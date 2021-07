A la espera de pautas oficiales y con el objetivo de captar al turismo nacional, las provincias ya inauguran la temporada invernal 2021

De la mano de las gobernaciones de cada provincia pero sin pautas oficiales por parte del Ministerio de Turismo de la Nación, el sector del turismo, fuertemente golpeado por la pandemia de coronavirus, apuesta a captar visitantes de las regiones argentinas. Algunas ciudades que ya inauguraron la temporada invernal, se postulan como "destinos seguros", mientras que otras ofrecen desde descuentos para ingresar a sus parques hasta paseos en trineos tirados por perros, circuitos con motos de nieve, trekking, patinaje y travesías con 4x4, bajo sus respectivos protocolos. Qué actividades están habilitadas y cuáles son los requisitos para ingresar a las provincias.

El Gobierno nacional tiene en el horno medidas para habilitar el turismo interno en el país, mientras que en el sector privado, expectante, se está avanzando y planificando un abanico de actividades para recibir a los visitantes. Sólo aguardan el anuncio oficial, el cual podría cambiar el rumbo de algunas decisiones; aunque todavía, aseguran, no hay mucho movimiento en las reservas de pasajes y hoteles.

"Estamos trabajando en la línea de que va a haber apertura para que se pueda circular por todo el país. Nadie ha dicho nada de lo contrario. Salvo que se decida prohibir, se va a poder recorrer la Argentina", dijo Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, a elDiarioAR.

Hoy por hoy, los destinos "de cercanía" son los "más favorecidos", como también "los de naturaleza" ya que las grandes ciudades "han sido las perdedoras durante este comienzo de año", insistió.

Bajo el argumento de que la actividad favorecía la propagación de coronavirus, se han tomado medidas restrictivas durante estos dos años que impidieron que el sector no se desarrollara bajo ningún concepto. "El argumento carece de comprobación científica absolutamente", apuntó Elias mientras que consideró que "si hay contagios y hay riesgo, es en todas las actividades que no están reguladas ni cuentan con protocolos". Antes de "mirar una actividad económica como el turismo deberían mirar cómo separar las manifestaciones que hay todos los días. No hay ninguna medida de cuidado que invite a creer que esos ámbitos son seguros", cerró.

En vísperas de las vacaciones de invierno, "todavía hay muy poco movimiento de reservas porque hay cierta incertidumbre, no hay una comunicación clara. Por eso la gente prefiere esperar para organizar su viaje. Calculo que la semana arrancara fuertemente la venta a partir de que se confirme la participación de alguna manera de todo el equipo de trabajo que esta detrás de esto".

"Estamos en condiciones de desarrollar una temporada de invierno medida pero mejor que la del año pasado", cerró el presidente de la Cámara.

Turistas norteños que deseen viajar a Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja, podrán hacerlo desde el próximo 1 de julio. Y es que representantes del área de Turismo del Norte argentino firmaron un convenio que autoriza la libre circulación en la región.

"En esta temporada de invierno, bajo protocolos, vamos a cuidarnos y a tener turismo de norteños recorriendo nuestra región", puntualizó el presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), Sebastián Giobellina. Se trata del primer acuerdo regional de este tipo en el país.

Los norteños podrán hacer turismo regional y solo necesitarán para viajar a Santiago del Estero la declaración jurada en el siguiente link http://sicoin.gobiernosde.gob.ar y para el resto de las provincias emitir el permiso de circular que es el certificado Turismo que se obtiene en la página web de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo

El acuerdo establece la reducción del aforo en medios de transporte y lugares turísticos para garantizar el distanciamiento social, como así también la responsabilidad de los servicios turísticos de intensificar las labores de limpieza y desinfección en los espacios de alojamiento y ocio.

También se llevarán adelante medidas de prevención sanitarias en aeropuertos, estaciones de tren, además de los sitios turísticos con gran afluencia de personas.

🤩 Tucumán abre las puertas del Turismo a Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago y La Rioja.



🕛 Esta medianoche entra en vigencia el convenio de libre circulación por el Norte Argentino



📲 Conocé más de la propuesta de la provincia en https://t.co/Bp8yxsw5ro#TucumánTurismo

Del 19 al 30 de Julio quedará habilitada la temporada en la provincia de Buenos Aires. Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) se mostraron optimistas ante la llegada de visitantes a la ciudad de Mar del Plata.

