Plan Villarruel: “atacar” el Ministerio de las Mujeres para financiar a las fuerzas de seguridad

De asumir el mando del Gobierno, los ministerios de Seguridad y Defensa estarán bajo la órbita de Victoria Villarruel, actual diputada y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. Primero auditará ambas áreas “para saber con qué recursos cuentan”. En segundo lugar, quiere re-direccionar fondos de los ministerios que su compañero de fórmula, Javier Milei, pretende eliminar. Uno de ellos es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, una promesa cumplida del presidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. De ahí Villarruel tomará los fondos para lograr el objetivo que se plantea: recomponer gradualmente el presupuesto militar para que pase del 0,6% del PBI al 2%.

Repudian un acto de "homenaje a víctimas del terrorismo" impulsado por Victoria Villarruel

Una fuente del entorno inmediato de Victoria Villarruel aseguró a elDiarioAR que el Ministerio de las Mujeres sería unos de los primeros en ser “atacado”. “La Seguridad y la Defensa nacional son prioridades en este momento”, dijo la fuente y mencionó de inmediato a Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años al que mataron de un puntazo en el pecho para robarle el celular. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, en Palermo. Villarruel designará a dos ministros para que tomen el mando de los ministerios de Seguridad y Defensa, pero mirará de cerca ambas carteras. La otra novedad es que quiere que el Servicio Penitenciario, que actualmente forma parte del Ministerio de Justicia, pase a Seguridad.

Los ministros aun no están confirmados. Anteayer circuló que Juan José Gómez Centurión iría a Seguridad, pero el mismo Gómez Centurión lo desmintió elDiarioAR: “No me lo ofrecieron. Pero además hace más de un año que no hablo con ellos”, dijo. A todo esto, en una intención de retener “el voto militar”, Defensa y Seguridad fueron beneficiados por el decreto de necesidad y urgencia emitido esta semana. Incrementaron el presupuesto vigente en $440.778,6 millones a Defensa y a Seguridad, $517.046,9 millones. Fue una de las modificaciones del oficialismo más grandes del año.

¿Un tema de plata o una cuestión de símbolo?

El ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es uno de los cinco ministerios con menor dotación de personal: emplea a 1.242 personas. Es el 0,53% de la dotación total de personal de toda la Administración Pública . Son datos del Indec. Eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades (MMGyD) para destinar esos fondos al fortalecimiento financiero de las fuerzas de seguridad es irrisorio. Basta analizar las partidas presupuestarias y la ejecución de esos presupuestos, información actualizada y disponible en Presupuesto Abierto. El presupuesto inicial asignado este año al MMGyD fue de $55.102.400.000, mientras que a Seguridad (ministerio y fuerzas de seguridad) fueron más de un billón de pesos ($1.125.328.000.000) y a Defensa, $882.410 millones. Ambos Ministerios recibieron $2.007.738.000.000 aproximadamente. El presupuesto del Ministerio de las Mujeres representa menos del 2,7% de la partida asignada a los servicios de Defensa y Seguridad.

En cuanto a la ejecución de esos presupuestos -es decir, cuánto dinero gastaron del que les dieron- no hay grandes diferencias. Según datos provistos por el área -que fueron comparados por el elDiarioAR en Presupuesto Abierto-, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades es uno de los organismos estatales con mayores índices de ejecución de su presupuesto, superior al 80%. El año pasado, de acuerdo a la cartera, ejecutaron el 99%. El 83% del presupuesto está destinado al Programa Acompañar, la primera política pública en la historia del Estado creada para brindar asistencia directa y fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Más de 300 mil mujeres y LGBTI+ forman parte del programa. La ejecución de los presupuestos en Defensa y Seguridad promedia el 70%.

Un lugar común en el discurso de todos los candidatos de La Libertad Avanza es que el “Estado es elefantiásico”: demasiado grande. En su Plan de Gobierno adelantaron que “lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023” y avisaron que “a los empleados de carrera en el Estado no los van a echar”. Para La Libertad Avanza hay un grueso de trabajadores sobrantes en el Estado. Veamos cómo se reparte el pago de los sueldos en los ministerios en cuestión. El Ministerio de las Mujeres destina $3.538.038.711 a salarios de los empleados: el 6,4% del total de la partida.

Para Villarruel hay mucho territorio y poco presupuesto

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, es abogada y se especializó en temas de Seguridad. Su padre fue jefe compañía de Comando 602, el segundo de Aldo Rico durante la Guerra de Malvinas. Se retiró como teniente coronel en 1997 y murió en 2021. El abuelo de Villarruel era contraalmirante. Villarruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), desde donde encaró una fuerte defensa de los militares acusados por delitos de lesa humanidad. Esta semana fue vinculada a Miguel Etchecolatz: su nombre apareció en el cuaderno en el que el represor preparaba su defensa antes de afrontar el primer juicio en el que debió sentarse en el banquillo después la reapertura de los procesos contra los genocidas en 2006.

Villarruel sostiene que “Argentina es la octava extensión territorial del mundo” y sin embargo “tiene el menor presupuesto en Defensa de la región”. Ambos postulados son ciertos: menos del 1% del presupuesto, abajo de los países vecinos, Brasil y Chile, incluso cuando Chile tiene menos de la mitad de los habitantes que la Argentina. “Argentina es como una caja fuerte con un diamante y dejan abierta la caja fuerte”, le dijo Villarruel a Alejandro Fantino unos días después de las PASO. Se refería a los recursos naturales del país, que lo exponen (al país) a una situación de posible peligro. Curioso contrapunto con su compañero de fórmula, Javier Milei, que en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, aseguró que el valor del agua es “cero” y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados.

Villarruel también se manifestó en contra de interrumpir una gestación. El derecho al aborto se sancionó en el Congreso a fines de 2020, cuando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades llevaba un año funcionando. Es un símbolo de la actual gestión de Gobierno en materia de políticas públicas. Desde la creación del Ministerio, el Gobierno Nacional invirtió en las políticas de género y diversidad 20 veces más que lo asignado al Instituto de la Mujer -organismo creado en 2017- durante todo el Gobierno de Juntos por el Cambio. En tres años de gestión, el MMGyD asistió de manera directa a más de 1,6 millones de personas en situación de violencia de género o vulneración de sus derechos, con un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

