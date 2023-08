Milei quiere cerrar 11 ministerios, eliminar el “zaffaronismo” y casi todos los impuestos

Vía YouTube, frente a un celular, sentado a una mesa cubierta con un mantel negro, a la derecha de la precandidata a vice Victoria Villarruel y con dos banderas argentinas por toda decoración, Javier Milei presentó su Plan de Gobierno. Contra el Estado “elefantiásico” -solo conservaría siete de los once ministerios- y a favor de volver a ser “el granero del mundo”. Contra “los ñoquis”, a favor de eliminar “el 90% de los impuestos actuales”. Adelantó que en materia de Seguridad, se regirá bajo el lema “el que las hace las paga”. ¿Economía? Apertura total y, luego de cerrar el Banco Central, “que los argentinos puedan comerciar con la moneda que prefieran”.

En el plan de Gobierno, Milei no incluyó ni la venta de niños ni de órganos, ni modificaciones en el derecho a interrumpir un embarazo. Son los tres temas que, al inicio de la campaña, lo pusieron en el centro de la polémica y lo golpearon en las encuestas. Es parte del giro táctico del precandidato liberal-libertario: habla menos de cuestiones duras, como dolarización y comercio de órganos, y apunta a la cuestión emotiva a partir de sus planteos anti casta. Quiere un Ministerio de Justicia liderado por una persona sin filiación política pero que adhiera a “las ideas de Alberdi”. Su máxima ambición: que la Argentina vuelva a ser la que era “en el Siglo XIX”. Aquí, área por área, parte del programa de La Libertad Avanza (LLA).

Reducir el Estado al mínimo

De asumir la Presidencia, Milei eliminará todos los ministerio salvo el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, “Infraestructura” (en referencia al de Obras Públicas). La “gran innovación” es la creación del ministerio de “Capital Humano”. El Ministerio de Capital Humano sería la suma de los actuales ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación.

¿Habrá despidos masivos? “Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías, etc. (sic)”, dice el plan. En el punto que sigue hay algo de alivio: “No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado, serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios”. Pero se termina rápido en el punto siguiente: “Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023”.

Apertura económica, reforma laboral y el dólar en el bolsillo

La fórmula de Milei es “Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada”. Hay un paso a paso. Luego de achicar el Estado, irán por la reducción de gastos que representen el 15% del PBI. Sigue la eliminación del 90% de los impuestos actuales. Según el cálculo de La Libertad Avanza, los impuestos equivalen al 2% del PBI. Viene después una reforma del sistema laboral. No indica cómo, pero sí asegura que los 8 millones de argentinos que “están fuera del sistema” (no indica si son trabajadores no registrados o desempleados) puedan incorporarse “al sistema”.

Esa serie de reformas habilitarán una apertura económica “a la chilena”. Dice el Plan: “La apertura comercial les abrirá un mercado de 8 mil millones de personas a nuestras empresas para que vendan sus productos y al mismo tiempo le permitirá a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin pedirle permiso a un burócrata”.

En Justicia

Entre otras ideas, Milei quiere nombrar a un ministro que surja del mismo Poder Judicial y que “sea respetado por el mismo”. Quiere nombrar a un juez en la Corte Suprema que no tenga filiación partidaria pero sí adhiera a “las ideas de Alberdi”. Quiera, también, un “fiscal apartidario” como procurador.

Salud y Educación: privadas

En Salud propone un sistema privado donde cada argentino pague sus servicios porque “es así y no es debatible”. Su sistema de Salud prevé la creación de un “seguro nacional de enfermedades de alto costo” que alcance a toda la población. En Educación, quiere eliminar la asistencia social directa. Pretende más libertad en la elección de contenidos e implementar un sistema de vouchers -como un “fondo común”- para que las familias que no puedan pagar por educación se financien de ahí.

Seguridad: “Acá no debe haber medias tintas”

Para Milei, la “cultura abolicionista dentro del ámbito de la política y la Justicia que considera que los delincuentes son víctimas que las víctimas son victimarios” sumado al “zaffaronismo impregnado en todas las instituciones de la justicia y Seguridad del país” ha permitido “que las fuerzas de Seguridad vayan perdiendo su función esencial: reprimir el delito”.

“Acá no debe haber medias tintas. La función de las fuerzas de seguridad, y del Estado incluso, es reprimir el delito para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos”. Apoyo político para las fuerzas de seguridad, control sobre las fuerzas, represión y cárcel para quien comete un delito, y una nueva doctrina de seguridad regida por el lema “el que las hace las paga”: la promesa de Milei.

Fideicomiso al costo para viviendas

No mencionan de dónde surgen las cifras, pero los números de la LLA indican que faltan 3 millones de viviendas y que al menos 10 mil barrios y 300 mil edificios multifamiliares necesitan mejorar su infraestructura. “Promoveremos un esquema de fideicomisos al costo que se basa en el principio de que la vivienda se financia porque se paga y se paga por se financia, que no tenga costo fiscal sino que cree riqueza”, avisa el Plan. La idea es fomentar la adquisición de créditos de parte de las familias que lo necesiten para refacción de vivienda.