“Estamos convencidos de que nuestra ciudad tiene mucho para ofrecer” aseveró la secretaria adjunta de Uthgra Mar del Plata, Nancy Todoroff, a Télam. Desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) se está trabajando y promocionando el turismo de cercanía, por eso estamos convencidos que nos van a elegir, ya que Mar del Plata es una ciudad que tiene mucho para ofrecer a toda la familia”.

A partir del lunes 12 de julio, se vuelve a habilitar el turismo para congresos, conferencias y exposiciones con una capacidad máxima de entre el 20% y el 30%, según el tamaño del salón, en la Ciudad de Buenos Ares.

Este viernes por la mañana, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, explicó que lo que se está organizando para las vacaciones de invierno es un proceso "similar" al de la temporada de verano.

A toda persona que quiera visitar Capital Federal y que llegue del interior "se le hará un testeo a la llegada y salida para que puedan hacer una visita segura y volver seguros", apuntó.

Lo mismo ocurrirá con "todos los porteños que salgan de la Ciudad por mas de 4 días", también "se le ofrecerá un testeo gratuitamente", cerró.

La Ciudad de Buenos Aires ofrece un "circuito verde" en su recorrido de "turismo de barrio".

Paseos en el agua, en parques y reservas naturales, viñedos, recorridos de avistaje y de pesca, y más de 15 complejos termales en toda la provincia para las próximas vacaciones de invierno, que el gobernador, Gustavo Bordet, confirmó que tendrán lugar entre el 12 y 25 de julio próximo.

Entre Ríos y 14 de sus ciudades recibieron al sello internacional "Safe Travels", del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que garantiza que los destinos, organismos y empresas certificadas demuestran una gestión "proactiva y responsable" ante el virus.

El ministro de Producción, Desarrollo Económico y Turismo de Entre Ríos, Juan José Bahillo, contó que la provincia ofrece "servicios preparados, capacitados y con la infraestructura necesaria para asegurar unas vacaciones seguras y cómodas para toda la familia".

Declarada por el Senado de la Nación como la "Capital Nacional de los Circuitos Termales", Entre Ríos se convierte en epicentro del circuito termal con 16 complejos en 14 ciudades, con más de 125 piletas con diferentes aguas, paisajes verdes, complejos de masajes y productos autóctonos.

Durante la temporada de verano, Entre Ríos recibió más de 850.000 turistas, quienes generaron un impacto económico de unos 5.500 millones de pesos, y ubicaron a la provincia como el tercer destino más elegido del país.

ENTRE RÍOS: CON VACACIONES DE INVIERNO A PARTIR DEL 12 DE JULIO



En el marco de los cuidados y protocolos preestablecidos, en conjunto con el gobernador, @bordet hemos garantizado la actividad turística en #EntreRíos, en estas vacaciones de invierno.

Con el ojo puesto en la captación del turismo nacional, Ushuaia se postula como "destino seguro" y lanza su temporada de invierno a partir del 2 de julio. En declaraciones oficiales difundidas por la gobernación, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) Dante Querciali, hizo hincapié en que el en el 2020 la temporada invernal se focalizó en los propios residentes de la provincia, a diferencia de este año, que existirá una apertura al resto de las regiones.

La inauguración de la temporada coincidirá con la apertura de las actividades plenas en Cerro Castor, el centro invernal más importante de la ciudad de Ushuaia.

El Cerro Castor publicó que ya cuenta con sus pistas de esquí y snowboard “preparadas y con excelente calidad de nieve”, además de haber hecho arreglos en su sistema de renta de equipos para “volverlo más cómodo, accesible y ágil a los clientes”, explicaron desde la empresa.

El Infuetur también aseguró que a partir de este año se extenderá la Pista Provincial de Esquí de Fondo para unir por primera vez todos los centros invernales del valle de Tierra Mayor.

📣El 2 de julio inicia la temporada invernal en el Fin del Mundo



Así lo informó el presidente del @InFueTur. La temporada invernal inicia el 2 de julio con la apertura del Cerro Castor.



