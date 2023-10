Ante el riesgo del avance de la derecha, comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Este sábado comienza en Bariloche, Río Negro, el 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Bajo el lema “En la unidad de nuestra diversidad”, alrededor de 100.000 personas participarán de esta actividad que se da en un contexto de avance de los discursos de ultraderecha que atacan las conquistas del feminismo. Se organizaron más de 100 talleres y 150 actividades culturales durante todo el fin de semana largo en Furilofche ( como se la llama a la ciudad en mapuzungún). Además, se realizarán las marchas contra los transfemicidios y travesticidios y la tradicional de cierre de todos los encuentros.

Casi cuatro décadas después del primer Encuentro de Mujeres realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 1986, la cita anual de mujeres y disidencias continúa vigente. Desde las primeras 1000 que en los inicios de la democracia reclamaron por la patria potestad compartida, la ley de jardines zonales y el divorcio vincular hasta las 100.000 que este año se reúnen para defender las leyes ganadas en los últimos años como el aborto legal y otras más antiguas como la Educación Sexual Integral, en riesgo ante una posible presidencia de Javier Milei, que ya anticipó que quiere eliminarlas.

El eje de este año tiene que ver con el “pedido de libertad de las presas políticas mapuche y el fin de la persecución a quienes luchan por su territorio”. La sede fue designada el año pasado, al término del encuentro en San Luis, como respuesta al desalojo y represión el 4 de octubre de 2022 en Villa Mascardi ordenado por el Gobierno Nacional. Ese día, siete mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron detenidas (algunas con sus hijos) y trasladadas al penal de Ezeiza. La situación no solo decantó en la elección de Bariloche para el encuentro de este año sino que también derivó en la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. “El Encuentro tiene que ver con hacer visible la situación de las mujeres mapuches, no solo de esta comunidad a la que se les violó todos sus derechos sino de todas las mapuches que están solas o con sus niñes resistiendo en sus territorio”, le dijo a elDiarioAR Belén Etcheverry, integrante de la Comisión Organizadora.

En junio de este año, las últimas cuatro mujeres que permanecían en prisión domiciliaria en una ruca mapuche de Bariloche fueron liberadas. Sin embargo, en los últimos meses fue detenida Jéssica Bonnefoi Carriqueo Antimil, otra integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por pedido de la justicia federal. La mujer, madre de cinco hijos, continúa con prisión domiciliaria. Desde el Comisión Organizadora indicaron que en toda la provincia de Río Negro hay 162 comunidades mapuches con conflictos territoriales y en varias de ellas son las mujeres las que encabeza la disputa. “El Encuentro es importante para hacer visible la lucha y la violación de los derechos de las mujeres mapuches. Además de todas las violencias que nos atraviesan como mujeres y disidencias. En muchas de esas comunidades son ellas solas las que están resistiendo. Por eso es imporante el camino de construcción de la unidad del movimiento feminista y disidente en la región que con mucha fuerza comenzó a organizarse. Estamos codo a codo con los desafíos que implica sostener la unidad frente al avance de la derecha y a los discursos de odio”, agregó Etcheverry.

La apertura del encuentro será este sábado por la mañana con una ceremonia ancestral realizada por mujeres mapuche y más tarde un acto oficial en el Velódromo Municipal. Durante sábado, domingo y lunes, la ciudad turística va a estar atravesada por actividades en distintos puntos. En distintas escuelas, gimnasios, edificios municipales y provinciales del centro y el alto de Bariloche se harán los 112 talleres relacionados con 16 ejes temáticos. Se trata de espacios de debate sobre distintas temáticas, algunas tradicionales y otras nuevas como los relacionados con las tareas del cuidado, el trabajo de empleadas de casas particulares o la de antifascismo, vinculada al crecimiento de discursos de odio en los últimos años. Habrá también talleres sobre Identidades sexogenéricas, Adulteces y vejeces, Salud, Relaciones sexoafectivas, familias y crianzas, Trabajo y desocupación, Trata de personas, Religiosidades, Territorios y Activismos, entre otros. Además, hay pautados algunos sobre niñeces y adolescencias en los que solo podrán participar niños, niñas, niñes y adolescentes.

Paralelamente habrá otras actividades grupales y culturales en plazas y espacios abiertos: música, obras de teatro, artes visuales y proyecciones. Para el sábado a la noche se organizó la Festi Torta y para el domingo, después de la marcha, la peña tradicional del Encuentro, las dos en el Velódromo.

Además de las demandas históricas del movimiento feminista, este año el Encuentro tiene un espíritu de resistencia ante la avanzada de ultraderecha. “Venimos planteando que no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados”, le dijo a este diario Florencia Yanniello, vocera de la Comisión organizadora. “La ESI no se pone en duda, tampoco las leyes de aborto, de cupo trans, de identidad de género. Son todas nuestras conquistas en las calles y en los encuentros. Ante todos los discursos que ponen en debate los pisos de acuerdos que tanto costó conquistar, no vamos a dar ni un paso atrás”, agregó la activista.

Con índices que muestran que una mujer es asesinada cada 28 horas, desde Libertad Avanza anticiparon que cerrarán el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en caso de ser Gobierno. El candidato de esa fuerza, Javier Milei, se pronunció en contra de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, una herramienta clave, entre otras cosas, para denunciar los casos de abusos en la infancia y adolescencia. “Es parte de la agenda postmarxista que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar”, indicó. Milei también anticipó que, en caso de ser presidente, hará un plebiscito para derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito. “No es un derecho ganado”, desafió.

Se trata de un candidato que desconoce la brecha de género. “Si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de ellas. Cuando vos tomás en los promedios, es cierto, pero cuando abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si fuera cierto que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres porque los empresarios quieren ganar dinero, o sea es un oxímoron, es un error enorme”, indicó Milei en una entrevista.

Como se explicó en elDiarioAR, el voto de las mujeres es clave para la definición de las elecciones en primera vuelta. Las mujeres pueden dar vuelta las proyecciones para el 22 de octubre que dan ganadores a Milei y Victoria Villarruel. De ahí también la relevancia de este encuentro que se da una semana antes de los comicios. “Va a reflejar que el movimiento feminista y transfeminista está unido, logramos hacer un solo Encuentro (Nota del diario: el 2022 por primera vez se hicieron dos encuentros). Nuestro lema es ‘en la unidad de nuestra diversidad’, estamos alertas y sabemos que estos discursos de la derecha recalcitrante nos quieren asustar. Pero están generando todo lo contrario y somos muchísimas y muchísimes las que vamos a dar ese mensaje”, agregó Yanniello.

CDB/MG