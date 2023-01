Los padres de Fernando Báez Sosa reparten las donaciones recibidas a la espera de los alegatos

A pocos días del inicio de los alegatos en el juicio a los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, sus padres repartían este viernes en distintos comedores y merenderos las donaciones que recibieron durante la colecta solidaria realizada el miércoles en Dolores, donde se conmemoró el tercer aniversario del crimen.

"No queremos venganza, queremos justicia", el reclamo de los padres de Fernando Báez Sosa

“Hoy ya estamos a punto de repartir todo”, dijo a Télam Graciela Sosa, quien junto a su esposo Silvino Báez realizaron esta tarea solidaria en Dolores, donde se alojan y permanecerán hasta que finalice el juicio por el asesinato de su hijo Fernando.

Uno de los lugares que recibió la donación de alimentos no perecederos y demás artículos que fueron recolectados en el acto del miércoles 18 en el Anfiteatro de Dolores fue el merendero “El Maracaná” de cicha ciudad, al que la pareja asistió para dejar los donativos.

Graciela y Silvino entregando en Dolores la mercadería donada durante el acto por los tres años del crimen de su hijo Fernando. pic.twitter.com/pNrKsiRQSF — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) 20 de enero de 2023

“Nos tomó de sopresa, no pensé que lo iban a hacer personalente ellos, nos emocionamos y no teníamos palabras para decir gracias. Es muy grandioso lo que hiceron a pesar del dolor”, dijo a Todo Noticias Andrea Alday, una de las responsables del merendero al que asisten diariamente unas 130 personas.

En el muro de Facebook del merendero, puede verse una foto de Graciela y su esposo, Silvino Báez, junto a la gente del merendero y otra con las bolsas de los elementos donados. “Gracias Graciela y Silvino por su gran solidaridad, como lo hubiera preferido Fernando, gracias por su visita, no hay palabras, solo abrazamos fuertísimo a ellos y que Dios les siga dando entereza, fortaleza y sobre todo que encuentren la paz y justicia para su hijo. Gracias, gracias, gracias, gracias y ojalá les llegue este mensaje de apoyo”, les dedicaron.

Por otra parte, los ocho acusados del ataque aguardan los alegatos en la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados el domingo primero de enero, un día antes del inicio del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Todos ellos habían estado ya alojados en ese penal desde el 29 de enero hasta marzo de 2020, días después del homicidio cometido en las inmediaciones del boliche “Le Brique”. Luego fueron trasladados a la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero, donde pasaron la mayor parte de sus prisiones preventivas.

De acuerdo con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), en Melchor Romero recibían una vez por semana la visita de sus familiares, quienes les llevaban mercadería y productos para el aseo personal.

Los ocho acusados ocupaban cuatro celdas de la alcaldía, con capacidad para dos personas cada una, en las cuales pasaban 21 horas, ya que las tres restantes tenían recreación en un pequeño patio con el resto de los internos, ante quienes mantenían “un perfil muy bajo”.

Mientras gran parte de la sociedad se manifiesta en torno a este caso con el lema “Justicia es perpetua”, Fernando Burlando, el abogado de los padres de la víctima, dijo hoy que ellos entienden que “todos (los acusados) hicieron un aporte imprescindible para la muerte de Fernando” y “todos están muy comprometidos”, por lo que les corresponde la pena por el delito de homicidio agravado por premeditación y alevosía, que es la de prisión perpetua.

Consultado por Todo Noticias, dijo que “si no estamos conformes con la sentencia no la vamos a dejar así, vamos a seguir adelante”. Señaló que ya habló al respecto con Silvino y Graciela y les hizo un esquema de cuáles son las alternativas y posibilidades. “Son tan gente de bien, que acepatarán la ley, no otra cosa, como lo demostraron el otro dia, haciendo de una tragedia un acto de solidaridad”, concluyó.

Después de tres semanas de juicio, finalizó la etapa de la incorporación de pruebas y el miércoles 25 comenzarán los alegatos de la fiscalía y de la querella, mientras que el jueves 26 se desarrollarán los de las defensas. Después de eso, el tribunal dará a conocer la fecha en la que dictará su veredicto y sentencia, que es probable que sea el 31 de enero, cuando los ocho acusados podrán pronunciar unas últimas palabras antes de conocer la decisión final.

LC con información de agencia Télam