El Gobierno porteño bonificará a docentes con asistencia perfecta con los descuentos de aquellos que pararon

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, y Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, ratificaron este miércoles una “asignación extraordinaria” a los maestros que no hayan realizado paros durante el primer semestre de 2023. El mismo se financiará con lo recaudado de los descuentos realizados a aquellos que hayan ejercido su derecho a huelga, a pesar de las críticas de los gremios docentes.

“En el país donde hay políticos que pagan por marchar, nosotros recompensamos a los que trabajan”, remarcó Acuña a través de Twitter. De esta manera, confirmó el pago de una bonificación para agosto de hasta 60.000 pesos, que había sido anunciada ayer para aquellos docentes y directivos que “de manera interrumpida asistieron todos los días a trabajar”.

“Los docentes de CABA con asistencia perfecta cobrarán hasta $60 mil extra que surgen del dinero descontado a los docentes que hicieron paros”, aseguró Miguel en Twitter.

En tanto, los gremios docentes porteños UTE y Ademys rechazaron la decisión y aseguraron que se trata de “otro ataque directo” a la organización de los trabajadores y “una nueva medida que forma parte de una miserabilidad política”. En un comunicado, UTE expresó: “Este anuncio significa otro ataque directo a la organización de lxs trabajadorxs, un intento de amedrentamiento a la docencia y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública para todxs”.

Además, la organización sindical conducida por Angélica Graciano aseguró que, con esta nueva medida, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, “nuevamente intenta dividir a la docencia y debilitar el reclamo colectivo”. “Nuevamente va a fracasar. El jefe de Gobierno supone que todo se compra y se vende, pero la solidaridad, la organización y la lucha docente no se negocia”, remarcaron.

Por su parte, Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, dijo que se trata de “una nueva medida que forma parte de una miserabilidad política” al asegurar que “no van a romper la unidad de la docencia en la lucha”. “Las maestras no salen a hacer medidas de fuerza porque tienen ganas, hay una situación salarial que hace que haya que salir”, afirmó.

“Acuña esta acostumbrada a comunicar en base a mentiras o parcialidades”, sostuvo el también precandidato a jefe de Gobierno por el Frente de Izquierda, y señaló que para cobrar el bono, el docente “no solo no tiene que haber parado, sino que no tiene que haber faltado un día desde febrero a esta parte”. “No se puede haber enfermado y en un gremio donde el 85 por ciento son mujeres y las tareas de cuidado siguen recayendo en ellas, tampoco pudo haberse enfermado un niño o niña”, apuntó.

Adaro sostuvo que se trata de “una provocación” y denunció “una campaña muy fuerte en relación a los días de paro”. “Esto es parte de ese proyecto y de una ministra que no se ha dedicado a resolver ninguno de los problemas de educación. Tendría que explicar porque ha bajado el presupuesto de manera constante durante su gestión”, subrayó.

A las 17:30, Ademys realizó una asamblea en la sede del gremio -Solís 823- para definir un plan de lucha por “salario y condiciones dignas, aumentos del 100 por ciento por cargo, indexación por inflación”, entre otros reclamos.

