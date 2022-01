El Papa Francisco criticó el consumismo “obsesionado” con la comida y la vestimenta

El papa Francisco criticó este jueves el consumismo "obsesionado" con "lo que comeremos o con qué nos vestiremos", al celebrar en el Vaticano la denominada Misa de la Epifanía del Señor.

El Papa, en su primera misa del 2022: “Herir a una mujer es ultrajar a Dios”

Saber más

"Nosotros somos lo que deseamos. Porque son los deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá: más allá de las barreras de la rutina, más allá de una vida embotada en el consumo", planteó el pontífice durante la celebración en la Basílica de San Pedro.

"Nos hemos obsesionado con las necesidades, con lo que comeremos o con qué nos vestiremos, dejando que se volatilice el deseo de aquello que va más allá", criticó Francisco en su homilía.

En ese marco, Francisco lamentó "la avidez de comunidades que tienen todo y a menudo ya no sienten nada en el corazón".

"Porque la falta de deseo lleva a la tristeza y a la indiferencia", agregó luego.

Durante la Misa de este jueves, la segunda del año, el Papa trazó también una autocrítica hacia el catolicismo y se preguntó si la Iglesia no se encuentra en una posición de autoreferencialidad.

"¿Nuestras palabras y nuestros ritos provocan en el corazón de la gente el deseo de encaminarse hacia Dios o son lengua muerta, que habla sólo de sí misma y a sí misma?", se preguntó en esa dirección.

Para el Papa, en esa línea, "es triste cuando una comunidad de creyentes no desea más y, cansada, se arrastra en el manejo de las cosas en vez de dejarse sorprender por Jesús".

Fuerte crítica del Papa a las parejas que “no quieren tener hijos, pero tienen dos perros y dos gatos”

"Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad", comentó el papa Francisco en la primera audiencia general del año llevada a cabo en el Vaticano.

Más adelante hizo un llamamiento para que se faciliten los procesos de adopción, para que “los sueños de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean cobijarlos, puedan hacerse realidad”.

Con información de agencia Télam.

AB