Coworking en Buenos Aires y Rosario: cómo funciona el mercado y qué buscan las empresas hoy

El coworking en Buenos Aires es hoy uno de los mercados más maduros de América Latina. Ya no es solo el espacio del freelancer con laptop: lo usan estudios de abogados que necesitan sala de reuniones dos veces por semana, equipos de tecnología de diez personas que no quieren firmar un contrato de arrendamiento a cinco años, y empresas internacionales que necesitan presencia en Argentina sin abrir una operación formal.

La lógica económica es directa. Una oficina en Palermo o Microcentro puede costar entre 800 y 2.000 dólares mensuales dependiendo del tamaño y la zona. Un coworking en los mismos barrios sale entre 15 y 40 dólares por día por escritorio, o entre 200 y 500 dólares por membresía mensual. Para un equipo de cinco personas que va a la oficina tres días a la semana, la diferencia es significativa.

La elección del barrio también importa. Palermo y Villa Crespo concentran la mayor oferta y atraen a creativos, agencias y startups. Microcentro y Puerto Madero tienen espacios más corporativos, con salas grandes y equipamiento para reuniones formales. San Telmo y Chacarita ofrecen opciones más económicas con perfil más informal. Un equipo chico que recibe clientes dos veces al mes tiene necesidades muy distintas a uno que usa el espacio todos los días.

Rosario, un mercado en expansión con menos saturación

El coworking en Rosario está en una fase diferente. La oferta creció en los últimos años pero todavía hay menos competencia que en Buenos Aires, lo que se traduce en mayor disponibilidad y precios más accesibles. Para equipos que operan en el litoral o que tienen colaboradores radicados en la ciudad, es una alternativa real frente a los costos de la capital.

Rosario también recibe trabajadores que migraron desde Buenos Aires buscando menor costo de vida. Ese perfil de profesional remoto es uno de los principales usuarios de coworking en la ciudad: necesita un espacio estructurado para trabajar, pero no está atado a una empresa local que le exija presencialidad fija.

Para empresas con sede en Buenos Aires que tienen dos o tres personas viviendo en Rosario, el coworking local resuelve un problema operativo sin que la empresa tenga que abrir una sucursal ni gestionar un contrato de arrendamiento en otra provincia.

El problema de gestionar espacios en más de una ciudad

Cuando el equipo está distribuido entre Buenos Aires, Rosario y otras ciudades, coordinar el acceso a espacios coworking se vuelve administrativamente complejo. Membresías separadas, contratos con distintos operadores, facturas individuales por cada plaza.

Pluria centraliza ese proceso. La plataforma agrega espacios en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y otras ciudades de Argentina y América Latina. Las empresas gestionan el acceso de todo el equipo desde una sola cuenta, con visibilidad de uso por ciudad y facturación unificada. Los colaboradores reservan su espacio desde la app y hacen check-in al llegar.

Su modelo no es el de una cadena propia sino el de una capa de gestión sobre espacios de terceros, lo que le permite escalar sin los costos de infraestructura de un operador tradicional.