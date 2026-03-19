Cómo la guerra en Irán podría encarecer las transacciones digitales en Argentina

El conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán que estalló el 28 de febrero de 2026 sacudió los mercados globales y prendió fuego a las alarmas en toda América Latina. Argentina, aunque exporta más energía de la que consume, no escapa al impacto. El petróleo sube, el dólar baila y los costos de transporte se disparan. En ese contexto, hasta las operaciones financieras de todos los días pueden verse afectadas.

Para quienes mueven plata a través de billeteras virtuales, plataformas de pago internacionales o incluso casinos con paypal en Argentina, la pregunta es directa: ¿cuánto más van a costar las transacciones digitales si la crisis se prolonga?

El estrecho de Ormuz y la cadena de costos que llega hasta tu celular

El estrecho de Ormuz es un pasaje marítimo de apenas 33 kilómetros por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Desde que Irán anunció que podría bloquear el paso, el tránsito de buques cisterna cayó un 70% y el barril de crudo Brent superó los 100 dólares. A principios de año rondaba los 60. Esa escalada tiene un efecto dominó.

Un barril más caro se traduce en combustibles más caros, que representan el 40% de su precio final en Argentina. Y los combustibles más caros elevan los costos de logística, transporte y servicios digitales que dependen de infraestructura energética para funcionar: data centers, redes de telecomunicaciones y procesadoras de pagos.

El impacto concreto en la economía argentina

Analistas de Morgan Stanley calcularon que un aumento del 10% en el petróleo puede agregar entre 2 y 4 puntos porcentuales a la inflación argentina. Con un Brent que ya acumula más de 50% de suba en 2026, la presión sobre los precios internos es real. En marzo, las naftas de YPF subieron 3,2% solo en la Ciudad de Buenos Aires. Los ajustes van a continuar.

Al mismo tiempo, el riesgo país trepó desde los 484 puntos de enero hasta los 567, lo que encarece el financiamiento para empresas argentinas y aleja el acceso a mercados internacionales de deuda. Para el ecosistema fintech, esto significa mayores costos de capital operativo. Y esos costos terminan pagándolos los usuarios.

¿Cómo se traslada a las transacciones digitales?

El encarecimiento no es inmediato ni lineal, pero la cadena de transmisión existe y es clara. Los principales factores que podrían encarecer las operaciones digitales en Argentina son:

Suba del costo energético que alimenta servidores y redes de procesamiento de pagos

Mayor presión inflacionaria que obliga a las plataformas a actualizar comisiones

Volatilidad cambiaria que encarece las transacciones internacionales y las conversiones de divisa

Aumento del riesgo financiero global que eleva las tasas de procesamiento para mercados emergentes

Posibles interrupciones en cadenas de suministro de hardware tecnológico por la disrupción logística en Medio Oriente

Plataformas como Mercado Pago, que hoy cobran comisiones de entre 4,49% y 5,49% por pagos con tarjeta de crédito, podrían ajustar sus tarifas si la presión inflacionaria se sostiene. Las billeteras internacionales que operan con conversión de divisas también enfrentan spreads más amplios cuando la volatilidad se dispara. Nadie puede escapar a esa mecánica.

Un escenario de doble filo para Argentina

El gobierno argentino insiste en que la condición de exportador neto de energía, con Vaca Muerta como motor, permite capturar divisas adicionales estimadas en hasta USD 5.000 millones este año. Pero los analistas advierten que un barril caro sostenido genera estanflación global: más inflación y menor crecimiento. Si ese escenario se materializa, el costo de operar digitalmente subiría de manera generalizada. Desde transferir pesos hasta pagar servicios en dólares, todo se encarece.

Vaca Muerta puede generar dólares frescos, sí, pero eso no alcanza para compensar el daño colateral de una economía mundial que frena. Las exportaciones argentinas de granos, carne y manufactura industrial dependen de un comercio global fluido. Si China compra menos porque su economía se ralentiza por el petróleo caro, Argentina pierde por otro lado.

Lo cierto es que la guerra en Irán no solo redefine el tablero geopolítico: también toca el bolsillo de cada argentino que abre una app para pagar, invertir o mover plata. Mantenerse informado y diversificar los métodos de pago sigue siendo la estrategia más sensata mientras el conflicto no encuentre resolución.