Más información: https://t.co/4LZZAzNpY8 #TierraDelFuego #FinDelMundo #FanDeLaNieve pic.twitter.com/UChqMEm3Zc — Instituto Fueguino de Turismo (@InFueTur) 22 de junio de 2021

Entre los deportes invernales que ofrecerá el destino, también se encuentran los de entretenimientos como los paseos en trineos tirados por perros, caminatas con raquetas, circuitos con motos de nieve, trekking, escalada en hielo, patinaje y travesías con 4x4.

Otras opciones son las excursiones al Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo o las navegaciones por el Canal Beagle para llegar hasta el Faro Les Eclaireurs, islotes con aves y mamíferos marinos.

Las personas no residentes de Tierra del Fuego que deseen ingresar a la Provincia deberán:

Gestionar el certificado Turismo en argentina.gob.ar/circular/turismo (llévalo impreso o descargar el pdf en el celular).

en argentina.gob.ar/circular/turismo (llévalo impreso o descargar el pdf en el celular). Acreditar nombre, apellido, D.N.I., teléfono y/o email para contacto y comprobante de reserva del alojamiento turístico habilitado en el destino, los cuales pueden ser consultados en la sección Alojamientos de este sitio; o bien brindar nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es y/o residente/s en destino con el que se alojará.

en el destino, los cuales pueden ser consultados en la sección Alojamientos de este sitio; o bien brindar nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es y/o residente/s en destino con el que se alojará. Presentar Garantía de Cobertura Médica mediante alguna de las siguientes opciones:

mediante alguna de las siguientes opciones: Seguro de Asistencia al Viajero con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19;

Obra Social con cobertura de alcance en la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.

Cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o caminos nacionales o provinciales.

La actividad turística en Chubut también quedará habilitada a partir del 2 de julio. Así lo confirmó el ministro de turismo de esa provincia, Néstor García. De la mano de la actividad turística, funcionará la temporada de ballenas, con lo cual las empresas que llevan adelante el servicio de avisaje están autorizadas para embarcar pasajeros.

El centro de esquí La Hoya (ubicado en las afueras de Esquel), quedará habilitado a partir del viernes 9 de Julio.

Hasta el 12 de Julio inclusive, las personas que ingresen a la Provincia del Chubut, deben obligatoriamente contar con los siguientes requisitos:

Tener la Aplicación “CUIDAR” o la que en el futuro la reemplace, habilitada con un mínimo de setenta y dos (72) horas de antelación a la fecha de ingreso

Contar con el Certificado “TURISMO” que se tramita a través de la plataforma digital: www.argentina.gob.ar/circular/turismo

Obra social con cobertura en la Provincia del Chubut o seguro Covid-19

en la Provincia del Chubut o Reserva de alojamiento habilitado o declaración del domicilio donde se aloje

o declaración del domicilio donde se aloje Personas provenientes de la Provincia de Buenos Aires y/o Ciudad Autónoma de Buenos Aires vía aérea o transporte terrestre de pasajeros; deben contar con certificado de test de hisopado negativo -PCR- realizado dentro de las 72 horas de antelación al ingreso.

Quedan exceptuadas:

Las personas que ingresen con por vía terrestre en vehículos particulares

Personas menores de diez (10 años) que viajen acompañados de alguno de los padres o conviviente mayor de edad.

Personas que al ingresar al territorio provincial provenientes de la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan acreditar que salieron de Chubut dentro de las setenta y dos (72) horas anteriores a la de su re ingreso.

El primer día de la "Temporada de Nieve 2021" en Neuquén fue anunciado para el viernes 9 de julio.

"Hemos trabajado fortaleciendo el conocimiento en la aplicación de protocolos y hemos analizado en conjunto con Salud cuáles son los requisitos para el ingreso a la provincia", afirmó en una conferencia de prensa la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo.

Entre los requisitos, informó que será necesaria "la certificación de viaje que se obtiene a través de la página argentina.gob.ar, una constancia de la reserva en establecimientos habilitados y cumplir con los requisitos de bioseguridad sanitaria".

La ministra precisó que la empresa aérea Aerolíneas Argentinas ratificó 11 frecuencias semanales entre Buenos Aires y San Martín de los Andes, y agregó que también se conectarán con Neuquén las localidades de Rosario, con dos frecuencias semanales los días martes y viernes, y Córdoba con una frecuencia semanal los domingos.

