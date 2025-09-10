Día mundial para la prevención del suicidio: ¿por qué se conmemora el 10 de septiembre?

Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.

El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos.

Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos.

Otro dato preocupante es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad.

Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido muchas personas alrededor sufren las consecuencias.

Día Mundial para la prevención del suicio. Lema 2024 - 2026: Cambiar la narrativa

Cada año se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con un lema, y con actividades y eventos a nivel mundial. No obstante existe una campaña única trienal para los años 2024, 2025 y 2026: “Cambiar la narrativa”.

Se trata de reemplazar la narrativa estigmatizante sobre el suicidio y fomentar una cultura de apoyo y comprensión. Y es que uno de los mayores obstáculos para la prevención del suicidio es el estigma. El suicidio se malinterpreta a menudo como un acto de debilidad o egoísmo y esto hace que las personas que tienen ideas suicidas no lo cuenten ni busquen ayuda porque se sienten avergonzados. Hay que reemplazar esta narrativa dañina por una que promueva la comprensión.

Factores de riesgo para el suicidio

El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores: psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Se han determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas:

En los niños y adolescentes, influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de drogas y alcohol.

Para las mujeres y hombres, suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos.

Los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar.

No obstante, cada persona vive un universo concreto que habría que analizar, para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que está pasando y evitar las conductas suicidas.

Señales de alerta del suicidio

No siempre se puede saber si alguna persona de nuestro entorno inmediato está pensando en el suicidio, pero hay algunas señales de alerta que pueden hacer sospechar:

Habla acerca del suicidio, o expresar frases como “desearía no haber nacido”, “quisiera estar muerto”, o similares.

Intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio.

Retraimiento extremo.

Cambios de humor.

Preocupación por la muerte.

Sentir impotencia y desesperanza ante una situación.

Abuso de alcohol y drogas.

Cambios en la rutina normal.

Hacer cosas autodestructivas e imprudentes.

Despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo.

¿Qué podemos hacer para prevenir las conductas suicidas?

Cualquier persona es clave en la prevención del suicidio, ya que todos podemos marcar la diferencia como miembro de la sociedad: como hijos, padres, amigos, colegas o vecinos. Cada día podemos aportar para prevenir los suicidios en nuestro entorno.

Concienciarnos sobre el tema del suicidio y sensibilizar a otros.

Conocer las causas del suicidio y las señales de alerta.

Mostrar cuidado y ayuda a las personas que se encuentran en situaciones difíciles.

Cuestionar el estigma asociado al suicidio y a los problemas de salud mental, compartiendo nuestras propias experiencias.

Filmografía sobre el tema

A continuación mostramos algunos títulos de películas aleccionadoras, cuyo tema central es el suicidio, cuyo contenido brinda apoyo emocional que pueden ayudar a salvar vidas:

El Mar de Árboles (EEUU. Director: Gus Van Sant. Año 2015): un ciudadano estadounidense y un japonés se conocen en el tristemente célebre bosque de los suicidios Aokigahara, en Japón. Abandonan esta terrible idea, emprendiendo juntos un viaje a través del bosque.

un ciudadano estadounidense y un japonés se conocen en el tristemente célebre bosque de los suicidios Aokigahara, en Japón. Abandonan esta terrible idea, emprendiendo juntos un viaje a través del bosque. A Girl like Her (EEUU. Directora: Amy S. Weber. Año 2015): un equipo de televisión graba un documental en una escuela, para mostrar los hechos de un caso de acoso contra una estudiante y su intento de suicidio.

un equipo de televisión graba un documental en una escuela, para mostrar los hechos de un caso de acoso contra una estudiante y su intento de suicidio. Cake: una razón para vivir (EEUU. Director: Daniel Barnz. Año 2014): luego de perder a su hijo en un accidente una mujer asiste a un grupo de apoyo, cuya experiencia la ayudará a no rendirse y a no evadir su realidad.

luego de perder a su hijo en un accidente una mujer asiste a un grupo de apoyo, cuya experiencia la ayudará a no rendirse y a no evadir su realidad. The Perks of Being a Wallflower (EEUU. Director: Stephen Chbosky. Año 2012): muestra a un joven que trata de continuar su vida después de un intento de suicidio, descubriendo la amistad, el primer amor y la música como sus grandes aliados.

muestra a un joven que trata de continuar su vida después de un intento de suicidio, descubriendo la amistad, el primer amor y la música como sus grandes aliados. Una Historia Diferente (EEUU. Directores: Anna Boden, Ryan Fleck. Año 2010): un adolescente con un cuadro depresivo es ingresado en un centro psiquiátrico, encontrando el apoyo y protección de otro paciente.

un adolescente con un cuadro depresivo es ingresado en un centro psiquiátrico, encontrando el apoyo y protección de otro paciente. Siete Almas (EEUU. Director: Gabriele Muccino. Año 2008): un inspector fiscal de Los Ángeles trata de redimirse, al tratar de cambiar la vida de siete desconocidos, cambiando su vida y su destino de una manera sorprendente.

