Día Mundial de la Alimentación: ¿Por qué se conmemora el 16 de octubre?

El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Se celebra todos los años el 16 de octubre, fecha en la que se fundó la entidad en 1945.

Este día tiene como objetivo promover la alimentación saludable y erradicar el hambre en 2030.

Este año se celebra bajo el lema “no dejar a nadie atrás”.

Según la FAO, “el año 2022 nos encuentra con una pandemia en curso, conflictos, el calentamiento del clima que no cesa, subida de precios, desigualdades y tensiones internacionales. Esto está afectando la seguridad alimentaria mundial. Necesitamos construir un mundo sostenible donde todos, en todas partes, tengan acceso regular a suficientes alimentos nutritivos. Nadie debería quedarse atrás”.

“Aunque hemos avanzado en la construcción de un mundo mejor, demasiadas personas se han quedado atrás. Personas que no pueden beneficiarse del desarrollo humano, la innovación o el crecimiento económico”, añade. “De hecho, millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición. Pero para poner fin al hambre no se trata solo del suministro”.

Según la organización, hoy en día se producen alimentos suficientes para nutrir a todos en el planeta. “El problema radica en el acceso y la disponibilidad que se ven cada vez más obstaculizados por numerosos desafíos, como la pandemia de COVID-19, los conflictos, el cambio climático, la desigualdad, la subida de precios y las tensiones internacionales. Personas de todo el mundo están sufriendo el efecto dominó de unos desafíos que no conocen fronteras”.

