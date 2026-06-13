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Efemérides
Día del Escritor: ¿Por qué se celebra el 13 de junio en Argentina?

  • La fecha homenajea a Leopoldo Lugones y reconoce el aporte de los escritores a la cultura, la educación y la construcción de la identidad nacional.

Día del escritor en Argentina
Día del escritor en Argentina

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Cada 13 de junio, Argentina celebra el Día del Escritor, una jornada dedicada a reconocer la labor de quienes, a través de las palabras, contribuyen al desarrollo de la cultura y preservan la memoria colectiva. La efeméride coincide con el nacimiento de Leopoldo Lugones, uno de los autores más influyentes de la literatura argentina y una figura clave del modernismo hispanoamericano.

La conmemoración fue impulsada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), institución fundada en 1928 por el propio Lugones junto a otros referentes de las letras nacionales. Desde entonces, la fecha busca destacar la importancia de la creación literaria y rendir homenaje a quienes dedican su vida a la escritura en sus distintas formas y géneros.

Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en la provincia de Córdoba y dejó una extensa obra que incluye poesía, cuentos, ensayos y novelas. Títulos como Las montañas del oro, Lunario sentimental y La guerra gaucha forman parte del patrimonio literario argentino y continúan siendo objeto de estudio y admiración. Su influencia alcanzó a generaciones posteriores de escritores y consolidó un estilo propio dentro de la literatura en español.

El Día del Escritor también representa una oportunidad para reflexionar sobre el valor de los libros y la lectura en la sociedad. La literatura permite transmitir conocimientos, despertar emociones y fomentar el pensamiento crítico, además de constituir una herramienta fundamental para preservar las historias y las tradiciones de cada comunidad.

En Argentina, la fecha suele ser acompañada por actividades culturales, presentaciones de libros, encuentros literarios y homenajes organizados por bibliotecas, escuelas y asociaciones vinculadas al mundo de las letras. Estas iniciativas buscan acercar la lectura a nuevos públicos y reconocer el trabajo de autores consagrados y emergentes.

Leopoldo Lugones
Leopoldo Lugones

La celebración adquiere una relevancia especial en un país que ha dado al mundo figuras de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre muchos otros. Sus obras trascendieron las fronteras y posicionaron a la literatura argentina como una de las más prestigiosas de habla hispana.

Cada 13 de junio, el Día del Escritor invita a valorar el poder de las palabras y a reconocer el papel que desempeñan los autores en la difusión del conocimiento y la cultura. Más allá de una efeméride, la fecha constituye una celebración de la imaginación, la creatividad y el legado de quienes transforman las ideas en historias capaces de perdurar en el tiempo.

NB

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