores consagrados y emergentes.

La celebración adquiere una relevancia especial en un país que ha dado al mundo figuras de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre muchos otros. Sus obras trascendieron las fronteras y posicionaron a la literatura argentina como una de las más prestigiosas de habla hispana.

Cada 13 de junio, el Día del Escritor invita a valorar el poder de las palabras y a reconocer el papel que desempeñan los autores en la difusión del conocimiento y la cultura. Más allá de una efeméride, la fecha constituye una celebración de la imaginación, la creatividad y el legado de quienes transforman las ideas en historias capaces de perdurar en el tiempo.

NB