Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad

Noche mágica para los amantes del arte

Mañana a la noche y bajo las estrellas se podrá recorrer el patio de esculturas del museo Monumentos y Obras de Arte (MOA), que abre sus puertas al público completamente renovado. En el “hospital de estatuas” habrá charlas con los restauradores que preservan las más de 2.400 esculturas y obras de arte de toda la Ciudad. También habrá shows de láser, intervenciones teatrales, música en vivo y un patio gastronómico. Se hará de 19 a 23.30 en Av. Adolfo Berro 3880.

El sabor de Colegiales a la carta

Llega la primera edición de Barrios a la Carta, el evento que celebra la variedad gastronómica de cada barrio. La inauguración será en Colegiales, con más de 20 puestos entre restaurantes, cafeterías y heladerías. El encuentro también contará con shows de magia y de circo, clases de cocina y música. Este sábado y domingo, de 11 a 20, en el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo). La entrada es con inscripción previa a través de instagram.com/bacapitalgastronomica

Los Gladiadores en la Casa del Handball

La Selección Argentina de Handball disputa el torneo 4 Naciones en el Parque Olímpico de Villa Soldati. El combinado nacional se enfrentará mañana contra Chile a las 21.30. Y el sábado se jugará la gran final a las 22. El tercer puesto se definirá el mismo día a las 20. Las entradas se pueden comprar hasta el sábado en La Casa del Handball Argentino (Av. Coronel Roca 4170).

Los muertos tienen su día en el CCR

Este sábado y domingo, a partir de las 15, el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) celebrará el Día de los Muertos, una de las fiestas populares mexicanas más importantes. Habrá música en vivo, un foodtruck con comida típica, mucho picante y una estación de maquillaje de las clásicas Calaveras para los más chicos.

Arte inmersivo en el Planetario

Llega DomoArte al Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta), una propuesta itinerante de arte digital en domos que promueve la creación, la colaboración y la difusión del talento latinoamericano. Las entradas son gratuitas y se entregan media hora antes de cada función por orden de llegada hasta agotar el cupo.

Arrancó el primer mundial de pesas

El Campeonato Mundial de Powerlifting (deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible en una sola repetición) se realizará por primera vez en el país y en el Parque Olímpico (Av. Coronel Roca 4170) hasta el domingo. Contará con la participación de atletas de más de 30 países e incluirá categorías como Full Power, Bench Only, Deadlift Only Raw, Classic Raw, Single Ply y Multi Ply.

Salomé llega al Teatro Colón

Continúa la temporada lírica en el Teatro Colón (Cerrito 628) con Salomé, una ópera de Richard Strauss basada en la obra homónima de Oscar Wilde que gira en torno a la fascinante historia de una joven princesa y su obsesión con un profeta. Habrá funciones este jueves y viernes, a las 20, y el domingo a las 17. La última presentación será el martes 4 a las 20. Las entradas se pueden sacar en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro.

Halloween en la Usina del Arte

Este domingo a las 17, Monster Buu Band ofrecerá un show especial para festejar Halloween lleno de ritmo, humor y color en la Usina del Arte (Caffarena 1). El grupo presenta un espectáculo para toda la familia que combina fantasía y rock, con canciones originales que viajan entre el pop, el funk, el rap y el folclore. Las entradas se pueden reservar en usinadelarte.ar

Homenaje de Baglietto a Spinetta

Este viernes a las 19.30 se hará la última fecha del ciclo Canción sobre canción, que rinde homenaje a los íconos del rock nacional en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). El cierre será dedicado a Luis Alberto Spinetta, con un show a cargo de Julián Baglietto, Marina Wil, Moah y Juan Mehler.

K-pop por los 60 años de la inmigración coreana

La Ciudad celebra el aniversario de la inmigración coreana con una gran fiesta en el Haru Corea Fest. Habrá K-pop y K-rock, danzas, gastronomía, actividades y sorteos. Será en el Parque República Oriental del Uruguay (Av. Del Libertador 1799) este domingo, de 12.30 a 20.