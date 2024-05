Citroën lanza en Argentina el nuevo C3 Aircross con el foco puesto en la accesibilidad y la versatilidad

En un evento en los Estudios Paramount de Martínez –que incluyó un show del cantante Diego Torres–, Citroën Argentina presentó el nuevo C3 Aircross, un SUV compacto que viene importado de Brasil, y en el que están depositadas muchas de las expectativas de la marca para crecer en el mercado argentino.

Se lo podría considerar una versión extendida del actual C3 –que se vende en el país desde octubre de 2022– con una distancia entre ejes que pasa de 2,54 m a 2,67 m, para llegar a un largo total de 4,32 m. Pero además del “estiramiento”, el nuevo C3 Aircross suma varias características que lo hacen bastante distinto de su hermano menor. Para empezar, tiene bastante más despeje del suelo –22 cm– lo que justifica mejor el apelativo “SUV”. También incorpora versiones de 7 asientos, con una tercera fila extra de dos pequeñas plazas en la parte trasera, ideales para niños. Si esas plazas no se utilizan, se pueden desmontar para obtener un gran baúl de 493 litros, por lejos el más amplio de su categoría. El C3 Aircross suma equipamiento distintivo de confort y practicidad, como 15 compartimentos portaobjetos repartidos por todo el habitáculo, 5 puertos USB y salidas de ventilación para las plazas traseras. Otra característica saliente es la oferta de motorizaciones: al conocido 1.6 de 115 cv y 151 Nm (que ya equipa al C3), suma un nuevo 3 cilindros 1.0 litros turbo (denominado T200) que produce 120 cv y 200 Nm de torque. Este último motor solo se ofrece con caja automática de variador continuo (CVT), mientras que el primero solo viene con caja manual de 5 velocidades. Por último, y no menor, el diseño. A pesar de que el nuevo C3 Aircross comparte buena parte de los componentes de la trompa con el C3, hay cambios sustantivos –además de su mayor longitud, por supuesto– que lo hacen ver como un auto totalmente distinto: no solo “más grande de lo que realmente es”, como publicita la marca, sino también más moderno y mejor plantado.

En el interior hay abundante espacio interior, gracias a la gran distancia entre ejes, y nuevos asientos más confortables para viajes largos. Detrás del volante hay un nuevo panel de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas; totalmente personalizable, con seis configuraciones de la pantalla y dos opciones de color intercambiables con solo pulsar un botón en el volante. En el centro del tablero está la conocida y eficiente pantalla táctil Citroën Connect de 10 pulgadas, con Android Auto y Apple Carplay inalámbrico, que se caracteriza por diseño simple, facilidad de uso y rapidez de manejo.

Por el lado de la seguridad, el equipamiento incluye controles de estabilidad y tracción de serie, asistente de arranque en pendiente, asistente de frenado de emergencia, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento trasero. Hay solo dos airbags delanteros en la versión base y 4 en las superiores.

Rivales

Citroën posiciona al C3 Aircross en el segmento B SUV, uno de los más competitivos del mercado, que incluye más de 15 modelos, incluido el C4 Cactus, también de la marca francesa y que supo liderar ese segmento. Hoy los referentes son la Chevrolet Tracker, el Jeep Renegade, el Nissan Kicks y el Volkswagen T-Cross. De todas maneras, la propuesta del C3 Aircross en un poco distinta, porque por tamaño y espacio interior hasta podría competir con los modelos más chicos del segmento superior, y por su particularidad de ofrecer 7 plazas su rival “natural” sería el Chevrolet Spin, que tiene un tamaño similar (a pesar de no autopercibirse SUV) y se renovará este año.

Accesibilidad, según Citroën

La gran apuesta de Citroën con el C3 Aircross pasa por esta palabra, “accesibilidad”, que comienza con los precios, verdaderamente competitivos teniendo en cuenta todos sus competidores. Son 7 versiones:

VTi Live: $ 21.500.000

VTi Feel PK: $ 23.600.000

VTi Feel 7 Plazas: $ 25.000.000

T200 Shine: $ 27.950.000

T200 Shine Bitono: $ 28.100.000

T200 Shine 7 Plazas: $ 29.350.000

T200 Shine 7 Plazas Bitono: $ 29.500.000

Pero eso no es todo. También ofrece una financiación tasa al 0% a 12 meses (con un monto máximo de hasta $ 5.000.000) y la cuota de plan de ahorro más barata de su segmento: $190.423 en un plan de 84 meses con modalidad 60/40 con adjudicación pactada en cuota 6 con el aporte de alícuota extraordinaria (40%).

Breve opinión

Lo primero para destacar es lo bien que le sientan esos centímetros extra al C3 Aircross, que lo estilizan y generan una postura totalmente diferente al más pequeño C3. Gran mérito lo tiene también todo el diseño del 3/4 trasero, con un parante C visualmente muy sólido y un volumen general macizo, que le dan al auto una impronta de “camioneta”, como a mucha gente le gusta llamar a este tipo de vehículos. Lo segundo es la excelente propuesta funcional; la disponibilidad de 7 plazas –por más que las traseras sean muy pequeñas– representan una solución a las necesidades de muchas familias numerosas, que no tienen el presupuesto para acceder a modelos más grandes que también ofrecen ese beneficio. Y lo más importante: Citroën cumple con su promesa de accesibilidad, especialmente la versión base con 7 asientos a 25 millones. Por supuesto que es un monto que está fuera del alcance de la mayoría de los argentinos, pero eso no quita que sea un precio extremadamente competitivo, teniendo en cuenta el promedio de su segmento y las ventajas que ofrece.

Si el flujo de importaciones se mantiene normalizado durante el año, no hay dudas de que el C3 Aircross va a tener un buen volumen de ventas (en la marca prefirieron no hacer proyecciones), incluso a riesgo de “canibalizar” un poco a sus hermanos C3 y C4 Cactus. Entre los 3, y sumando al nuevo Basalt que llegará antes de fin de año, Citroën tendrá pronto la gama más completa y consistente que haya ofrecido en mucho tiempo.

R.T.