Greta Thunberg en una marcha ecologista en Glasgow: “El liderazgo está aquí fuera, no dentro de la COP26”

La activista ambiental sueca Greta Thunberg participó este lunes en una concentración en Glasgow del colectivo ecologista Fridays For Future junto al centro de convenciones donde se está desarrollando la cumbre del clima y consideró que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque el liderazgo "está aquí fuera, no dentro de la COP26”.

“Decimos no más 'bla, bla, bla', no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro”, sentenció Thunberg en declaraciones a medios en Festival Park, a orillas del río Clyde, que discurre junto a la COP26.

Thunberg llegó a Glasgow el pasado domingo en tren y participará en dos grandes protestas en la ciudad a finales de semana, una el 5 de noviembre organizada por Fridays for Future y otra el día 6 en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada "COP coalition".

La joven sueca se dirigió a varias decenas de manifestantes congregados en un parque de Glasgow, la más grande de las ciudades escocesas, donde arengó a los asistentes con un discurso interrumpido por frecuentes cánticos.

"Dentro de la COP sólo hay políticos y personas en el poder que fingen tomarse en serio nuestro futuro, que fingen tomarse en serio la presencia de las personas que ya se están viendo afectadas hoy por la crisis climática. El cambio no va a venir de ahí dentro. Eso no es liderazgo. Esto es liderazgo", aseguró Thunberg, señalando a los manifestantes.

Allí también se reunió un grupo de activistas del colectivo Latinas for Climate, una organización aliada con Fridays For Future, para poner de manifiesto "el modelo extractivista que financia tecnología para hacerle frente al cambio climático, pero que pasa por encima de los derechos de las personas", según dijo en declaraciones a Efe Karin Watson, activista chilena de este colectivo ambientalista latinoamericano.

"Este modelo roba, ensucia y contamina las tierras de los pueblos originarios", subrayó Watson en referencia a la extracción de litio, un metal estratégico que es fundamental para la fabricación de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos cero emisiones.

Pamela Ea, compañera de Watson en la asociación Latinas for Climate y natural de México, explicó a EFE que "los líderes solo se dedican a hablar bonito sin tomar acción climática" y que "no toman en cuenta la voz de la juventud ante la crisis climática".

Ea señaló que su país, México, es una "potencia petrolera a la que no le interesa reducir las emisiones"; de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador "no ha querido venir" porque "obviamente no tiene los mismos intereses que la juventud de México", muy preocupada además por "la desigualdad de género" ya que "las mujeres somos las más afectadas por desequilibrios generados por la crisis climática".

Más protestas en Glasgow

Mientras tanto, más de un millón de personas firmaron una carta abierta de la activista sueca difundida hoy, en la que exige a los líderes que "afronten la emergencia climática". En ella se exponen exigencias que deben cumplir los gobiernos para hacer frente al cambio climático, entre ellas mantener el objetivo de impedir que la temperatura global aumente más que 1,5°C este siglo respecto de los niveles preindustriales.

Más temprano, la joven se reunió con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien apreció su lucha.

Grupos de activistas planean ruidosas manifestaciones durante la COP26, en especial en los próximos días .

Uno de los más organizados, Extinction Rebellion, pareció dejar entrever su disposición a provocar disturbios y arrestos como manera de reclamar la atención de los líderes mundiales, y medios locales como Glasgow Times dijeron que la policía no descarta cientos de detenciones diarias si ese llegara a ser el caso. Si bien la agrupación ecologista no adelantó cómo o dónde protestará, confirmó que utilizará la "acción directa no violenta".

Para garantizar la seguridad, el Gobierno británico desplegó más de 10.000 agentes especialmente capacitados equipados con dispositivos de alta tecnología.

En tanto, la organización ecologista Greenpeace logró hoy la autorización de las autoridades escocesas para poder navegar con su barco Rainbow Warrior por el río Clyde, que pasa por Glasgow. Greenpeace reiteró hoy su determinación a llegar con el barco hasta la ciudad, pese a que las autoridades le prohibieron ingresar al puerto.

Para completar el caos de la ciudad, entre autopistas y calles cortadas por la seguridad que provocó la llegada los líderes mundiales, cientos de trabajadores del servicio de recolección de basura declararon una huelga exigiendo mejores salarios. Un total de 1.500 empleados paralizaron sus tareas dejando los contenedores sin vaciar y las calles llenas de basura.

CB con información de agencias