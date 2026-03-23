Día Mundial del Meteorólogo: ¿por qué se celebra el 23 de marzo?

El Día del Meteorólogo se conmemora cada 23 de marzo en coincidencia con la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1950. Este organismo, integrado por más de 180 países, coordina el intercambio de datos y el desarrollo científico para mejorar los pronósticos del tiempo y el estudio del clima a escala global.

La elección de la fecha busca destacar la cooperación internacional en una disciplina que depende de la información compartida: sin redes globales de observación, los pronósticos serían parciales e imprecisos.

Una tarea científica con impacto cotidiano

La meteorología es una rama de las ciencias de la atmósfera que analiza variables como la temperatura, la presión, la humedad y los vientos para comprender y prever el comportamiento del tiempo. Su impacto atraviesa la vida diaria: desde la planificación agrícola y la navegación aérea hasta la prevención de desastres naturales.

En Argentina, el trabajo está a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que elabora pronósticos, emite alertas tempranas y produce información clave para organismos públicos y sectores productivos.

El rol frente al cambio climático

En las últimas décadas, la tarea de los meteorólogos cobró mayor relevancia ante el avance del cambio climático. La frecuencia de eventos extremos —olas de calor, tormentas intensas, sequías— exige sistemas de monitoreo más precisos y respuestas más rápidas.

En ese contexto, la información meteorológica se vuelve una herramienta central para la gestión del riesgo y la toma de decisiones, tanto a nivel estatal como en la vida cotidiana.

Aunque suele asociarse al pronóstico diario, el trabajo meteorológico combina investigación, tecnología y análisis de datos en tiempo real. Su aporte, muchas veces invisible, resulta clave para anticipar escenarios y reducir el impacto de fenómenos que afectan a millones de personas.