Además, indicó que se incrementarán los vuelos desde Buenos Aires a la capital provincial: "de cinco frecuencias semanales, pasarán a ser diez en el mes de julio".

"También tenemos líneas aéreas como JetSmart y Flybondy que conectan Buenos Aires, Rosario y Salta con la ciudad de Neuquén", explicó.

VUELVE LA RUTA NEUQUÉN-ROSARIO 🛫

A partir de julio @VuelaJetSMART conectará nuevamente a estas dos importantes ciudades, será dos veces por semana, los martes y los viernes. 🙌

📰+INFO: https://t.co/un741MlriZ pic.twitter.com/lMRuwl58jW — Ministerio de Turismo (@minturismo) 30 de junio de 2021

"Quiero recordarles que Neuquén tiene la mayor cantidad de área esquiable del país", señaló Focarazzo y detalló que los pases diarios en los centros de esquí varían desde 3.500 a 4.200 pesos.

La provincia de Neuquén concentra el 60% de la superficie esquiable de la Argentina con el Cerro Bayo (Villa La Angostura), Caviahue-Copahue (en la localidad del mismo nombre), Chapelco (en San Martín de los Andes), Batea Mahuida (Villa Pehuenia), y Primeros Pinos (Zapala).

Con centros de esquí cerrados durante meses, los destinos de cordillera de la provincia de Río Negro aguardan expectantes la apertura: el 3 de julio en el Bolsón y el 9 en Bariloche.

La ministra de Turismo y Deporte de Río Negro, Martha Vélez, destacó a Télam que esa provincia patagónica tendrá una "temporada de invierno cuidada", y calificó como "una instancia alentadora".

"Río Negro es un destino que está preparado para recibir a los turistas y cuidarlos, tener una temporada cuidada y responsable", resaltó la funcionaria provincial.

Por otro lado, reconoció el golpe que implicó la pandemia para la actividad en la provincia, donde el turismo representa el 30% del producto bruto, ocupando 50 mil puestos de trabajo de forma directa o indirecta, mientras que en localidades como El Bolsón y Bariloche se transforma en casi exclusivamente la única industria.

Acerca de los requisitos para ingresar, la ministra Vélez explicó que se hace a través de una aplicación, "Circulación Rio Negro", una declaración jurada de salud "para aquellos que llegan a través de transporte público, tanto aéreo como terrestre", y un test negativo de Covid-19.

Bariloche y El Bolsón lanzarán la nueva temporada de nieve el 9 de julio ❄️



Si bien El Bolsón había programado la apertura del cerro Perito Moreno para el sábado 3, la fecha se modificó por cuestiones operativas y se unificará con la de San Carlos de Bariloche ⛷

Con descuentos del 25 por ciento para ingresar al Parque Provincial Aconcagua, el Gobierno de Mendoza anunció la inauguración de su temporada para el 9 de julio. Beneficio que también recibirán quienes se alojen en Malargüe y acudan a los medios de elevación del Centro Invernal Las Leñas. Así lo aseguró el gobernador, Rodolfo Suárez, a través de su cuenta de Twitter.

Pensando en continuar reactivando el turismo, anunciamos que durante la temporada 2021/2022 el Parque Provincial Aconcagua contará con un 25% de descuento en sus tickets de ascenso, trekking largo y corto, para quienes los compren antes del 30 de septiembre de este año.

“Esto nos ayuda mucho porque es parte de la promoción y del compromiso con el sector turístico”, dijo el director de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe, Marcelo Rivarola, y destacó al Gobierno de Mendoza "por su compromiso para mantener abierta la provincia" y a "Las Leñas por el suyo de abrir el próximo 9 de julio”.

"No se modificarán los requisitos para ingresar a la provincia, por lo cual no se pedirá PCR ni se solicitará aislamiento al llegar a Mendoza", aseguró la titular del Ministerio de Cultura y Turismo provincial, Mariana Juri.

Desde hace ya diez días comenzó un operativo especial de vacunación en toda la provincia para aproximadamente 7.500 trabajadores de hotelería, gastronomía, agencias de viajes y enoturismo, que se suma a la del transporte, "por lo que estaremos con todo el sector vacunado”, remarcó Juri

Los niños, fans número uno de la nieve en Mendoza. Una gran propuesta para disfrutar en familia.

.

.#ModoMendoza#MendozaDestinoSeguro

